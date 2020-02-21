Кростата: рецепт итальянского пирога с малиновым вареньем
Варенье для начинки должно быть густым
Кростата – это итальянский пирог из песочного теста с начинкой. В качестве наполнителя чаще всего используют варенье или рикотту.
Типичная итальянская кростата подается холодной, поэтому лучше готовить заранее. Кстати, можно к основным ингредиентам добавлять всевозможные орешки, кремы, фрукты, ягоды, ванилин и прочие добавки.
Кростата с малиновым вареньем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 367 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г гречневой или пшеничной муки
- 200 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 1 апельсин
- 1 шепотка соли
- 50 мл холодной воды
- 1 баночка (350 г) густого малинового варенья
Способ приготовления:
- Смешать муку, сахар и соль, добавить холодное масло, порезанное кубиками, мелко натертую апельсиновую цедру и быстро замесить тесто, работая кончиками пальцев.
- Влить воду по ложке, продолжая замешивать тесто, сформировать шар, раскатать его между двумя листами пекарской бумаги и убрать в холодильник на два часа.
- Выложить раскатанное тесто в форму: круглую (26 см) или квадратную (22 см), оставив немного теста для полосок, и поставить в разогретую до 220 °С духовку на 15 минут.
- В это время раскатать оставшееся тесто и нарезать на полоски с помощью ребристого колесика.
- Достать полуготовую основу из духовки, заполнить ее вареньем, украсить полосками из теста в виде решетки и вновь поставить в духовку на 15 минут.
Как подавать пирог
Полностью охладить кростату, прежде чем достать ее из формы и нарезать.
Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить итальянский пирог с лимонным кремом.
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Источник: domashniy.ru