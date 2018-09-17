Курица с картошкой, запеченная в горшочках: три рецепта для ужина

Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем

Запеченная с картошкой курица в горшочках – идеальное решение для ужина. В этом блюде отлично сочетаются богатый вкус, нежная текстура и невероятная сочность.

Жаркое из куриного филе в сливочном соусе

Жаркое в горшочке Фото: Valeria_aksakova / Freepik

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г куриной грудки

700 г картофеля

2 луковицы

100 г сушеных грибов

400 мл 20%-ных сливок

по 1/2 ч. ложки розмарина и черного молотого перца

40 мл растительного масла

2 ч. ложки соли

Для теста:

100 мл воды

250 г муки

1/4 ч. ложки соли

Как готовить жаркое из курицы в сливочном соусе:

Залейте грибы кипятком, оставьте на 20 минут, откиньте на дуршлаг и порубите ножом. Срежьте кожуру с картофеля и порежьте его средними кубиками или брусочками. Очистите лук и произвольно измельчите. Смешайте подготовленные продукты и подсолите. Промойте куриную грудку, вырежьте хрящ и кость и нарежьте филе на кусочки. Посыпьте его оставшейся солью и поперчите. Положите поровну в промасленные горшочки половину порции овощей с грибами, затем – мясо и снова растительную смесь. Влейте в каждую порционную посуду по 100 мл сливок и закройте крышечками. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо 40 минут. Тем временем замесите тесто из указанных ингредиентов, разрежьте на 4 части и раскатайте в лепешки. Аккуратно залепите ими горшочки, стараясь не обжечься. Верните их обратно в духовой шкаф еще на 15-20 минут.

Курица с картофелем и квашеной капустой

Курица с картофелем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

по 4 куриные голени и крылышка

600 г картофеля с мелкими клубнями

1 помидор

1 луковица

200 г квашеной капусты

200 г 20%-ной сметаны

1,5 ч. ложки соли

по 1/3 ч. ложки орегано, смеси перцев и молотого кориандра

40 мл растительного масла и 20 мл для жарки овощей

Как готовить курицу в картофелем и квашеной капустой:

Почистите картофель и порежьте толстыми кружками. Вымойте части птицы и обсушите. Промажьте маслом горшочки и уложите в них, присаливая, сначала картошку, потом – курицу. Освободите от шелухи лук и тонко нашинкуйте вместе с помидором. Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте эти овощи с капустой на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой, в течение 5-7 минут. Переложите зажарку в посуду и добавьте сметану. Томите жаркое в духовке при 180°C 40-50 минут.

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Курица с картошкой в горшочке с травами и белом соусе

Курица в белом соусе Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

1/2 курицы (600-700 г)

400 г картофеля

2 луковицы

300 мл 3,2%-ного молока

150 г сыра

1,5 ч. ложки прованских трав

1,5 ч. ложки соли и 3/4 ч. ложки для соуса

20 мл растительного масла

Как готовить курицу с картошкой в белом соусе:

Снимите верхний слой с луковиц, измельчите их и прожарьте до прозрачности, но не золотистости в растительном масле на среднем огне. Разрубите курицу на небольшие кусочки, нарежьте очищенный картофель. Соедините все в одной емкости, перемешайте, приправьте, посолите и разложите по горшочкам. Размешайте остатки соли в молоке и полейте продукты. Накройте их крышками или фольгой и поставьте в нагретую до 180°C духовку на 35 минут. Удалите покрытие, присыпьте блюдо тертым сыром и готовьте еще 15 минут.

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