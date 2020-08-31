Кулинарный хит из ТikTok: тыквенный крем-суп без сливок
Этот рецепт тыквенного супа стал вирусным в соцсети
Ролик фуд-блогера Ayeh стал вирусным в TikTok после того, как она приготовила "самый сливочный тыквенный суп", но без добавления сливок. Натуральная сливочная консистенция создается из тыквенного, морковного и овощного бульона. На данный момент видео с рецептом супа просмотрели более 720 000 раз.
Блюдо очень простое в приготовлении, в нем используется мало ингредиентов, и оно идеально подходит для здорового питания. В видео Ayeh взяла половину мускатной тыквы, морковь, чеснок, овощной бульон, лук, чили, а также соль и перец. Сотни впечатленных пользователей TikTok прокомментировали рецепт и похвалили Ayeh за ролик.
Тыквенный крем-суп без сливок
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1/2 мускатной тыквы
- 2 моркови
- Тимьян
- 3 зубчика чеснока
- 3 стакана овощного бульона
- Соль и перец
- 1 луковица
- Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
- Чили
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
- Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
- Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
- Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
- Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
- Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.
Как подавать суп
Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.
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