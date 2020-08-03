Куриные крылышки с лавашом в тандыре: рецепт с видео от Александра Пономарева
Певец поделился рецептом запеченных крылышек и лаваша с начинкой
Тандыр – это печь-жаровня в виде кувшина, которая очень популярна у народов Азии. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" известный украинский певец Александр Пономарев показал, как приготовить в тандыре куриные крылышки и лаваш с начинкой из сыра и помидоров. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Крылышки в тандыре
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг крылышек
- 150 мл соевого соуса
- 5 ст.л. французской горчицы
- 4 ч.л. меда
- Щепотка соли
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Для лаваша:
- 6 шт. лаваша
- 200 г сулугуни
- 5 помидоров
- 4 ч.л. зелени
Способ приготовления:
- Замариновать крылышки в соевом соусе, горчице, меде. Посолить и перемешать. Оставить на несколько часов.
- Готовить крылья в тандыре 20 минут.
- В лаваш завернуть сыр, помидоры и зелень. Готовить в тандыре 10 минут.
Как подавать блюдо
Выложить крылышки на большую тарелку, рядом разложить лаваш.
Напомним, ранее мы делились рецептом куриных крылышек в духовке, а также рассказывали, как запечь крылья в соусе барбекю.
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