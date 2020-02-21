Кростата: рецепт итальянского пирога с малиновым вареньем

Варенье для начинки должно быть густым

Кростата – это итальянский пирог из песочного теста с начинкой. В качестве наполнителя чаще всего используют варенье или рикотту.

Типичная итальянская кростата подается холодной, поэтому лучше готовить заранее. Кстати, можно к основным ингредиентам добавлять всевозможные орешки, кремы, фрукты, ягоды, ванилин и прочие добавки.

Кростата с малиновым вареньем

Кростата с малиной Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

367 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г гречневой или пшеничной муки

200 г сливочного масла

70 г сахара

1 апельсин

1 шепотка соли

50 мл холодной воды

1 баночка (350 г) густого малинового варенья

Способ приготовления:

Смешать муку, сахар и соль, добавить холодное масло, порезанное кубиками, мелко натертую апельсиновую цедру и быстро замесить тесто, работая кончиками пальцев. Влить воду по ложке, продолжая замешивать тесто, сформировать шар, раскатать его между двумя листами пекарской бумаги и убрать в холодильник на два часа. Выложить раскатанное тесто в форму: круглую (26 см) или квадратную (22 см), оставив немного теста для полосок, и поставить в разогретую до 220 °С духовку на 15 минут. В это время раскатать оставшееся тесто и нарезать на полоски с помощью ребристого колесика. Достать полуготовую основу из духовки, заполнить ее вареньем, украсить полосками из теста в виде решетки и вновь поставить в духовку на 15 минут.

Как подавать пирог

Полностью охладить кростату, прежде чем достать ее из формы и нарезать.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить итальянский пирог с лимонным кремом.

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