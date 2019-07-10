Куриные ножки в духовке: рецепт с апельсином и чесноком

Запеченные куриные голени – отличная идея для ужина

Куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Куриные голени, запеченные с апельсинами, получаются очень нежными и сочными, с румяной корочкой. Сначала они обжариваются на сковороде вместе с луком и чесноком, а затем доводятся до готовности в духовке под глазурью из апельсинового сока.

Смотрите видео, как приготовить диетическое кулинарное филе:

Выбирая куриные ножки для запекания, обратите внимание на их внешний вид. Голени должны быть светло-розовыми, с легким голубоватым оттенком, без видимых повреждений, пятен и следов заветренности.

Куриные ножки, запеченные в апельсиновой глазури

Ингредиенты:

6-8 куриных ножек

Соль, перец

Сушеная смесь прованских трав

Растительное масло – для смазывания сковороды

Для глазури:

Немного растительного и сливочного масла

1 маленькая луковица

2 зубчика чеснока

Сок одного апельсина

1 ст. л. бальзамического уксуса

Соль, перец

2 веточки тимьяна

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 градусов. Куриные голени помыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Хорошо разогреть сковороду с толстым дном, смазать растительным маслом. Посолить и поперчить куриные ножки, посыпать сушеными травами и обжарить в горячей сковороде на большом огне со всех сторон. Переложить в жаропрочную форму. В ту же сковороду, где жарились ножки, налить немного растительного масла, добавить маленький кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и мелко нарезанный лук. Пассеровать до прозрачности, затем добавить измельченный чеснок, перемешать. Влить апельсиновый сок и бальзамический уксус, перемешать и уварить на сильном огне, пока большая часть жидкости не выпарится. Приправить солью и перцем. Процедить соус через ситечко и смазать куриные ножки с помощью кулинарной кисти. Положить в сверху веточку тимьяна и отправить в духовку. Запекать куриные ножки примерно 20 минут. Перевернуть, при необходимости смазать выделившимся соком и запекать еще 20 минут до готовности и золотистого цвета. Подавать вместе с картофелем и салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. "Сегодня" также делились рецептом куриных голеней в индийских специях.

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