Кулич на Пасху: простой рецепт от Григория Германа
По словам ведущего, такие куличи получаются действительно божественными
Почти в каждой семье есть свой фирменный рецепт пасхального кулича. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман у себя на Facebook поделился своим вариантом праздничной выпечки – с медом, пряностями и сухофруктами.
Пасхальные куличи от Григория Германа
Ингредиенты (на 3 кулича):
- Мука – 800 г
- Молоко – 200 г
- Дрожжи свежие – 42 г
- Сахар – 150 г
- Мед – 50 г
- Яйца – 5 шт. (4 желтка + 1 целое)
- Масло сливочное – 150 г
- Сухофрукты, специи – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Нагреть 100 мл молока до температуры тела и раскрошить в нем кубик дрожжей. Добавить мед. Накрыть сухим полотенцем и поставить в тепло на 1 час.
- Отделить яичные желтки от белков. Желтки растереть с сахаром добела. Растопить сливочное масло и дать ему остыть до комнатной температуры. Нагреть оставшееся молоко до 40 °С.
- Просеять муку через сито. Добавить в муку специи: мускатный орех, корицу, кардамон.
- Отправить желтковую смесь и растопленное масло в муку. Замесить плотное тесто. Если необходимо, добавить теплое молоко. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
- Сухофрукты залить кипятком на несколько минут и промыть.
- Достать тесто. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. Осторожно обмять тесто с сухофруктами. Поставить в теплое место на 1 час.
- Распределить его по формочкам, заполняя их на половину объема. Накрыть полотенцем и дать подойти в тепле в течение 1 часа. Прекрасное место для этой расстойки – духовой шкаф, работающий на минимальной температуре.
- Через час температуру духовки увеличить до 200 °С. Выпекать до готовности. Ее можно проверять длинной деревянной шпажкой. Когда она выходит из кулича совершенно сухой – он готов.
- Украсить куличи на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.
Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня