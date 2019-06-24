Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус

Рецепт полезного блюда из птицы

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Также в этом сезоне диетологом проекта снова стала Светлана Фус, которая семь лет занималась питанием участников. Светлана делится интересными полезными рецептами блюд, которые каждый сможет приготовить дома.

Куриная грудка в маринаде

Ингредиенты:

Куриная грудка – 400-500 г

Оливковое масло – 2 ст.л

Дижонская горчица – 1 ст.л

Соевый соус – 50 мл

Чеснок – 2-3 зубчика

Корень имбиря – 10 г

Гвоздика – 10 г

Апельсиновый сок – 50 мл

Черный молотый перец – 0,5 ч.л

Соль – по вкусу

Красный лук – 1 шт.

Авокадо – ½ шт.

Руккола – 30-40 г

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Рецепт приготовления:

Возьмите посуду для маринада. Добавьте в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавите в маринад сок апельсина и налейте масло. Отдельно нарубите маленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпьте их в миску с маринадом и тщательно перемешайте. Хорошо промойте под струей воды куриную грудку. Поместите ее в миску с маринадом и немного помните руками. Накройте содержимое миски пищевой пленкой и поставьте мариноваться в холодильник не менее чем на 45 минут. Разогрейте решетку для гриля. Слегка смажьте поверхность оливковым маслом и обжарьте мясо в течение 4 минут с каждой стороны. Перед подачей на тарелку выложите листья рукколы. На подушку из зелени разместите приготовленное мясо. Украсьте блюдо дольками авокадо и кольцами красного лука.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный салат с куриной грудкой от Марины Боржемской. "Сегодня" также писали, как питаться, чтобы прожить дольше.

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