Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня

Готовим курицу на сковороде по-китайски

Курица в кисло-сладком соусе Фото: Depositphotos

Кисло-сладкий соус широко используется в китайской кухне. Предлагаем вам рецепт приготовления курицы с овощами в кисло-сладком соусе. Лучший гарнир к такому блюду – отварной рис.

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Курица в кисло-сладком соусе

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

250 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе курицы – 600 г

Консервированные ананасы – 250 г

Имбирь – 3 см

Растительное масло – 2 ст.л.

Картофельный крахмал – 2 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Томатный соус – 1 ст. л. с горкой

Семена кунжута – 1 ст. л.

Белый бальзамический уксус – по вкусу

Свежесмолотый черный перец – по вкусу

Перец чили – по вкусу

Соль – по вкусу

Мята – для украшения

Способ приготовления:

Промыть под проточной водой куриное филе и обсушить его бумажным полотенцем. Снять пленки, удалить жир и нарезать небольшими кубиками. Обвалять их в картофельном крахмале. Разогреть сковороду с растительным маслом и на среднем огне обжарить куриные кубики со всех сторон до румянца. Открыть банку консервированных ананасов и слить сироп. Кусочки ананаса отправить в сковороду к куриным кубикам, туда же добавить томатный и соевый соусы, хорошо перемешать. Попробовать на вкус – если чересчур сладко, добавить немного белого бальзамического уксуса. Снова все тщательно перемешать и жарить еще 10 минут. Натереть на мелкой терке имбирь, мелко нарезаем перец чили и выдавить через пресс чеснок. Добавить в сковороду, посолить и жарить еще пять минут. Выключить плиту, блюдо в сковороде накрыть крышкой и оставить на 10 минут настояться. В отдельной посуде отварить рис, выложить его на блюдо, сверху – кубики куриного филе в кисло-сладком соусе с ананасами и посыпать семенами кунжута. Украсить листочками мяты.

Полезный совет

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Обвалять в панировке кусочки куриного мяса будет легче, если сложить их в целлофановый пакет, насыпать туда крахмал и хорошо встряхнуть. В этом случае они равномерно обваляются в крахмале, а излишки останутся на дне пакета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбу в кисло-сладком соусе с ананасами. "Сегодня" также делились рецептом карри с курицей и картофелем.

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