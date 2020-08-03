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Куриные крылышки с лавашом в тандыре: рецепт с видео от Александра Пономарева

Сегодня, 13:33

Певец поделился рецептом запеченных крылышек и лаваша с начинкой

Тандыр – это печь-жаровня в виде кувшина, которая очень популярна у народов Азии. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" известный украинский певец Александр Пономарев показал, как приготовить в тандыре куриные крылышки и лаваш с начинкой из сыра и помидоров. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Крылышки в тандыре

Куриные крылышки в тандыре
Куриные крылышки в тандыре
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг крылышек
  • 150 мл соевого соуса
  • 5 ст.л. французской горчицы
  • 4 ч.л. меда
  • Щепотка соли

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Для лаваша:

  • 6 шт. лаваша
  • 200 г сулугуни
  • 5 помидоров
  • 4 ч.л. зелени

Способ приготовления:

  1. Замариновать крылышки в соевом соусе, горчице, меде. Посолить и перемешать. Оставить на несколько часов.
  2. Готовить крылья в тандыре 20 минут.
  3. В лаваш завернуть сыр, помидоры и зелень. Готовить в тандыре 10 минут.

Как подавать блюдо

Выложить крылышки на большую тарелку, рядом разложить лаваш.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных крылышек в духовке, а также рассказывали, как запечь крылья в соусе барбекю.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Александр Пономарев рецепт лаваш крылья
Источник: Сегодня
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