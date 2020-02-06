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Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня

Готовим курицу на сковороде по-китайски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Курица в кисло-сладком соусе
Курица в кисло-сладком соусе
Фото: Depositphotos

Кисло-сладкий соус широко используется в китайской кухне. Предлагаем вам рецепт приготовления курицы с овощами в кисло-сладком соусе. Лучший гарнир к такому блюду – отварной рис.

Смотрите видео, как сделать карпа по-азиатски:

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Курица в кисло-сладком соусе

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 250 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 600 г
  • Консервированные ананасы – 250 г
  • Имбирь – 3 см
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Картофельный крахмал – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Томатный соус – 1 ст. л. с горкой
  • Семена кунжута – 1 ст. л.
  • Белый бальзамический уксус – по вкусу
  • Свежесмолотый черный перец – по вкусу
  • Перец чили – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Мята – для украшения

Способ приготовления:

  1. Промыть под проточной водой куриное филе и обсушить его бумажным полотенцем. Снять пленки, удалить жир и нарезать небольшими кубиками. Обвалять их в картофельном крахмале.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и на среднем огне обжарить куриные кубики со всех сторон до румянца.
  3. Открыть банку консервированных ананасов и слить сироп. Кусочки ананаса отправить в сковороду к куриным кубикам, туда же добавить томатный и соевый соусы, хорошо перемешать.
  4. Попробовать на вкус – если чересчур сладко, добавить немного белого бальзамического уксуса. Снова все тщательно перемешать и жарить еще 10 минут.
  5. Натереть на мелкой терке имбирь, мелко нарезаем перец чили и выдавить через пресс чеснок. Добавить в сковороду, посолить и жарить еще пять минут.
  6. Выключить плиту, блюдо в сковороде накрыть крышкой и оставить на 10 минут настояться.
  7. В отдельной посуде отварить рис, выложить его на блюдо, сверху – кубики куриного филе в кисло-сладком соусе с ананасами и посыпать семенами кунжута. Украсить листочками мяты.

Полезный совет

Обвалять в панировке кусочки куриного мяса будет легче, если сложить их в целлофановый пакет, насыпать туда крахмал и хорошо встряхнуть. В этом случае они равномерно обваляются в крахмале, а излишки останутся на дне пакета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе с ананасами. "Сегодня" также делились рецептом карри с курицей и картофелем.

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Источник: Сегодня
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