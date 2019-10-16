Курица, фаршированная рисом и сухофруктами: рецепт дня
Рецепт запеченной курицы с начинкой из риса, апельсинов и сухофруктов
Курицу готовят самыми разными способами – варят, тушат, жарят, но самым вкусным считается мясо, запеченное в пряностях. Мы поделимся простым рецептом приготовления ароматной курицы, фаршированной рисом и сухофруктами.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
Куриное мясо богато белками и содержит гораздо меньше жира, чем свинина или говядина, поэтому легко усваивается в организме и не вредит фигуре.
Фаршированная курица с рисом и сухофруктами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 256 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 150 г риса
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- 1 апельсин
- 4 стебля тимьяина
- 2 ст.л. меда
- 2 ст.л. сливочного масла
- Перец чили – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- Приготовить начинку. Отварить рис до полуготовности. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина нарезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать рис, сухофрукты и апельсин.
- Курицу помыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Скрепить брюшко курицы зубочистками или зашить кулинарной нитью, ножки связать нитью.
- Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать.
- Хорошо смазать курицу соусом с помощью силиконовой кисточки и отправить в духовку.
- Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать тушку образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если птица станет подгорать – прикрыть фольгой.
Как подавать запеченную курицу
Готовую птицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей вместе с салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с рисом и бананами.
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