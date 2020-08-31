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Кулинарный хит из ТikTok: тыквенный крем-суп без сливок

Сегодня, 20:52

Этот рецепт тыквенного супа стал вирусным в соцсети

Ролик фуд-блогера Ayeh стал вирусным в TikTok после того, как она приготовила "самый сливочный тыквенный суп", но без добавления сливок. Натуральная сливочная консистенция создается из тыквенного, морковного и овощного бульона. На данный момент видео с рецептом супа просмотрели более 720 000 раз.

Блюдо очень простое в приготовлении, в нем используется мало ингредиентов, и оно идеально подходит для здорового питания. В видео Ayeh взяла половину мускатной тыквы, морковь, чеснок, овощной бульон, лук, чили, а также соль и перец. Сотни впечатленных пользователей TikTok прокомментировали рецепт и похвалили Ayeh за ролик.

Тыквенный крем-суп без сливок

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1/2 мускатной тыквы
  • 2 моркови
  • Тимьян
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 стакана овощного бульона
  • Соль и перец
  • 1 луковица
  • Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
  • Чили

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
  3. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
  4. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
  5. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
  6. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
  7. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.

Как подавать суп

Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

Напомним, ранее мы писали, как испечь облачный хлеб из TiKTok, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.

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Источник: Сегодня
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