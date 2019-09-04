Курица с грибами, тыквой и сливками: рецепт дня
Тушеная курица с тыквой и грибами – оригинальное осеннее блюдо
Тыква и грибы – необычное, но очень удачное сочетание. Курицу, тушеную в сливках с грибами и тыквой, можно подать даже на праздничный стол.
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Вместо шампиньонов и сушеных грибов вы можете взять свежие или замороженные лесные грибы – белые, подосиновики, подберезовики.
Рецепт запеченной курицы с грибами и тыквой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 20 г сушеных белых грибов
- 200 г шампиньонов
- 1 курица весом 1,5 кг
- 1 лимон
- 2 ст. л. оливкового масла
- 25 г сливочного масла
- 1 маленькая луковица
- 300 г тыквы
- 300 мл сливок жирностью 33%
Способ приготовления:
- Сушеные грибы замочить в горячей воде на 30 минут.
- Курицу разрезать на восемь кусков, удалить кожу и натереть половинкой лимона.
- Оливковое масло разогреть в сковородке, подрумянить курицу, затем переложить в форму для запекания.
- Духовку разогреть до 180 С. В сковороде растопить сливочное масло, обжарить измельченный лук до золотистого цвета.
- Мякоть тыквы и грибы нарезать крупными кубиками, добавить к луку, готовить 10 минут, часто помешивая.
- Влить сливки, приправить по вкусу и тушить 10-12 минут, не накрывая крышкой.
- Полить тыквенно-грибной смесью курицу. Запекать в духовке 30-40 минут, прикрыв форму фольгой.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка стимулирует работу ЖКТ.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из творога с тыквой.
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