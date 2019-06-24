Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус
Рецепт полезного блюда из птицы
Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Также в этом сезоне диетологом проекта снова стала Светлана Фус, которая семь лет занималась питанием участников. Светлана делится интересными полезными рецептами блюд, которые каждый сможет приготовить дома.
Куриная грудка в маринаде
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 400-500 г
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Дижонская горчица – 1 ст.л
- Соевый соус – 50 мл
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Корень имбиря – 10 г
- Гвоздика – 10 г
- Апельсиновый сок – 50 мл
- Черный молотый перец – 0,5 ч.л
- Соль – по вкусу
- Красный лук – 1 шт.
- Авокадо – ½ шт.
- Руккола – 30-40 г
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Рецепт приготовления:
- Возьмите посуду для маринада. Добавьте в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавите в маринад сок апельсина и налейте масло.
- Отдельно нарубите маленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпьте их в миску с маринадом и тщательно перемешайте.
- Хорошо промойте под струей воды куриную грудку. Поместите ее в миску с маринадом и немного помните руками.
- Накройте содержимое миски пищевой пленкой и поставьте мариноваться в холодильник не менее чем на 45 минут.
- Разогрейте решетку для гриля. Слегка смажьте поверхность оливковым маслом и обжарьте мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
- Перед подачей на тарелку выложите листья рукколы. На подушку из зелени разместите приготовленное мясо. Украсьте блюдо дольками авокадо и кольцами красного лука.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный салат с куриной грудкой от Марины Боржемской. "Сегодня" также писали, как питаться, чтобы прожить дольше.
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Источник: Сегодня