"Кровавое" желе на Хэллоуин: рецепт от Найджелы Лоусон

Тематический десерт к осеннему празднику

Найджела Лоусон Фото: Pinterest

Этот десерт на Хэллоуин идеально простой, вкусный и совершенно жуткий на вид. Он обязательно понравится детям, ведь готовится из ягодного желе.

Смотрите видео с быстрыми идеями на Хэллоуин:

Рецепт от Найджелы Лоусон, знаменитой британской телеведущей, ресторанного критика и автора кулинарных книг.

Желе "Сгустки крови" на Хэллоуин

Фото: nigella.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

62 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 пакет клубничного желе

1 пакетик малинового желе

1 пакетик желе из черной смородины

Способ приготовления:

Сделайте желе в соответствии с инструкциями на упаковке и оставьте в холодильнике в отдельных емкостях размером примерно 26 x 20 см. За счет большого размера формы желе застынет быстрее. Когда желе будет готово, измельчите его в комки, похожие на сгустки крови. Выложите десерт в креманки или прозрачные стаканчики и сразу подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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