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"Кровавое" желе на Хэллоуин: рецепт от Найджелы Лоусон

Тематический десерт к осеннему празднику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Найджела Лоусон
Найджела Лоусон
Фото: Pinterest

Этот десерт на Хэллоуин идеально простой, вкусный и совершенно жуткий на вид. Он обязательно понравится детям, ведь готовится из ягодного желе.

Смотрите видео с быстрыми идеями на Хэллоуин:

Рецепт от Найджелы Лоусон, знаменитой британской телеведущей, ресторанного критика и автора кулинарных книг.

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Желе "Сгустки крови" на Хэллоуин

Фото: nigella.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 62 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 пакет клубничного желе
  • 1 пакетик малинового желе
  • 1 пакетик желе из черной смородины

Способ приготовления:

  1. Сделайте желе в соответствии с инструкциями на упаковке и оставьте в холодильнике в отдельных емкостях размером примерно 26 x 20 см. За счет большого размера формы желе застынет быстрее.
  2. Когда желе будет готово, измельчите его в комки, похожие на сгустки крови.
  3. Выложите десерт в креманки или прозрачные стаканчики и сразу подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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