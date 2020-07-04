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Кростата с шелковицей: как испечь летний итальянский пирог

Сегодня, 18:33

Готовим сладкий пирог с шелковицей в духовке

Кростата – это сладкий пирог из песочного теста с начинкой. В качестве наполнителя чаще всего используют варенье или рикотту.

Мы поделимся рецептом летней кростаты с шелковицей, розмарином и белым вином. Такой пирог получается очень вкусным и необычным.

Кростата с шелковицей

Пирог с начинкой из шелковицы
Пирог с начинкой из шелковицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 438 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 270 г муки
  • 190 г сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яичный желток
  • 1 ч.л. лимонной цедры
  • 700 г шелковицы
  • 100 мл белого сухого вина
  • 1 стебель свежего розмарина

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Способ приготовления:

  1. Шелковицу помыть, сложить в кастрюлю, залить вином, всыпать сахар и розмарин, варить до растворения сахара. Важно аккуратно мешать ягоды, чтобы сохранить их целыми.
  2. На стол насыпать горкой муку, сделать углубление в центре. Добавить мелко нарезанное сливочное масло, яичные желтки, цедру и сахар. Замесить однородное тесто.
  3. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2 часа.
  4. Достать тесто и разделить его на две неравные части – одна должна быть больше другой в две раза. Меньшую убрать в холодильник.
  5. Форму смазать сливочным маслом. Духовку разогреть до 195 ºС.
  6. Большой кусок теста раскатать в пласт толщиной 2-3 мм и выложить в форму, разровняв бортики. Проколоть корж вилкой, накрыть бумагой для выпечки и отправить в духовку на 15 минут. Достать из духовки, распределить начинку.
  7. Из меньшего куска теста раскатать корж толщиной 2-3 мм и нарезать на полоски шириной 1,5 см. Выложить их поверх начинки. Выпекать 15 минут.

Как подавать пирог

Достать из духовки, дать слегка остыть, разрезать на порционные куски.

Смотрите видео, что можно приготовить из шелковицы:

Напомним, ранее мы писали, как испечь пирог с шелковицей от Марты Стюарт. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, чем полезна шелковица.

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Источник: Сегодня
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