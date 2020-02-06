Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня
Готовим курицу на сковороде по-китайски
Кисло-сладкий соус широко используется в китайской кухне. Предлагаем вам рецепт приготовления курицы с овощами в кисло-сладком соусе. Лучший гарнир к такому блюду – отварной рис.
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Курица в кисло-сладком соусе
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 250 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе курицы – 600 г
- Консервированные ананасы – 250 г
- Имбирь – 3 см
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Картофельный крахмал – 2 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Томатный соус – 1 ст. л. с горкой
- Семена кунжута – 1 ст. л.
- Белый бальзамический уксус – по вкусу
- Свежесмолотый черный перец – по вкусу
- Перец чили – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Мята – для украшения
Способ приготовления:
- Промыть под проточной водой куриное филе и обсушить его бумажным полотенцем. Снять пленки, удалить жир и нарезать небольшими кубиками. Обвалять их в картофельном крахмале.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и на среднем огне обжарить куриные кубики со всех сторон до румянца.
- Открыть банку консервированных ананасов и слить сироп. Кусочки ананаса отправить в сковороду к куриным кубикам, туда же добавить томатный и соевый соусы, хорошо перемешать.
- Попробовать на вкус – если чересчур сладко, добавить немного белого бальзамического уксуса. Снова все тщательно перемешать и жарить еще 10 минут.
- Натереть на мелкой терке имбирь, мелко нарезаем перец чили и выдавить через пресс чеснок. Добавить в сковороду, посолить и жарить еще пять минут.
- Выключить плиту, блюдо в сковороде накрыть крышкой и оставить на 10 минут настояться.
- В отдельной посуде отварить рис, выложить его на блюдо, сверху – кубики куриного филе в кисло-сладком соусе с ананасами и посыпать семенами кунжута. Украсить листочками мяты.
Полезный совет
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Обвалять в панировке кусочки куриного мяса будет легче, если сложить их в целлофановый пакет, насыпать туда крахмал и хорошо встряхнуть. В этом случае они равномерно обваляются в крахмале, а излишки останутся на дне пакета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе с ананасами. "Сегодня" также делились рецептом карри с курицей и картофелем.
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