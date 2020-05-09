Кулеш на костре: правильный рецепт для пикника на даче
Узнайте, как приготовить кулеш на костре по давнему украинскому рецепту
Вкусный кулеш на костре – лучший вариант наваристого и ароматного блюда, который только можно придумать для пикника. Ведь им можно досыта накормить всю семью. К сожалению, карантин внес изменения в планы украинцев на майские праздники, однако у всех остается право устроить пикник на территории частного дома или на даче. К тому же готовить казацкий кулеш на костре совсем несложно, практически он варится сам, успевайте только за огнем следить.
Кулеш смело можно отнести и к супу, и к каше, а точнее – к похлебке, которая готовится из крупы, чаще пшенной, а также сала, обжаренного с луком. Рецепт кулеша дошел до нас с давних времен еще от казаков, которые готовили его во время своих боевых походов. Но и до сих пор кулеш с мясом на костре – это популярное и любимое блюдо для людей, которые хотят провести время на природе.
Существует множество вариантов приготовления кулеша на костре: с курицей или с тушенкой, чтобы было побыстрее. Или же с более серьезным мясом – свининой или говядиной, которое варится дольше. Сегодня мы предлагаем вам сварить кулеш со свиным шпиком – это сало с мясными прожилками.
Во многих рецептах кулеша предлагается сначала обжарить на сковороде сало с луком, а еще слить первую воду с пшена, чтобы убрать возможную горечь. Для этого требуется много посуды, воды, дров (углей) и лишних рук. Мы же все от начала и до конца будем готовить в одном казане и на одном дыхании.
Чтобы приготовить кулеш на костре, вам понадобится:
- 100 г пшена,
- 200 г свиного шпика,
- 700 г картофеля,
- 1 морковь,
- 1 луковица,
- 50 г белого корня (петрушка, сельдерей),
- 1 пучок зелени,
- специи по вкусу: перец, лавровый лист,
- соль по вкусу,
- 2 л воды.
Как готовить кулеш на костре – пошаговый рецепт:
- Свиное сало порежьте не очень мелкими кубиками. Покрошите лук. Мелко порежьте морковь. Картофель порежьте небольшими кусочками. Измельчите зелень.
- Белый корень лучше не резать и готовить целиком, а затем перед подачей вытащить. Он не слишком вкусный в готовом блюде, а вот аромат придаст пикантности кулешу.
- Поставьте казан на сильный огонь, и когда он разогреется, забросьте в него свиное сало. Пусть оно пустит жир, при этом постоянно его помешивайте, чтобы не пригорело.
- Когда в казане появится достаточно жира, забросьте в него лук и морковь. Перемешайте и готовьте 3-5 минут.
- Добавьте в казан картошку и целый белый корешок, залейте водой, накройте крышкой и доведите до кипения.
- Затем посолите, всыпьте пшено, забросьте специи, снова доведите до кипения и убавьте огонь. Продолжайте готовить кулеш на костре на слабом огне под крышкой в течение 20-30 минут, пока пшено не разварится.
- В конце поменяйте корень на зелень: достаньте из кулеша сельдерей или петрушку, а вместо него забросьте зелень и снимите казан с костра.
- Дайте кулешу немного постоять под крышкой и разливайте по мискам. Кулеш с салом на костре вкусно есть с черным хлебом.
Приятного аппетита!
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