"Кровавое" желе на Хэллоуин: рецепт от Найджелы Лоусон
Тематический десерт к осеннему празднику
Этот десерт на Хэллоуин идеально простой, вкусный и совершенно жуткий на вид. Он обязательно понравится детям, ведь готовится из ягодного желе.
Смотрите видео с быстрыми идеями на Хэллоуин:
Рецепт от Найджелы Лоусон, знаменитой британской телеведущей, ресторанного критика и автора кулинарных книг.
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Желе "Сгустки крови" на Хэллоуин
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 62 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пакет клубничного желе
- 1 пакетик малинового желе
- 1 пакетик желе из черной смородины
Способ приготовления:
- Сделайте желе в соответствии с инструкциями на упаковке и оставьте в холодильнике в отдельных емкостях размером примерно 26 x 20 см. За счет большого размера формы желе застынет быстрее.
- Когда желе будет готово, измельчите его в комки, похожие на сгустки крови.
- Выложите десерт в креманки или прозрачные стаканчики и сразу подавайте.
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Источник: Сегодня