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Куриные наггетсы: простой рецепт горячей американской закуски

Масло для приготовления наггетсов лучше всего использовать рафинированное, без запаха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Куриные наггетсы
Куриные наггетсы
Фото: Depositphotos

Куриные наггетсы – быстрое, вкусное и нехлопотное блюдо. Их можно подавать как закуску к пиву. Лучшие соусы для куриных наггетсов – кетчуп, горчичный и тартар. 

Наггетсы из куриного филе

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 1-2 ст.л. 
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Растительное масло – для фритюра

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Рецепт приготовления:

  1. Яйцо взбить вилкой с молоком.
  2. Куриное филе помыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками. Посолить и посыпать специями.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Кусочки филе по одному обмакнуть в яично-молочную смесь и обвалять в панировочных сухарях. Жарить на среднем огне до золотистого цвета. Кусочки курицы нужно выкладывать на достаточном расстоянии друг от друга. 
  4. Готовые наггетсы выкладывать на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  5. Подавать с любимым соусом. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.

Смотрите видео, как приготовить сытные наггетсы:

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Источник: Сегодня
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