Кулич "Краффин": как его приготовить

Такой вариант пасхальной выпечки отличается нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой

Кулич "Крафин" на Пасху Фото: Depositphotos

Название "краффин" образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – сухофрукты (изюм, курага, черника, клюква), орехи, сахарная пудра.

Краффины изобрели в Австралии в 2013 году, но со временем рецепт был адаптирован для выпечки традиционного православного пасхального кулича.

Кулич "Краффин"

Ингредиенты на 3 небольших кулича:

Мука – 650 г

Молоко – 400 г

Сахар – 1 Стакан

Соль – 1.5 ч.л.

Дрожжи (сухие) – 1 ст.л.

Масло сливочное – 250 г

Изюм – 1.5 стакана

Кардамон – 5 г

Яйцо – 3 шт.

Яичный желток – 2 шт.

Для украшения:

Кондитерские украшения – 1 пачка

Сахарный песок – 1/2 стакана

Яичный белок – 2 шт.

Сахарные бусины

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Рецепт приготовления:

В теплое молоко положить дрожжи и столовую ложку сахара. Дать постоять минут 15. Добавить остальной сахар, соль, яйцо и 2 желтка и потихоньку добавить просеянную муку. В самом конце замеса добавить растопленное масло – 100 г. Месить, пока тесто не начнет собиратся в колобок. Прикрыть пищевой пленкой оставить для расстаивания на 40-50 минут, тесто должно подняться в 2,5 раза. Разделить тесто на части по числу форм. Оставить еще на 15 минут. Раскатать каждый колобок в пласт, смазать размягченным сливочным маслом и посыпать изюмом и кардомоном. Свернуть раскатанное тесто в рулет и разрезать пополам вдоль. Выложить тесто, заворачивая его в виде спирали в формы, накрыть пленкой и оставить еще на 40 минут подниматься. Выпекать куличи при температуре 180 градусов 40-50 минут. Остудить и достать из формы. Для глазури взбить 2 белка с щепоткой соли и 100 г сахара и покрыть куличи. По желанию украсить сахарными бусинами.

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