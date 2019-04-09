Кулич "Краффин": как его приготовить
Такой вариант пасхальной выпечки отличается нежным сдобным мякишем и хрустящей корочкой
Название "краффин" образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – сухофрукты (изюм, курага, черника, клюква), орехи, сахарная пудра.
Краффины изобрели в Австралии в 2013 году, но со временем рецепт был адаптирован для выпечки традиционного православного пасхального кулича.
Кулич "Краффин"
Ингредиенты на 3 небольших кулича:
- Мука – 650 г
- Молоко – 400 г
- Сахар – 1 Стакан
- Соль – 1.5 ч.л.
- Дрожжи (сухие) – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 250 г
- Изюм – 1.5 стакана
- Кардамон – 5 г
- Яйцо – 3 шт.
- Яичный желток – 2 шт.
Для украшения:
- Кондитерские украшения – 1 пачка
- Сахарный песок – 1/2 стакана
- Яичный белок – 2 шт.
- Сахарные бусины
Рецепт приготовления:
- В теплое молоко положить дрожжи и столовую ложку сахара. Дать постоять минут 15.
- Добавить остальной сахар, соль, яйцо и 2 желтка и потихоньку добавить просеянную муку. В самом конце замеса добавить растопленное масло – 100 г. Месить, пока тесто не начнет собиратся в колобок.
- Прикрыть пищевой пленкой оставить для расстаивания на 40-50 минут, тесто должно подняться в 2,5 раза.
- Разделить тесто на части по числу форм. Оставить еще на 15 минут.
- Раскатать каждый колобок в пласт, смазать размягченным сливочным маслом и посыпать изюмом и кардомоном.
- Свернуть раскатанное тесто в рулет и разрезать пополам вдоль.
- Выложить тесто, заворачивая его в виде спирали в формы, накрыть пленкой и оставить еще на 40 минут подниматься.
- Выпекать куличи при температуре 180 градусов 40-50 минут. Остудить и достать из формы.
- Для глазури взбить 2 белка с щепоткой соли и 100 г сахара и покрыть куличи. По желанию украсить сахарными бусинами.
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Источник: Сегодня