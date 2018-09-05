Крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками

Готовим осенний крем-суп с насыщенным грибным вкусом

Крем-суп из грибов Фото: depostphotos.com

Сытный и ароматный грибной крем-суп – идеальное блюдо для осеннего обеда. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные грибы.

Грибной крем-суп

Ингредиенты на 4 порции:

150 г белых грибов

300 г шампиньонов

2 шт. картофеля

300 мл сливок

300 мл молока

1 зубчик чеснока

1 веточка петрушки

несколько кусочков белого хлеба

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сливочного масла

соль, перец — по вкусу

Лук-порей — 1 шт. (только белая часть)

Рецепт приготовления:

Все грибы промываем, просушиваем от лишней влаги и нарезаем кусочками. На разогретую сковороду добавляем оливковое и сливочное масло и слегка обжариваем лук, добавляем очищенный и нарезанный кубиками картофель, на среднем огне готовим 5-7 минут, затем сюда же добавляем все грибы. В кастрюлю вливаем смесь сливок и молока и доводим до кипения. После того как грибы обжарились до золотистого цвета, соединяем содержимое сковороды со смесью молока и сливок. Все вместе взбиваем в блендере, если смесь слишком густая – добавляем еще немного молока. Возвращаем все в кастрюлю и на медленном огне, все время помешивая, доводим до кипения, солим и перчим по вкусу. Суп готов, но нам еще нужно дополнить его гренками. Для этого кусочки белого хлеба, натираем смесью оливкового масла и 1 зубчика чеснока и отправляем на 15 минут в духовку при 140 градусах. Можно дополнить наш крем-суп одним белым грибом, обжаренным с небольшим количеством рубленого грецкого ореха.

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