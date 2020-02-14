Куриные ножки в духовке по-итальянски: рецепт дня

Рецепт запеченной курицы от Даши Малаховой

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Мы знаем, как приготовить курицу быстро и вкусно. Вам понадобятся куриные ножки, помидоры, чеснок, немного специй и маслины. А главный секрет – керамическая форма, которая равномерно распределяет тепло. Но вы можете взять любую – все равно будет вкусно.

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Куриные ножки по-итальянски

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 куриных голеней или бедрышек

2 помидора

100 г маслин

1 головка чеснока + 3-4 зубчика

Тимьян

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

Как подавать куриные ножки

Подавайте запеченные ножки горячими вместе с отварным рисом, макаронами или картофельным пюре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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