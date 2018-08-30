Куриное филе в беконе с картофельным гарниром: рецепт Джейми Оливера

Простое и вкусное блюдо для семейного ужина

Курица с картошкой в духовке Фото: deposiphotos.com

Благодаря бекону куриные грудки получаются сочными и мягкими, а лимонная цедра придает им приятный свежий аромат.

Курица в беконе с молодой картошкой

Ингредиенты:

600 г молодого картофеля

4 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. бальзамического уксуса

4 ст. л. маскарпоне

1 зубчик чеснока, раздавить

1 ст. л. мелко рубленной петрушки

цедра 1 лимона

4 куриных филе

8 ломтиков бекона или копченого сала с мясными прожилками

1 веточка розмарина, листики мелко порубить

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Отварите картофель в подсоленной воде около 12-15 минут. Воду слейте, крупный картофель разрежьте пополам и переложите в жаропрочную форму. Полейте оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посолите, поперчите и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °С. Смешайте сливочный сыр, чеснок, петрушку и цедру лимона, посолите. Сделайте вдоль каждой грудки разрез длиной 4 см, заполните его сырным соусом и оберните грудки двумя ломтиками сала (бекона). Уложите грудки на картофель, присыпьте розмарином и запекайте 15 минут до готовности курицы. Накройте, оставьте на 5 минут отдохнуть и подавайте.

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