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Курица с картошкой, запеченная в горшочках: три рецепта для ужина

Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Курица с картошкой, запеченная в горшочках: три рецепта для ужина

Запеченная с картошкой курица в горшочках – идеальное решение для ужина. В этом блюде отлично сочетаются богатый вкус, нежная текстура и невероятная сочность.

Жаркое из куриного филе в сливочном соусе

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Жаркое в горшочке
Фото: Valeria_aksakova / Freepik

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 500 г куриной грудки
  • 700 г картофеля
  • 2 луковицы
  • 100 г сушеных грибов
  • 400 мл 20%-ных сливок
  • по 1/2 ч. ложки розмарина и черного молотого перца
  • 40 мл растительного масла
  • 2 ч. ложки соли

Для теста:

  • 100 мл воды
  • 250 г муки
  • 1/4 ч. ложки соли

Как готовить жаркое из курицы в сливочном соусе:

  1. Залейте грибы кипятком, оставьте на 20 минут, откиньте на дуршлаг и порубите ножом. Срежьте кожуру с картофеля и порежьте его средними кубиками или брусочками.
  2. Очистите лук и произвольно измельчите. Смешайте подготовленные продукты и подсолите. Промойте куриную грудку, вырежьте хрящ и кость и нарежьте филе на кусочки.
  3. Посыпьте его оставшейся солью и поперчите. Положите поровну в промасленные горшочки половину порции овощей с грибами, затем – мясо и снова растительную смесь.
  4. Влейте в каждую порционную посуду по 100 мл сливок и закройте крышечками. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо 40 минут.
  5. Тем временем замесите тесто из указанных ингредиентов, разрежьте на 4 части и раскатайте в лепешки.
  6. Аккуратно залепите ими горшочки, стараясь не обжечься. Верните их обратно в духовой шкаф еще на 15-20 минут.

Курица с картофелем и квашеной капустой

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Курица с картофелем
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • по 4 куриные голени и крылышка
  • 600 г картофеля с мелкими клубнями
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 200 г квашеной капусты
  • 200 г 20%-ной сметаны
  • 1,5 ч. ложки соли
  • по 1/3 ч. ложки орегано, смеси перцев и молотого кориандра
  • 40 мл растительного масла и 20 мл для жарки овощей

Как готовить курицу в картофелем и квашеной капустой:

  1. Почистите картофель и порежьте толстыми кружками. Вымойте части птицы и обсушите. Промажьте маслом горшочки и уложите в них, присаливая, сначала картошку, потом – курицу.
  2. Освободите от шелухи лук и тонко нашинкуйте вместе с помидором. Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте эти овощи с капустой на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой, в течение 5-7 минут.
  3. Переложите зажарку в посуду и добавьте сметану. Томите жаркое в духовке при 180°C 40-50 минут.
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Курица с картошкой в горшочке с травами и белом соусе

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Курица в белом соусе
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1/2 курицы (600-700 г)
  • 400 г картофеля
  • 2 луковицы
  • 300 мл 3,2%-ного молока
  • 150 г сыра
  • 1,5 ч. ложки прованских трав
  • 1,5 ч. ложки соли и 3/4 ч. ложки для соуса
  • 20 мл растительного масла

Как готовить курицу с картошкой в белом соусе:

  1. Снимите верхний слой с луковиц, измельчите их и прожарьте до прозрачности, но не золотистости в растительном масле на среднем огне.
  2. Разрубите курицу на небольшие кусочки, нарежьте очищенный картофель. Соедините все в одной емкости, перемешайте, приправьте, посолите и разложите по горшочкам.
  3. Размешайте остатки соли в молоке и полейте продукты. Накройте их крышками или фольгой и поставьте в нагретую до 180°C духовку на 35 минут.
  4. Удалите покрытие, присыпьте блюдо тертым сыром и готовьте еще 15 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить чахохбили из курицы. Мы также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: domashniy.ru
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