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Кулич "Краффин": как его приготовить

Такой вариант пасхальной выпечки отличается нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Кулич "Крафин" на Пасху
Кулич "Крафин" на Пасху
Фото: Depositphotos

Название "краффин" образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – сухофрукты (изюм, курага, черника, клюква), орехи, сахарная пудра.

Краффины изобрели в Австралии в 2013 году, но со временем рецепт был адаптирован для выпечки традиционного православного пасхального кулича

Кулич "Краффин"

Ингредиенты на 3 небольших кулича:

  • Мука – 650 г
  • Молоко – 400 г
  • Сахар – 1 Стакан
  • Соль – 1.5 ч.л.
  • Дрожжи (сухие) – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 250 г
  • Изюм – 1.5 стакана
  • Кардамон – 5 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Яичный желток – 2 шт.

Для украшения:

  • Кондитерские украшения – 1 пачка
  • Сахарный песок – 1/2 стакана
  • Яичный белок – 2 шт.
  • Сахарные бусины

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Рецепт приготовления:

  1. В теплое молоко положить дрожжи и столовую ложку сахара. Дать постоять минут 15.
  2. Добавить остальной сахар, соль, яйцо и 2 желтка и потихоньку добавить просеянную муку. В самом конце замеса добавить растопленное масло – 100 г. Месить, пока тесто не начнет собиратся в колобок.
  3. Прикрыть пищевой пленкой оставить для расстаивания на 40-50 минут, тесто должно подняться в 2,5 раза.
  4. Разделить тесто на части по числу форм. Оставить еще на 15 минут.
  5. Раскатать каждый колобок в пласт, смазать размягченным сливочным маслом и посыпать изюмом и кардомоном.
  6. Свернуть раскатанное тесто в рулет и разрезать пополам вдоль.
  7. Выложить тесто, заворачивая его в виде спирали в формы, накрыть пленкой и оставить еще на 40 минут подниматься.
  8. Выпекать куличи при температуре 180 градусов 40-50 минут. Остудить и достать из формы. 
  9. Для глазури взбить 2 белка с щепоткой соли и 100 г сахара и покрыть куличи. По желанию украсить сахарными бусинами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суширрито – гибрид суши и буррито. "Сегодня" также делились рецептом пасхальной ромовой бабы.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс с изюмом:

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Источник: Сегодня
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