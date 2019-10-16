Курица, фаршированная рисом и сухофруктами: рецепт дня

Рецепт запеченной курицы с начинкой из риса, апельсинов и сухофруктов

Фаршированная курица в духовке Фото: Depositphotos

Курицу готовят самыми разными способами – варят, тушат, жарят, но самым вкусным считается мясо, запеченное в пряностях. Мы поделимся простым рецептом приготовления ароматной курицы, фаршированной рисом и сухофруктами.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Куриное мясо богато белками и содержит гораздо меньше жира, чем свинина или говядина, поэтому легко усваивается в организме и не вредит фигуре.

Фаршированная курица с рисом и сухофруктами

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

256 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка курицы

150 г риса

50 г кураги

50 г изюма

1 апельсин

4 стебля тимьяина

2 ст.л. меда

2 ст.л. сливочного масла

Перец чили – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 ºС. Приготовить начинку. Отварить рис до полуготовности. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина нарезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать рис, сухофрукты и апельсин. Курицу помыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Скрепить брюшко курицы зубочистками или зашить кулинарной нитью, ножки связать нитью. Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать. Хорошо смазать курицу соусом с помощью силиконовой кисточки и отправить в духовку. Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать тушку образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если птица станет подгорать – прикрыть фольгой.

Как подавать запеченную курицу

Готовую птицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с рисом и бананами.

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