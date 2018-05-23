Куриное филе в хлебных крошках: рецепт Джейми Оливера

Простое и вкусное блюдо для обеда

Курица в хлебных крошках Фото: instagram.com/petit_furia

Филе запекается в духовке, а не жарится во фритюре, что делает блюдо более полезным. Курица в панировке будет отлично сочетаться с салатом из свежих помидоров.

Куриное филе в хлебных крошках от Джейми Оливера

Ингредиенты:

400 г очищенной от кожицы куриной грудки

120 г белого хлеба

4 веточки свежей мяты

1/4 зубчика чеснока

2 лимона

200 г натурального йогурта

1 ч. л. сладкой копченой паприки

оливковое масло

морская соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Чтобы приготовить мятно-йогуртовый соус, отделите листья мяты от стебля, затем очистите чеснок. Мелко порубите листья мяты вместе с чесноком, потом переложите в глубокую миску. Натрите на мелкой терке цедру из половины лимона, после этого добавьте ее к остальным ингредиентам. Разрежьте лимон на две части, затем выжмите сок из половинки цитруса так, чтобы косточки не попали в миску. Добавьте йогурт, щепотку соли и черного перца. Перемешайте все ложкой, попробуйте на вкус, при необходимости добавьте немного лимонного сока. Поместите половину приготовленной смеси на основе йогурта в небольшую посуду, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник. Аккуратно порежьте куриную грудку вдоль на полосы шириной в 2 см, затем переложите мясо в оставшийся соус. Перемешайте все ложкой, удостоверьтесь, что курица полностью покрыта йогуртом. Накройте пленкой миску с мясом и поставьте ее в холодильник на 30 минут для маринования. Тем временем разогрейте духовку до 190 C. Слегка смажьте оливковым маслом большой противень. Поломайте хлеб на куски, переложите в кухонный комбайн и измельчите, затем переложите хлебные крошки в миску. Мелко натрите цедру лимона и добавьте ее в хлебные крошки. К панировочным сухарям добавьте паприку и небольшую щепотку соли и перца. Хорошо перемешайте, затем переложите хлебную смесь на большое блюдо. Достаньте курицу из холодильника. Обваляйте каждый ее кусочек в панировочных сухарях. Выложите кусочки мяса в панировке на противень, оставив небольшой промежуток между каждым куском, сбрызните их столовой ложкой оливкового масла. Запекайте блюдо в горячей духовке в течение 20-25 минут. За это время мясо должно покрыться золотистой корочкой. Достаньте готовое блюдо из духовки. Подавайте кусочки куриной грудки с мятно-йогуртовым соусом и/или кетчупом.

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