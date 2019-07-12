Кролик с овощами и фасолью в мультиварке: рецепт дня

Вкусное и полезное блюдо для летнего обеда

Кролик в мультиварке с овощами Фото: Depositphotos

Тушеный кролик с овощами – это диетическое блюдо для всей семьи. Ножки кролика сначала обжариваются, а затем тушатся в мультиварке вместе с фасолью и сезонными овощами.

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В нашем рецепте используются баклажаны, цуккини, морковь, томаты, лук и болгарский перец. Но вы можете заменить их любыми овощами на свой вкус. Кроме этого, мы рекомендуем добавить в блюдо чеснок и пряные травы.

Кролик с овощами в мультиварке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

Ножка кролика – 4 шт

Фасоль белая – 1 стакан

Баклажаны – 2 шт.

Цуккини – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Мясистые томаты – 2 крупных

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Соль, перец

Растительное масло

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Способ приготовления:

Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

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