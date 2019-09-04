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Курица с грибами, тыквой и сливками: рецепт дня

Тушеная курица с тыквой и грибами – оригинальное осеннее блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Запеченная курица с тыквой
Запеченная курица с тыквой
Фото: Depositphotos

Тыква и грибы – необычное, но очень удачное сочетание. Курицу, тушеную в сливках с грибами и тыквой, можно подать даже на праздничный стол.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

Вместо шампиньонов и сушеных грибов вы можете взять свежие или замороженные лесные грибы – белые, подосиновики, подберезовики.

Рецепт запеченной курицы с грибами и тыквой

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 20 г сушеных белых грибов
  • 200 г шампиньонов
  • 1 курица весом 1,5 кг
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 25 г сливочного масла
  • 1 маленькая луковица
  • 300 г тыквы
  • 300 мл сливок жирностью 33%

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Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы замочить в горячей воде на 30 минут.
  2. Курицу разрезать на восемь кусков, удалить кожу и натереть половинкой лимона.
  3. Оливковое масло разогреть в сковородке, подрумянить курицу, затем переложить в форму для запекания.
  4. Духовку разогреть до 180 С. В сковороде растопить сливочное масло, обжарить измельченный лук до золотистого цвета.
  5. Мякоть тыквы и грибы нарезать крупными кубиками, добавить к луку, готовить 10 минут, часто помешивая.
  6. Влить сливки, приправить по вкусу и тушить 10-12 минут, не накрывая крышкой. 
  7. Полить тыквенно-грибной смесью курицу. Запекать в духовке 30-40 минут, прикрыв форму фольгой.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка стимулирует работу ЖКТ.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из творога с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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