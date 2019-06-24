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Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус

Рецепт полезного блюда из птицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Также в этом сезоне диетологом проекта снова стала Светлана Фус, которая семь лет занималась питанием участников. Светлана делится интересными полезными рецептами блюд, которые каждый сможет приготовить дома.

Куриная грудка в маринаде

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 400-500 г
  • Оливковое масло – 2 ст.л
  • Дижонская горчица – 1 ст.л
  • Соевый соус – 50 мл
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Корень имбиря – 10 г
  • Гвоздика – 10 г
  • Апельсиновый сок – 50 мл
  • Черный молотый перец – 0,5 ч.л
  • Соль – по вкусу
  • Красный лук – 1 шт.
  • Авокадо – ½ шт.
  • Руккола – 30-40 г

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Рецепт приготовления:

  1. Возьмите посуду для маринада. Добавьте в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавите в маринад сок апельсина и налейте масло.
  2. Отдельно нарубите маленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпьте их в миску с маринадом и тщательно перемешайте.
  3. Хорошо промойте под струей воды куриную грудку. Поместите ее в миску с маринадом и немного помните руками.
  4. Накройте содержимое миски пищевой пленкой и поставьте мариноваться в холодильник не менее чем на 45 минут.
  5. Разогрейте решетку для гриля. Слегка смажьте поверхность оливковым маслом и обжарьте мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
  6. Перед подачей на тарелку выложите листья рукколы. На подушку из зелени разместите приготовленное мясо. Украсьте блюдо дольками авокадо и кольцами красного лука.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный салат с куриной грудкой от Марины Боржемской. "Сегодня" также писали, как питаться, чтобы прожить дольше.

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Источник: Сегодня
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