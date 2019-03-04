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Кулинарное путешествие: как развлекаются на масленичную неделю в мире

Масленицу отмечают в самых разных странах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:55
"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

"Без блина не масляна". И хотя Масленица – один их самых древних славянских праздников, отмечают ее во всем мире, даже в экзотичной Индии. В феврале-марте у них традиционно выпадает самый главный местный праздник – холи. Индусы сжигают чучело, но если у нас этот ритуал символизирует завершение зимы, то у них – изгнание злых духов и торжество добра. К тому же славяне на праздник играют в снежки, а в Индии люди забрасывают друг друга яркими красками.

Празднуют Масленицу и в Канаде. А чтобы блины не было скучно есть, в них добавляют не только кленовый сироп, но и маленькие сюрпризы: монетки, кусочки ленты, пуговицы и кольца. Все эти предметы, конечно, чистые. Счастливчик тот, кто находит монету – это к богатству. А кольцо – к скорой свадьбе.

Но особенно любят Масленицу в Британии. Там этот праздник называют "жирным вторником". Именно в Британии, еще в далеком 1994 году, испекли самый большой блин в мире. Его диаметр составил 15 метров, а вес – целых 3 тонны. Этот рекорд не побили до сих пор, хотя и пытались. Например, индийским кулинарам удалось приготовить восьмиметровый и восьмикилограммовый блин. Превзойти британских поваров им не удалось, но был поставлен рекорд по стоимости: цена изделия составила 8.5 тысяч долларов.

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Но и здесь те же англичане их переплюнули: повар из Манчестера испек самый дорогой в мире блин. Стоит такое удовольствие 800 фунтов, а это больше 30 тысяч гривен. И хоть блин почти в восемь раз дешевле, чем индийский, он и не весит восемь килограммов. Но у него очень дорогие ингредиенты: трюфели, икра, омар, лангусты и мидии. А к заказу клиент получает несколько соусов и бокал шампанского.

К тому же в Британии появился один из самых старых праздников – блинные забеги. Сначала участники долго выбирают костюм – чем он забавнее, тем лучше. Затем пекут на улице блин и бегут с горячей сковородкой 400 метров. Главное при этом – успеть перевернуть блинчик в воздухе за специальной линией. Побеждает тот, кто быстрее всех пробежал и при этом не уронил кусок теста. Проводятся такие забеги в "Pancake day" ("Блинный день"), когда британцы проводят зиму и встречают весну.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французские крепы с вишневым соусом. Мы также делились рецептом апельсинового соуса к блинам от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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