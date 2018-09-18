Крем-карамель: рецепт французского десерта от Марты Стюарт

Нежнейший ванильный крем в насыщенном карамельном соусе – это очень вкусно

Крем-карамель Фото: pixabay.com

Крем-карамель – один из классических десертов французской кухни. Несмотря на всю свою изысканность, он готовится довольно просто.

Крем-карамель по рецепту Марты Стюарт

Ингредиенты:

1 1/2 стакана сахара

3 стакана цельного молока или сливок

2 яйца

3 яичных желтка

1/8 ч.л. соли

2 ч.л. натурального ванильного экстракта

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Поместите восемь формочек рамекин емкостью 115 мл на большой противень. Влейте 4 столовые ложки воды в сотейник. Добавьте 1 стакан сахара и размешайте до растворения. Нагревайте на средне-высоком огне, время от времени помешивая, пока карамель не начнет становиться янтарного цвета. Это займет 6-8 минут. Быстро распределите карамель по формочкам, отложите их в сторону. В средней кастрюле нагрейте молоко, не доводя его до кипения. В миске взбейте венчиком целые яйца и желтки, соль и оставшиеся 1/2 стакана сахара. Продолжая взбивать, добавьте немного горячего молока в яичную смесь. Затем постепенно влейте оставшееся молоко, все время помешивая. Процедите через мелкое сито в большой мерный стакан с носиком, добавьте ваниль. Равномерно распределите заварной крем по формочкам. Налейте на противень кипящую воду, чтобы она доходила до половины формочек. Запекайте около 35 минут, пока крем не загустеет. Кухонными щипцами достаньте рамекины из горячей воды и дайте им немного остыть. Накройте пищевой пленкой и остудите. Это займет минимум три часа. Затем острым ножом проведите вдоль стенок формочек и переверните крем-карамель на сервировочные тарелки. По желанию поставьте в холодильник перед подачей.

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