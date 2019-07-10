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Куриные ножки в духовке: рецепт с апельсином и чесноком

Запеченные куриные голени – отличная идея для ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Куриные ножки в духовке
Куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Куриные голени, запеченные с апельсинами, получаются очень нежными и сочными, с румяной корочкой. Сначала они обжариваются на сковороде вместе с луком и чесноком, а затем доводятся до готовности в духовке под глазурью из апельсинового сока.

Смотрите видео, как приготовить диетическое кулинарное филе:

Выбирая куриные ножки для запекания, обратите внимание на их внешний вид. Голени должны быть светло-розовыми, с легким голубоватым оттенком, без видимых повреждений, пятен и следов заветренности.

Куриные ножки, запеченные в апельсиновой глазури

Ингредиенты:

  • 6-8 куриных ножек
  • Соль, перец
  • Сушеная смесь прованских трав
  • Растительное масло – для смазывания сковороды

Для глазури:

  • Немного растительного и сливочного масла
  • 1 маленькая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • Сок одного апельсина
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • Соль, перец
  • 2 веточки тимьяна  

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. Куриные голени помыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
  3. Хорошо разогреть сковороду с толстым дном, смазать растительным маслом.
  4. Посолить и поперчить куриные ножки, посыпать сушеными травами и обжарить в горячей сковороде на большом огне со всех сторон. Переложить в жаропрочную форму.
  5. В ту же сковороду, где жарились ножки, налить немного растительного масла, добавить маленький кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и мелко нарезанный лук. Пассеровать до прозрачности, затем добавить измельченный чеснок, перемешать.
  6. Влить апельсиновый сок и бальзамический уксус, перемешать и уварить на сильном огне, пока большая часть жидкости не выпарится. Приправить солью и перцем.
  7. Процедить соус через ситечко и смазать куриные ножки с помощью кулинарной кисти.
  8. Положить в сверху веточку тимьяна и отправить в духовку.
  9. Запекать куриные ножки примерно 20 минут. Перевернуть, при необходимости смазать выделившимся соком и запекать еще 20 минут до готовности и золотистого цвета.
  10. Подавать вместе с картофелем и салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. "Сегодня" также делились рецептом куриных голеней в индийских специях.

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Источник: Сегодня
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