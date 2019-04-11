Кулич на Пасху: рецепт с сухими дрожжами
Вкусные кулич на Пасху 2019
Куличи на Пасху чаще всего пекут из дрожжевого теста. Классическое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится в течение пяти-шести часов. Потом куличи пекут, дают остыть и украшают белой глазурью.
Вкусные куличи на Пасху с сухими дрожжами
Для опары:
- 120 мл теплого молока
- 7 г сухих дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. муки
Для теста:
- 100 г сливочного масла размягченного
- 2 яйца
- 2 желтка
- 1/3 стакана сахара (60 г)
- 3 стакана муки (400 г)
- щепотка соли
- 100 г изюма
- цедра половины лимона
Для глазури:
- 1 стакан сахара
- 4 ст.л. воды для сахарного сиропа
- 1 ч.л. желатина (замочить в 2 ст.л. воды)
- 1 ч.л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:
- Приготовить опару. Дрожжи всыпать в теплое молоко, перемешать. Добавить сахар и муку, снова перемешать. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут.
- В просеянную муку добавить щепотку соли. В глубокой миске растереть масло с сахаром, добавить яйца, желтки и опару. Добавить лимонную цедру. Слегка перемешать. Всыпать муку порциями, чтобы получилось некрутое тесто.
- Тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Обмять его, добавив в процессе немного муки, чтобы не липло к рукам, и месить еще около 10 минут.
- Тесто выложить в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа.
- Выложить поднявшееся тесто на рабочую поверхность и помесить, добавив в тесто изюм (его нужно предварительно замочить в теплой воде или коньяке).
- Тесто поместить в форму для выпечки: в одну высокую диаметром около 15-16 см или в несколько форм поменьше. Предварительно покрыть дно и стенки формы пекарской бумагой, сделав "воротник" выше краев формы. Форму с тестом накрыть и оставить в тепле еще на 1 час.
- Духовку разогреть до 190 градусов. Выпекать кулич при 190 градусах первые 15 минут, затем уменьшить температуру до 170 градусов и печь еще 30-35 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Кулич остудить при комнатной температуре.
- Для глазури замочить желатин в 2 ст.л. воды. Всыпать сахар в сотейник, залить 4 ст.л. воды. Довести до кипения и полного растворения сахара. Охладить до 55-60 градусов. Добавить набухший желатин и перемешать до однородности. Смесь взбить ручным миксером до побеления около трех минут, добавить лимонный сок и взбить до более плотной консистенции.
- Быстро нанести глазурь на куличи. Данного количества хватит на четыре средних кулича. По желанию украсить выпечку цукатами, миндальными лепестками или сахарной посыпкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить морковный кулич с глазурью. "Сегодня" также делились рецептом шоколадной творожной пасхи.
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Источник: Сегодня