Кулинарный хит из ТikTok: тыквенный крем-суп без сливок

Этот рецепт тыквенного супа стал вирусным в соцсети

Ролик фуд-блогера Ayeh стал вирусным в TikTok после того, как она приготовила "самый сливочный тыквенный суп", но без добавления сливок. Натуральная сливочная консистенция создается из тыквенного, морковного и овощного бульона. На данный момент видео с рецептом супа просмотрели более 720 000 раз.

Блюдо очень простое в приготовлении, в нем используется мало ингредиентов, и оно идеально подходит для здорового питания. В видео Ayeh взяла половину мускатной тыквы, морковь, чеснок, овощной бульон, лук, чили, а также соль и перец. Сотни впечатленных пользователей TikTok прокомментировали рецепт и похвалили Ayeh за ролик.

Тыквенный крем-суп без сливок

Тыквенный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1/2 мускатной тыквы

2 моркови

Тимьян

3 зубчика чеснока

3 стакана овощного бульона

Соль и перец

1 луковица

Семечки подсолнечника или тыквы для украшения

Чили

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.

Как подавать суп

Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

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