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Курица с бананом и шоколад с горчицей. ТОП самых необычных гастрономических сочетаний

Сегодня, 10:22

Список оригинальных комбинаций продуктов от кулинарного эксперта

Необычные гастрономические сочетания часто покоряют массы: такие блюда, как свинина, приготовленная в кока-коле, курица с хлопьями и шоколад с добавлением чили, широко распространены во всем мире. Но в то время как многие кулинарные миксы уже давно полюбились публике, фуд-эксперт назвала некоторые оригинальные комбинации, которые, вероятно, никогда не приходили вам в голову.

Британка Ники Селгит, автор книги "Тезаурус вкуса: сочетания, рецепты и идеи для творческого повара", в интервью DailyMail объяснила, что кофе, анчоусы и квашеная капуста хорошо сочетаются со стейком, а маракуйя и карамель – вкусные дополнения к блюдам из лосося. По словам эксперта, к курице подходят бананы, чернослив и свинина, а также розовая вода и яйца.

Курица хорошо сочетается с бананами
Курица хорошо сочетается с бананами
Фото: Depositphotos

Любимый вегетарианцами халлуми, который обычно подают в бургерах или салатах, хорошо сочетается с апельсинами, жареным арбузом и запеченной фасолью.

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Ники прокомментировала: "Есть много замечательных сочетаний, которые еще предстоит открыть, и вам не нужна докторская степень в области молекулярной гастрономии, чтобы начать экспериментировать. Интересные и оригинальные вкусовые комбинации могут быть составлены из самых обычных продуктов, таких как сыр и мармелад или шоколад и баклажаны".

Какие продукты хорошо сочетаются

Стейк будет хорош вместе с кофе
Стейк будет хорош вместе с кофе
Фото: Depositphotos

  • Мармелад: чеддер, тунец, кимчи, зеленый чай, фруктовый кекс;
  • Халлуми: черный тмин, апельсин, арбуз на гриле, тамаринд, запеченная фасоль, радиккио;
  • Стейк: кофе, груша, квашеная капуста, васаби, анчоусы;
  • Лосось: маракуйя, самфир, карамель, гречка, дикий рис, хрен, красное вино;
  • Курица: банан, эндивий/цикорий, мускат, роза, яйцо, свинина, чернослив;
  • Тыква: мускатный орех, лайм, лобстер, яблоко, горгонзола, фенхель;
  • Помидоры: гранат, мисо, бамия, шоколад;
  • Груши: чеснок, белое вино, пекорино, личи, бузина, лавровый лист;
  • Шпинат: клубника, ваниль, кокос, кунжут, душистый перец;
  • Шоколад: горчица, черный пудинг, баклажан, фазан, кардамон, оливковое масло.

ТОП вкусовых комбинаций от Ники Селгит

Ники хвалит сочетание кофе и апельсина
Ники хвалит сочетание кофе и апельсина
Фото: Depositphotos

  • Бекон и банан
  • Лосось и карамель
  • Чеддер и мармелад
  • Стейк и кофе
  • Кофе и апельсин
  • Тмин и сыр с плесенью
  • Абрикос и чечевица
  • Грибы и черника
  • Авокадо и сахар
  • Черная смородина и арахис
  • Грейпфрут и можжевельник
  • Картофель и лимон
  • Курица и банан
  • Ананас и прошутто
  • Яблоко и хумус
  • Шоколадно и горчица
  • Тыква и мускатный орех
  • Курица с виноградом
  • Козий сыр и вишня

Ники добавила: "При жарке разных продуктов, таких как стейк и кофе, вкусы сильно пересекаются, потому что в процессе приготовления образуются молекулы одного типа".

Смотрите видео, какие уникальные продукты можно встретить в Украине:

Напомним, ранее мы называли лучшие продукты для полезного вечернего перекуса, а также рассказывали о пряных травах для укрепления иммунитета.

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Источник: Сегодня
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