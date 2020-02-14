Куриные ножки в духовке по-итальянски: рецепт дня
Рецепт запеченной курицы от Даши Малаховой
Мы знаем, как приготовить курицу быстро и вкусно. Вам понадобятся куриные ножки, помидоры, чеснок, немного специй и маслины. А главный секрет – керамическая форма, которая равномерно распределяет тепло. Но вы можете взять любую – все равно будет вкусно.
Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:
Куриные ножки по-итальянски
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 337 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 куриных голеней или бедрышек
- 2 помидора
- 100 г маслин
- 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
- Тимьян
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
- Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
- Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
- Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
- Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.
Как подавать куриные ножки
Подавайте запеченные ножки горячими вместе с отварным рисом, макаронами или картофельным пюре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.