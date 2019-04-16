Кулич на кефире: вегетарианский рецепт без яиц
Простой рецепт кулича на Пасху 2019
Вкусный кулич на Пасху можно приготовить без использования яиц и дрожжей. Домашний кулич на кефире с лимонной кислотой и содой получается не менее пышным, чем классический.
Кулич вегетарианский без яиц
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 250 г
- Кефир густой – 250 мл
- Изюм – 1 стакан
- Мука – 2,5 стакана
- Сода – 1 ч.л.
- Лимонная кислота – 1/2 ч.л.
Для глазури:
- Сливочное масло – 50 г
- Ванилин
- Сахарная пудра – 250 г
- Сливочный сыр – 80 г
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Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло разминаем деревянной лопаткой, постепенно добавляя сахар. Должна получиться мягкая сахарно-масляная масса.
- Постепенно добавляем в эту смесь кефир и перемешиваем деревянной лопаткой.
- После того, как все хорошо вымешали, добавляем распаренный и подсушенный изюм, размешиваем.
- В отдельной миске смешиваем муку, соду и лимонную кислоту.
- Постепенно всыпаем мучную смесь к жидкой и замешиваем лопаткой густое тесто.
- Выкладываем полученное тесто в формочки и выпекаем в духовке при температуре 200 С около 40 минут. Если формочки высокие, то через 30 минут нужно будет уменьшить огонь до 180 С.
- Готовим глазурь для кулича. Масло разминаем ложкой, добавляем сахарную пудру. Размешиваем до тех пор пока, сахарная пудра не растает. Добавляем ванилин. Перемешиваем.
- Добавляем в несколько этапов сливочный сыр и хорошо все перемешиваем. Должна получиться гладкая, мягкая глазурь. Мешать обязательно нужно ложкой.
- Остывшие куличи покрываем глазурью и украшаем на свой вкус.
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Источник: Сегодня