Крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками
Готовим осенний крем-суп с насыщенным грибным вкусом
Сытный и ароматный грибной крем-суп – идеальное блюдо для осеннего обеда. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные грибы.
Грибной крем-суп
Ингредиенты на 4 порции:
- 150 г белых грибов
- 300 г шампиньонов
- 2 шт. картофеля
- 300 мл сливок
- 300 мл молока
- 1 зубчик чеснока
- 1 веточка петрушки
- несколько кусочков белого хлеба
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. сливочного масла
- соль, перец — по вкусу
- Лук-порей — 1 шт. (только белая часть)
Рецепт приготовления:
- Все грибы промываем, просушиваем от лишней влаги и нарезаем кусочками.
- На разогретую сковороду добавляем оливковое и сливочное масло и слегка обжариваем лук, добавляем очищенный и нарезанный кубиками картофель, на среднем огне готовим 5-7 минут, затем сюда же добавляем все грибы.
- В кастрюлю вливаем смесь сливок и молока и доводим до кипения.
- После того как грибы обжарились до золотистого цвета, соединяем содержимое сковороды со смесью молока и сливок. Все вместе взбиваем в блендере, если смесь слишком густая – добавляем еще немного молока.
- Возвращаем все в кастрюлю и на медленном огне, все время помешивая, доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
- Суп готов, но нам еще нужно дополнить его гренками. Для этого кусочки белого хлеба, натираем смесью оливкового масла и 1 зубчика чеснока и отправляем на 15 минут в духовку при 140 градусах.
- Можно дополнить наш крем-суп одним белым грибом, обжаренным с небольшим количеством рубленого грецкого ореха.
Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:
Еще несколько материалов по теме:Диетический летний обед: крем-суп из цуккини с вялеными помидорами Идея для летнего обеда: грибной суп с баклажанами В Украине начался грибной сезон: что нужно знать, чтобы не отравиться Как приготовить жюльен с курицей и грибами
Источник: receptam.net