Куриное филе в беконе с картофельным гарниром: рецепт Джейми Оливера
Простое и вкусное блюдо для семейного ужина
Благодаря бекону куриные грудки получаются сочными и мягкими, а лимонная цедра придает им приятный свежий аромат.
Курица в беконе с молодой картошкой
Ингредиенты:
- 600 г молодого картофеля
- 4 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. бальзамического уксуса
- 4 ст. л. маскарпоне
- 1 зубчик чеснока, раздавить
- 1 ст. л. мелко рубленной петрушки
- цедра 1 лимона
- 4 куриных филе
- 8 ломтиков бекона или копченого сала с мясными прожилками
- 1 веточка розмарина, листики мелко порубить
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Отварите картофель в подсоленной воде около 12-15 минут. Воду слейте, крупный картофель разрежьте пополам и переложите в жаропрочную форму. Полейте оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посолите, поперчите и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 °С. Смешайте сливочный сыр, чеснок, петрушку и цедру лимона, посолите. Сделайте вдоль каждой грудки разрез длиной 4 см, заполните его сырным соусом и оберните грудки двумя ломтиками сала (бекона).
- Уложите грудки на картофель, присыпьте розмарином и запекайте 15 минут до готовности курицы. Накройте, оставьте на 5 минут отдохнуть и подавайте.
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Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:
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Источник: "Сегодня"