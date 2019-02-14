Куриные наггетсы: простой рецепт горячей американской закуски
Масло для приготовления наггетсов лучше всего использовать рафинированное, без запаха
Куриные наггетсы – быстрое, вкусное и нехлопотное блюдо. Их можно подавать как закуску к пиву. Лучшие соусы для куриных наггетсов – кетчуп, горчичный и тартар.
Наггетсы из куриного филе
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 1-2 ст.л.
- Панировочные сухари – 50 г
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Растительное масло – для фритюра
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Рецепт приготовления:
- Яйцо взбить вилкой с молоком.
- Куриное филе помыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками. Посолить и посыпать специями.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Кусочки филе по одному обмакнуть в яично-молочную смесь и обвалять в панировочных сухарях. Жарить на среднем огне до золотистого цвета. Кусочки курицы нужно выкладывать на достаточном расстоянии друг от друга.
- Готовые наггетсы выкладывать на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать с любимым соусом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.
Смотрите видео, как приготовить сытные наггетсы:
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Источник: Сегодня