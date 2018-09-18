Крем-карамель: рецепт французского десерта от Марты Стюарт
Нежнейший ванильный крем в насыщенном карамельном соусе – это очень вкусно
Крем-карамель – один из классических десертов французской кухни. Несмотря на всю свою изысканность, он готовится довольно просто.
Крем-карамель по рецепту Марты Стюарт
Ингредиенты:
- 1 1/2 стакана сахара
- 3 стакана цельного молока или сливок
- 2 яйца
- 3 яичных желтка
- 1/8 ч.л. соли
- 2 ч.л. натурального ванильного экстракта
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Поместите восемь формочек рамекин емкостью 115 мл на большой противень.
- Влейте 4 столовые ложки воды в сотейник. Добавьте 1 стакан сахара и размешайте до растворения. Нагревайте на средне-высоком огне, время от времени помешивая, пока карамель не начнет становиться янтарного цвета. Это займет 6-8 минут.
- Быстро распределите карамель по формочкам, отложите их в сторону.
- В средней кастрюле нагрейте молоко, не доводя его до кипения.
- В миске взбейте венчиком целые яйца и желтки, соль и оставшиеся 1/2 стакана сахара.
- Продолжая взбивать, добавьте немного горячего молока в яичную смесь. Затем постепенно влейте оставшееся молоко, все время помешивая. Процедите через мелкое сито в большой мерный стакан с носиком, добавьте ваниль. Равномерно распределите заварной крем по формочкам.
- Налейте на противень кипящую воду, чтобы она доходила до половины формочек. Запекайте около 35 минут, пока крем не загустеет.
- Кухонными щипцами достаньте рамекины из горячей воды и дайте им немного остыть. Накройте пищевой пленкой и остудите. Это займет минимум три часа.
- Затем острым ножом проведите вдоль стенок формочек и переверните крем-карамель на сервировочные тарелки. По желанию поставьте в холодильник перед подачей.
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Источник: "Сегодня"