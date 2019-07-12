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Кролик с овощами и фасолью в мультиварке: рецепт дня

Вкусное и полезное блюдо для летнего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Кролик в мультиварке с овощами
Кролик в мультиварке с овощами
Фото: Depositphotos

Тушеный кролик с овощами – это диетическое блюдо для всей семьи. Ножки кролика сначала обжариваются, а затем тушатся в мультиварке вместе с фасолью и сезонными овощами.

Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:

В нашем рецепте используются баклажаны, цуккини, морковь, томаты, лук и болгарский перец. Но вы можете заменить их любыми овощами на свой вкус. Кроме этого, мы рекомендуем добавить в блюдо чеснок и пряные травы.

Кролик с овощами в мультиварке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

  • Ножка кролика – 4 шт
  • Фасоль белая – 1 стакан
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Цуккини – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Мясистые томаты – 2 крупных
  • Лук – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
  2. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
  3. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
  4. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
  5. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. "Сегодня" также писали, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.

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Источник: Сегодня
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