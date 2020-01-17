Крещенская вода: почему она обладает целебными свойствами

Магические свойства крещенской воды не вызывают сомнения даже у ученых

Никакого страха, только бодрое и возвышенное настроение – именно так на праздник Крещения украинцы один за другим ныряют в морозную воду. Вода, набранная на Крещение, особенно целебная, и имеет лечебно-профилактическое значение. Ее пьют, ею освящают дом.

Крещенская вода обладает целебными свойствами Фото: freepik.com

Эксперты уверяют, что в ночь с 18 на 19 января обновляется природа, ведь существует четыре цикла года. Считается, что именно на Крещение начинается последний – зимний, а значит, вода возвращается к своей первозданной структуре и становится особенно полезной. Молитвы и заговоры только усиливают целебное действие этой могущественной стихии.

Шокирующе, но вода действительно имеет свою память. Это подтверждают и ученые. Владислав Гончарук говорит, что вода очень хорошо аккумулирует энергию. Например, если между двумя собеседниками поставить по стакану с водой, а потом измерить ее состав, окажется, что жидкость поменяла свои физические свойства.

Молекулярный состав воды меняется постоянно. Это зависит от того, в какую посуду она налита, стоит в темной или светлой комнате, "слышит" ссоры или добрые заговоры. Больше того, целебный феномен крещенской воды объясняется еще и влиянием на нее Луны.

Крещенская вода не тухнет Фото: Pixabay

Астролог Лилия Атаманенко говорит, что в праздник Крещения люди направляют энергию космоса на воду – благодаря молитве. Набирать крещенскую воду можно даже из-под крана. Эксперты рекомендуют делать это в ночь с 18 на 19 января. Но самое главное – набирать не бездумно, а произнося хорошие слова и пожелания.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах и ошибках купания на Крещение.

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