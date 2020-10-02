Курица с бананом и шоколад с горчицей. ТОП самых необычных гастрономических сочетаний
Список оригинальных комбинаций продуктов от кулинарного эксперта
Необычные гастрономические сочетания часто покоряют массы: такие блюда, как свинина, приготовленная в кока-коле, курица с хлопьями и шоколад с добавлением чили, широко распространены во всем мире. Но в то время как многие кулинарные миксы уже давно полюбились публике, фуд-эксперт назвала некоторые оригинальные комбинации, которые, вероятно, никогда не приходили вам в голову.
Британка Ники Селгит, автор книги "Тезаурус вкуса: сочетания, рецепты и идеи для творческого повара", в интервью DailyMail объяснила, что кофе, анчоусы и квашеная капуста хорошо сочетаются со стейком, а маракуйя и карамель – вкусные дополнения к блюдам из лосося. По словам эксперта, к курице подходят бананы, чернослив и свинина, а также розовая вода и яйца.
Любимый вегетарианцами халлуми, который обычно подают в бургерах или салатах, хорошо сочетается с апельсинами, жареным арбузом и запеченной фасолью.
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Ники прокомментировала: "Есть много замечательных сочетаний, которые еще предстоит открыть, и вам не нужна докторская степень в области молекулярной гастрономии, чтобы начать экспериментировать. Интересные и оригинальные вкусовые комбинации могут быть составлены из самых обычных продуктов, таких как сыр и мармелад или шоколад и баклажаны".
Какие продукты хорошо сочетаются
- Мармелад: чеддер, тунец, кимчи, зеленый чай, фруктовый кекс;
- Халлуми: черный тмин, апельсин, арбуз на гриле, тамаринд, запеченная фасоль, радиккио;
- Стейк: кофе, груша, квашеная капуста, васаби, анчоусы;
- Лосось: маракуйя, самфир, карамель, гречка, дикий рис, хрен, красное вино;
- Курица: банан, эндивий/цикорий, мускат, роза, яйцо, свинина, чернослив;
- Тыква: мускатный орех, лайм, лобстер, яблоко, горгонзола, фенхель;
- Помидоры: гранат, мисо, бамия, шоколад;
- Груши: чеснок, белое вино, пекорино, личи, бузина, лавровый лист;
- Шпинат: клубника, ваниль, кокос, кунжут, душистый перец;
- Шоколад: горчица, черный пудинг, баклажан, фазан, кардамон, оливковое масло.
ТОП вкусовых комбинаций от Ники Селгит
- Бекон и банан
- Лосось и карамель
- Чеддер и мармелад
- Стейк и кофе
- Кофе и апельсин
- Тмин и сыр с плесенью
- Абрикос и чечевица
- Грибы и черника
- Авокадо и сахар
- Черная смородина и арахис
- Грейпфрут и можжевельник
- Картофель и лимон
- Курица и банан
- Ананас и прошутто
- Яблоко и хумус
- Шоколадно и горчица
- Тыква и мускатный орех
- Курица с виноградом
- Козий сыр и вишня
Ники добавила: "При жарке разных продуктов, таких как стейк и кофе, вкусы сильно пересекаются, потому что в процессе приготовления образуются молекулы одного типа".
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