Кролик в сливочно-грибном соусе: рецепт дня

Готовим тушеного кролика на сковороде

Кролик с грибами и сливками Фото: Depositphotos

Маринованный в вине кролик, приготовленный под соусом из зернистой горчицы, сливок и сушеных белых грибов – прекрасный вариант для зимнего ужина.

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Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно дополнить с булгуром, кускусом или тушеными овощами.

Кролик в сливочно-грибном соусе

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кролика:

1 кролик, разделанный на порционные куски

1/2 стакана сухого белого вина для маринования

1-2 зубчика чеснока

Веточка розмарина

Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

Горсть сушеных белых грибов, предварительно замоченных в теплой воде

2 луковички шалота

Немного свежего или сушеного тимьяна

1/2 стакана белого сухого вина

1/2 стакана воды или жидкости, в которой замачивались грибы

2 ст.л. неострой зернистой горчицы

100-150 г жирных сливок

Масло для обжарки

Соль

Способ приготовления:

Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко порубленном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Поставить в холодильник мариноваться на шесть-восемь часов. Перед готовкой кролика вынуть, промыть водой и обсушить, маринад вылить. Кролика, предварительно замаринованного, обсушенного салфетками положить на сильно разогретую сковороду с маслом, обжарить кусочки до румяного цвета. Выложить подрумяненного кролика в сотейник. На сковороду, где обжаривался кролик, положить мелко нарезанный лук-шалот, обжарить его до прозрачности, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты. Затем добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести жидкость до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, в течение 40-50 минут или до мягкости. Когда кролик будет готов, вынуть его из жидкости, в которой он тушился, поставить в теплое место. Соус, если он жидкий, немного выпарить. Затем убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.

Как подавать блюдо

Готового кролика подавать, полив соусом, с хрустящим белым хлебом и вином.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной торт из кролика. "Сегодня" также делились рецептом кролика по-мальтийски.

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