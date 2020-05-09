Кулеш на костре: правильный рецепт для пикника на даче

Узнайте, как приготовить кулеш на костре по давнему украинскому рецепту

Вкусный кулеш на костре – лучший вариант наваристого и ароматного блюда, который только можно придумать для пикника. Ведь им можно досыта накормить всю семью. К сожалению, карантин внес изменения в планы украинцев на майские праздники, однако у всех остается право устроить пикник на территории частного дома или на даче. К тому же готовить казацкий кулеш на костре совсем несложно, практически он варится сам, успевайте только за огнем следить.

Кулеш смело можно отнести и к супу, и к каше, а точнее – к похлебке, которая готовится из крупы, чаще пшенной, а также сала, обжаренного с луком. Рецепт кулеша дошел до нас с давних времен еще от казаков, которые готовили его во время своих боевых походов. Но и до сих пор кулеш с мясом на костре – это популярное и любимое блюдо для людей, которые хотят провести время на природе.

Самый вкусный кулеш: рецепт на костре Фото: Pixabay

Существует множество вариантов приготовления кулеша на костре: с курицей или с тушенкой, чтобы было побыстрее. Или же с более серьезным мясом – свининой или говядиной, которое варится дольше. Сегодня мы предлагаем вам сварить кулеш со свиным шпиком – это сало с мясными прожилками.

Во многих рецептах кулеша предлагается сначала обжарить на сковороде сало с луком, а еще слить первую воду с пшена, чтобы убрать возможную горечь. Для этого требуется много посуды, воды, дров (углей) и лишних рук. Мы же все от начала и до конца будем готовить в одном казане и на одном дыхании.

Чтобы приготовить кулеш на костре, вам понадобится:

100 г пшена,

200 г свиного шпика,

700 г картофеля,

1 морковь,

1 луковица,

50 г белого корня (петрушка, сельдерей),

1 пучок зелени,

специи по вкусу: перец, лавровый лист,

соль по вкусу,

2 л воды.

Как готовить кулеш на костре – пошаговый рецепт:

Свиное сало порежьте не очень мелкими кубиками. Покрошите лук. Мелко порежьте морковь. Картофель порежьте небольшими кусочками. Измельчите зелень. Белый корень лучше не резать и готовить целиком, а затем перед подачей вытащить. Он не слишком вкусный в готовом блюде, а вот аромат придаст пикантности кулешу. Поставьте казан на сильный огонь, и когда он разогреется, забросьте в него свиное сало. Пусть оно пустит жир, при этом постоянно его помешивайте, чтобы не пригорело. Когда в казане появится достаточно жира, забросьте в него лук и морковь. Перемешайте и готовьте 3-5 минут. Добавьте в казан картошку и целый белый корешок, залейте водой, накройте крышкой и доведите до кипения. Затем посолите, всыпьте пшено, забросьте специи, снова доведите до кипения и убавьте огонь. Продолжайте готовить кулеш на костре на слабом огне под крышкой в течение 20-30 минут, пока пшено не разварится. В конце поменяйте корень на зелень: достаньте из кулеша сельдерей или петрушку, а вместо него забросьте зелень и снимите казан с костра. Дайте кулешу немного постоять под крышкой и разливайте по мискам. Кулеш с салом на костре вкусно есть с черным хлебом.

Приятного аппетита!

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