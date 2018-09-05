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Крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками

Готовим осенний крем-суп с насыщенным грибным вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Крем-суп из грибов Фото: depostphotos.com
Крем-суп из грибов Фото: depostphotos.com

Сытный и ароматный грибной крем-суп – идеальное блюдо для осеннего обеда. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные грибы.

Грибной крем-суп

Ингредиенты на 4 порции:

  • 150 г белых грибов
  • 300 г шампиньонов
  • 2 шт. картофеля
  • 300 мл сливок
  • 300 мл молока
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 веточка петрушки
  • несколько кусочков белого хлеба
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сливочного масла
  • соль, перец — по вкусу
  • Лук-порей — 1 шт. (только белая часть)
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Рецепт приготовления:

  1. Все грибы промываем, просушиваем от лишней влаги и нарезаем кусочками.
  2. На разогретую сковороду добавляем оливковое и сливочное масло и слегка обжариваем лук, добавляем очищенный и нарезанный кубиками картофель, на среднем огне готовим 5-7 минут, затем сюда же добавляем все грибы.
  3. В кастрюлю вливаем смесь сливок и молока и доводим до кипения.
  4. После того как грибы обжарились до золотистого цвета, соединяем содержимое сковороды со смесью молока и сливок. Все вместе взбиваем в блендере, если смесь слишком густая – добавляем еще немного молока.
  5. Возвращаем все в кастрюлю и на медленном огне, все время помешивая, доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
  6. Суп готов, но нам еще нужно дополнить его гренками. Для этого кусочки белого хлеба, натираем смесью оливкового масла и 1 зубчика чеснока и отправляем на 15 минут в духовку при 140 градусах.
  7. Можно дополнить наш крем-суп одним белым грибом, обжаренным с небольшим количеством рубленого грецкого ореха.

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Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

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Источник: receptam.net
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