Кролик с овощами и фасолью в мультиварке: рецепт дня
Вкусное и полезное блюдо для летнего обеда
Тушеный кролик с овощами – это диетическое блюдо для всей семьи. Ножки кролика сначала обжариваются, а затем тушатся в мультиварке вместе с фасолью и сезонными овощами.
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В нашем рецепте используются баклажаны, цуккини, морковь, томаты, лук и болгарский перец. Но вы можете заменить их любыми овощами на свой вкус. Кроме этого, мы рекомендуем добавить в блюдо чеснок и пряные травы.
Кролик с овощами в мультиварке
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
- Ножка кролика – 4 шт
- Фасоль белая – 1 стакан
- Баклажаны – 2 шт.
- Цуккини – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Мясистые томаты – 2 крупных
- Лук – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Соль, перец
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
- Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
- Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
- Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
- Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.
Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. "Сегодня" также писали, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.
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Источник: Сегодня