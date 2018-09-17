Курица с картошкой, запеченная в горшочках: три рецепта для ужина
Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем
Запеченная с картошкой курица в горшочках – идеальное решение для ужина. В этом блюде отлично сочетаются богатый вкус, нежная текстура и невероятная сочность.
Жаркое из куриного филе в сливочном соусе
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г куриной грудки
- 700 г картофеля
- 2 луковицы
- 100 г сушеных грибов
- 400 мл 20%-ных сливок
- по 1/2 ч. ложки розмарина и черного молотого перца
- 40 мл растительного масла
- 2 ч. ложки соли
Для теста:
- 100 мл воды
- 250 г муки
- 1/4 ч. ложки соли
Как готовить жаркое из курицы в сливочном соусе:
- Залейте грибы кипятком, оставьте на 20 минут, откиньте на дуршлаг и порубите ножом. Срежьте кожуру с картофеля и порежьте его средними кубиками или брусочками.
- Очистите лук и произвольно измельчите. Смешайте подготовленные продукты и подсолите. Промойте куриную грудку, вырежьте хрящ и кость и нарежьте филе на кусочки.
- Посыпьте его оставшейся солью и поперчите. Положите поровну в промасленные горшочки половину порции овощей с грибами, затем – мясо и снова растительную смесь.
- Влейте в каждую порционную посуду по 100 мл сливок и закройте крышечками. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо 40 минут.
- Тем временем замесите тесто из указанных ингредиентов, разрежьте на 4 части и раскатайте в лепешки.
- Аккуратно залепите ими горшочки, стараясь не обжечься. Верните их обратно в духовой шкаф еще на 15-20 минут.
Курица с картофелем и квашеной капустой
Ингредиенты (на 4 порции):
- по 4 куриные голени и крылышка
- 600 г картофеля с мелкими клубнями
- 1 помидор
- 1 луковица
- 200 г квашеной капусты
- 200 г 20%-ной сметаны
- 1,5 ч. ложки соли
- по 1/3 ч. ложки орегано, смеси перцев и молотого кориандра
- 40 мл растительного масла и 20 мл для жарки овощей
Как готовить курицу в картофелем и квашеной капустой:
- Почистите картофель и порежьте толстыми кружками. Вымойте части птицы и обсушите. Промажьте маслом горшочки и уложите в них, присаливая, сначала картошку, потом – курицу.
- Освободите от шелухи лук и тонко нашинкуйте вместе с помидором. Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте эти овощи с капустой на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой, в течение 5-7 минут.
- Переложите зажарку в посуду и добавьте сметану. Томите жаркое в духовке при 180°C 40-50 минут.
Курица с картошкой в горшочке с травами и белом соусе
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1/2 курицы (600-700 г)
- 400 г картофеля
- 2 луковицы
- 300 мл 3,2%-ного молока
- 150 г сыра
- 1,5 ч. ложки прованских трав
- 1,5 ч. ложки соли и 3/4 ч. ложки для соуса
- 20 мл растительного масла
Как готовить курицу с картошкой в белом соусе:
- Снимите верхний слой с луковиц, измельчите их и прожарьте до прозрачности, но не золотистости в растительном масле на среднем огне.
- Разрубите курицу на небольшие кусочки, нарежьте очищенный картофель. Соедините все в одной емкости, перемешайте, приправьте, посолите и разложите по горшочкам.
- Размешайте остатки соли в молоке и полейте продукты. Накройте их крышками или фольгой и поставьте в нагретую до 180°C духовку на 35 минут.
- Удалите покрытие, присыпьте блюдо тертым сыром и готовьте еще 15 минут.
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