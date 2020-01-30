Кролик в сливочно-грибном соусе: рецепт дня
Готовим тушеного кролика на сковороде
Маринованный в вине кролик, приготовленный под соусом из зернистой горчицы, сливок и сушеных белых грибов – прекрасный вариант для зимнего ужина.
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Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно дополнить с булгуром, кускусом или тушеными овощами.
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Кролик в сливочно-грибном соусе
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для кролика:
- 1 кролик, разделанный на порционные куски
- 1/2 стакана сухого белого вина для маринования
- 1-2 зубчика чеснока
- Веточка розмарина
- Соль, свежемолотый черный перец
Для соуса:
- Горсть сушеных белых грибов, предварительно замоченных в теплой воде
- 2 луковички шалота
- Немного свежего или сушеного тимьяна
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 1/2 стакана воды или жидкости, в которой замачивались грибы
- 2 ст.л. неострой зернистой горчицы
- 100-150 г жирных сливок
- Масло для обжарки
- Соль
Способ приготовления:
- Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко порубленном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Поставить в холодильник мариноваться на шесть-восемь часов.
- Перед готовкой кролика вынуть, промыть водой и обсушить, маринад вылить.
- Кролика, предварительно замаринованного, обсушенного салфетками положить на сильно разогретую сковороду с маслом, обжарить кусочки до румяного цвета. Выложить подрумяненного кролика в сотейник.
- На сковороду, где обжаривался кролик, положить мелко нарезанный лук-шалот, обжарить его до прозрачности, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты. Затем добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести жидкость до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, в течение 40-50 минут или до мягкости.
- Когда кролик будет готов, вынуть его из жидкости, в которой он тушился, поставить в теплое место. Соус, если он жидкий, немного выпарить. Затем убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.
Как подавать блюдо
Готового кролика подавать, полив соусом, с хрустящим белым хлебом и вином.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной торт из кролика. "Сегодня" также делились рецептом кролика по-мальтийски.
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