Курица с грибами, тыквой и сливками: рецепт дня

Тушеная курица с тыквой и грибами – оригинальное осеннее блюдо

Запеченная курица с тыквой Фото: Depositphotos

Тыква и грибы – необычное, но очень удачное сочетание. Курицу, тушеную в сливках с грибами и тыквой, можно подать даже на праздничный стол.

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Вместо шампиньонов и сушеных грибов вы можете взять свежие или замороженные лесные грибы – белые, подосиновики, подберезовики.

Рецепт запеченной курицы с грибами и тыквой

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

20 г сушеных белых грибов

200 г шампиньонов

1 курица весом 1,5 кг

1 лимон

2 ст. л. оливкового масла

25 г сливочного масла

1 маленькая луковица

300 г тыквы

300 мл сливок жирностью 33%

Способ приготовления:

Сушеные грибы замочить в горячей воде на 30 минут. Курицу разрезать на восемь кусков, удалить кожу и натереть половинкой лимона. Оливковое масло разогреть в сковородке, подрумянить курицу, затем переложить в форму для запекания. Духовку разогреть до 180 С. В сковороде растопить сливочное масло, обжарить измельченный лук до золотистого цвета. Мякоть тыквы и грибы нарезать крупными кубиками, добавить к луку, готовить 10 минут, часто помешивая. Влить сливки, приправить по вкусу и тушить 10-12 минут, не накрывая крышкой. Полить тыквенно-грибной смесью курицу. Запекать в духовке 30-40 минут, прикрыв форму фольгой.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка стимулирует работу ЖКТ.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из творога с тыквой.

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