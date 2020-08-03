Куриные крылышки с лавашом в тандыре: рецепт с видео от Александра Пономарева

Певец поделился рецептом запеченных крылышек и лаваша с начинкой

Тандыр – это печь-жаровня в виде кувшина, которая очень популярна у народов Азии. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" известный украинский певец Александр Пономарев показал, как приготовить в тандыре куриные крылышки и лаваш с начинкой из сыра и помидоров. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Крылышки в тандыре

Куриные крылышки в тандыре Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг крылышек

150 мл соевого соуса

5 ст.л. французской горчицы

4 ч.л. меда

Щепотка соли

Для лаваша:

6 шт. лаваша

200 г сулугуни

5 помидоров

4 ч.л. зелени

Способ приготовления:

Замариновать крылышки в соевом соусе, горчице, меде. Посолить и перемешать. Оставить на несколько часов. Готовить крылья в тандыре 20 минут. В лаваш завернуть сыр, помидоры и зелень. Готовить в тандыре 10 минут.

Как подавать блюдо

Выложить крылышки на большую тарелку, рядом разложить лаваш.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных крылышек в духовке, а также рассказывали, как запечь крылья в соусе барбекю.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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