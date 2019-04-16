Кулич на кефире: вегетарианский рецепт без яиц

Простой рецепт кулича на Пасху 2019

Бездрожжевой кулич с глазурью Фото: Depositphotos

Вкусный кулич на Пасху можно приготовить без использования яиц и дрожжей. Домашний кулич на кефире с лимонной кислотой и содой получается не менее пышным, чем классический.

Кулич вегетарианский без яиц

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 250 г

Кефир густой – 250 мл

Изюм – 1 стакан

Мука – 2,5 стакана

Сода – 1 ч.л.

Лимонная кислота – 1/2 ч.л.

Для глазури:

Сливочное масло – 50 г

Ванилин

Сахарная пудра – 250 г

Сливочный сыр – 80 г

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло разминаем деревянной лопаткой, постепенно добавляя сахар. Должна получиться мягкая сахарно-масляная масса. Постепенно добавляем в эту смесь кефир и перемешиваем деревянной лопаткой. После того, как все хорошо вымешали, добавляем распаренный и подсушенный изюм, размешиваем. В отдельной миске смешиваем муку, соду и лимонную кислоту. Постепенно всыпаем мучную смесь к жидкой и замешиваем лопаткой густое тесто. Выкладываем полученное тесто в формочки и выпекаем в духовке при температуре 200 С около 40 минут. Если формочки высокие, то через 30 минут нужно будет уменьшить огонь до 180 С. Готовим глазурь для кулича. Масло разминаем ложкой, добавляем сахарную пудру. Размешиваем до тех пор пока, сахарная пудра не растает. Добавляем ванилин. Перемешиваем. Добавляем в несколько этапов сливочный сыр и хорошо все перемешиваем. Должна получиться гладкая, мягкая глазурь. Мешать обязательно нужно ложкой. Остывшие куличи покрываем глазурью и украшаем на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить неаполитанский пасхальный пирог по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, сколько в этом году будет стоить пасхальная корзина:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram