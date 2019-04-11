Кулич на Пасху: рецепт с сухими дрожжами

Вкусные кулич на Пасху 2019

Куличи на сухих дрожжах Фото: Depositphotos

Куличи на Пасху чаще всего пекут из дрожжевого теста. Классическое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится в течение пяти-шести часов. Потом куличи пекут, дают остыть и украшают белой глазурью.

Вкусные куличи на Пасху с сухими дрожжами

Для опары:

120 мл теплого молока

7 г сухих дрожжей

1 ст.л. сахара

1 ст.л. муки

Для теста:

100 г сливочного масла размягченного

2 яйца

2 желтка

1/3 стакана сахара (60 г)

3 стакана муки (400 г)

щепотка соли

100 г изюма

цедра половины лимона

Для глазури:

1 стакан сахара

4 ст.л. воды для сахарного сиропа

1 ч.л. желатина (замочить в 2 ст.л. воды)

1 ч.л. лимонного сока

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Рецепт приготовления:

Приготовить опару. Дрожжи всыпать в теплое молоко, перемешать. Добавить сахар и муку, снова перемешать. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут. В просеянную муку добавить щепотку соли. В глубокой миске растереть масло с сахаром, добавить яйца, желтки и опару. Добавить лимонную цедру. Слегка перемешать. Всыпать муку порциями, чтобы получилось некрутое тесто. Тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Обмять его, добавив в процессе немного муки, чтобы не липло к рукам, и месить еще около 10 минут. Тесто выложить в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа. Выложить поднявшееся тесто на рабочую поверхность и помесить, добавив в тесто изюм (его нужно предварительно замочить в теплой воде или коньяке). Тесто поместить в форму для выпечки: в одну высокую диаметром около 15-16 см или в несколько форм поменьше. Предварительно покрыть дно и стенки формы пекарской бумагой, сделав "воротник" выше краев формы. Форму с тестом накрыть и оставить в тепле еще на 1 час. Духовку разогреть до 190 градусов. Выпекать кулич при 190 градусах первые 15 минут, затем уменьшить температуру до 170 градусов и печь еще 30-35 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Кулич остудить при комнатной температуре. Для глазури замочить желатин в 2 ст.л. воды. Всыпать сахар в сотейник, залить 4 ст.л. воды. Довести до кипения и полного растворения сахара. Охладить до 55-60 градусов. Добавить набухший желатин и перемешать до однородности. Смесь взбить ручным миксером до побеления около трех минут, добавить лимонный сок и взбить до более плотной консистенции. Быстро нанести глазурь на куличи. Данного количества хватит на четыре средних кулича. По желанию украсить выпечку цукатами, миндальными лепестками или сахарной посыпкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить морковный кулич с глазурью. "Сегодня" также делились рецептом шоколадной творожной пасхи.

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