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Кролик в сливочно-грибном соусе: рецепт дня

Готовим тушеного кролика на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Кролик с грибами и сливками
Кролик с грибами и сливками
Фото: Depositphotos

Маринованный в вине кролик, приготовленный под соусом из зернистой горчицы, сливок и сушеных белых грибов – прекрасный вариант для зимнего ужина.

Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:

Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно дополнить с булгуром, кускусом или тушеными овощами.

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Кролик в сливочно-грибном соусе

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кролика:

  • 1 кролик, разделанный на порционные куски
  • 1/2 стакана сухого белого вина для маринования
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Веточка розмарина
  • Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

  • Горсть сушеных белых грибов, предварительно замоченных в теплой воде
  • 2 луковички шалота
  • Немного свежего или сушеного тимьяна
  • 1/2 стакана белого сухого вина
  • 1/2 стакана воды или жидкости, в которой замачивались грибы
  • 2 ст.л. неострой зернистой горчицы
  • 100-150 г жирных сливок
  • Масло для обжарки
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко порубленном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Поставить в холодильник мариноваться на шесть-восемь часов.
  2. Перед готовкой кролика вынуть, промыть водой и обсушить, маринад вылить.
  3. Кролика, предварительно замаринованного, обсушенного салфетками положить на сильно разогретую сковороду с маслом, обжарить кусочки до румяного цвета. Выложить подрумяненного кролика в сотейник.
  4. На сковороду, где обжаривался кролик, положить мелко нарезанный лук-шалот, обжарить его до прозрачности, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты. Затем добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести жидкость до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, в течение 40-50 минут или до мягкости.
  5. Когда кролик будет готов, вынуть его из жидкости, в которой он тушился, поставить в теплое место. Соус, если он жидкий, немного выпарить. Затем убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.

Как подавать блюдо

Готового кролика подавать, полив соусом, с хрустящим белым хлебом и вином.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной торт из кролика. "Сегодня" также делились рецептом кролика по-мальтийски.

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Источник: Сегодня
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