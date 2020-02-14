Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куриные ножки в духовке по-итальянски: рецепт дня

Рецепт запеченной курицы от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
Запеченные куриные ножки в духовке
Запеченные куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Мы знаем, как приготовить курицу быстро и вкусно. Вам понадобятся куриные ножки, помидоры, чеснок, немного специй и маслины. А главный секрет – керамическая форма, которая равномерно распределяет тепло. Но вы можете взять любую – все равно будет вкусно.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Читайте также:
Сливочный лимончелло: рецепт итальянского ликера с молоком

Куриные ножки по-итальянски

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 куриных голеней или бедрышек
  • 2 помидора
  • 100 г маслин
  • 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
  • Тимьян
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
  2. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
  3. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
  4. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
  5. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

Как подавать куриные ножки

Подавайте запеченные ножки горячими вместе с отварным рисом, макаронами или картофельным пюре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт теплого салата из печени с яблоками и рукколой Легкий ужин для похудения: ТОП-5 рецептов из курицы Быстрый салат из тунца с горошком и яйцом Как сделать английский картофельный пирог с рыбой
курица рецепт итальянская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины

Популярные статьи

Сегодня, 17:34Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Сегодня, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

12 февраляFun

12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне