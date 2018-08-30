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Куриное филе в беконе с картофельным гарниром: рецепт Джейми Оливера

Простое и вкусное блюдо для семейного ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Курица с картошкой в духовке Фото: deposiphotos.com
Курица с картошкой в духовке Фото: deposiphotos.com

Благодаря бекону куриные грудки получаются сочными и мягкими, а лимонная цедра придает им приятный свежий аромат.

Курица в беконе с молодой картошкой

Ингредиенты:

  • 600 г молодого картофеля
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. бальзамического уксуса
  • 4 ст. л. маскарпоне
  • 1 зубчик чеснока, раздавить
  • 1 ст. л. мелко рубленной петрушки
  • цедра 1 лимона
  • 4 куриных филе
  • 8 ломтиков бекона или копченого сала с мясными прожилками
  • 1 веточка розмарина, листики мелко порубить
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде около 12-15 минут. Воду слейте, крупный картофель разрежьте пополам и переложите в жаропрочную форму. Полейте оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посолите, поперчите и перемешайте.
  2. Разогрейте духовку до 200 °С. Смешайте сливочный сыр, чеснок, петрушку и цедру лимона, посолите. Сделайте вдоль каждой грудки разрез длиной 4 см, заполните его сырным соусом и оберните грудки двумя ломтиками сала (бекона).
  3. Уложите грудки на картофель, присыпьте розмарином и запекайте 15 минут до готовности курицы. Накройте, оставьте на 5 минут отдохнуть и подавайте.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить теплый салат из креветок и кабачков от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

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Источник: "Сегодня"
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