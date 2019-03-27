Кулич на Пасху: простой рецепт от Григория Германа

По словам ведущего, такие куличи получаются действительно божественными

Пасхальный кулич с глазурью Фото: facebook.com/germancooks

Почти в каждой семье есть свой фирменный рецепт пасхального кулича. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман у себя на Facebook поделился своим вариантом праздничной выпечки – с медом, пряностями и сухофруктами.

Пасхальные куличи от Григория Германа

Ингредиенты (на 3 кулича):

Мука – 800 г

Молоко – 200 г

Дрожжи свежие – 42 г

Сахар – 150 г

Мед – 50 г

Яйца – 5 шт. (4 желтка + 1 целое)

Масло сливочное – 150 г

Сухофрукты, специи – по вкусу

Читайте также Пасха 2019: как покрасить яйца свеклой

Рецепт приготовления:

Нагреть 100 мл молока до температуры тела и раскрошить в нем кубик дрожжей. Добавить мед. Накрыть сухим полотенцем и поставить в тепло на 1 час. Отделить яичные желтки от белков. Желтки растереть с сахаром добела. Растопить сливочное масло и дать ему остыть до комнатной температуры. Нагреть оставшееся молоко до 40 °С. Просеять муку через сито. Добавить в муку специи: мускатный орех, корицу, кардамон. Отправить желтковую смесь и растопленное масло в муку. Замесить плотное тесто. Если необходимо, добавить теплое молоко. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Сухофрукты залить кипятком на несколько минут и промыть. Достать тесто. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. Осторожно обмять тесто с сухофруктами. Поставить в теплое место на 1 час. Распределить его по формочкам, заполняя их на половину объема. Накрыть полотенцем и дать подойти в тепле в течение 1 часа. Прекрасное место для этой расстойки – духовой шкаф, работающий на минимальной температуре. Через час температуру духовки увеличить до 200 °С. Выпекать до готовности. Ее можно проверять длинной деревянной шпажкой. Когда она выходит из кулича совершенно сухой – он готов. Украсить куличи на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram