Куриные ножки в духовке: рецепт с апельсином и чесноком
Запеченные куриные голени – отличная идея для ужина
Куриные голени, запеченные с апельсинами, получаются очень нежными и сочными, с румяной корочкой. Сначала они обжариваются на сковороде вместе с луком и чесноком, а затем доводятся до готовности в духовке под глазурью из апельсинового сока.
Смотрите видео, как приготовить диетическое кулинарное филе:
Выбирая куриные ножки для запекания, обратите внимание на их внешний вид. Голени должны быть светло-розовыми, с легким голубоватым оттенком, без видимых повреждений, пятен и следов заветренности.
Куриные ножки, запеченные в апельсиновой глазури
Ингредиенты:
- 6-8 куриных ножек
- Соль, перец
- Сушеная смесь прованских трав
- Растительное масло – для смазывания сковороды
Для глазури:
- Немного растительного и сливочного масла
- 1 маленькая луковица
- 2 зубчика чеснока
- Сок одного апельсина
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- Соль, перец
- 2 веточки тимьяна
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Куриные голени помыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
- Хорошо разогреть сковороду с толстым дном, смазать растительным маслом.
- Посолить и поперчить куриные ножки, посыпать сушеными травами и обжарить в горячей сковороде на большом огне со всех сторон. Переложить в жаропрочную форму.
- В ту же сковороду, где жарились ножки, налить немного растительного масла, добавить маленький кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и мелко нарезанный лук. Пассеровать до прозрачности, затем добавить измельченный чеснок, перемешать.
- Влить апельсиновый сок и бальзамический уксус, перемешать и уварить на сильном огне, пока большая часть жидкости не выпарится. Приправить солью и перцем.
- Процедить соус через ситечко и смазать куриные ножки с помощью кулинарной кисти.
- Положить в сверху веточку тимьяна и отправить в духовку.
- Запекать куриные ножки примерно 20 минут. Перевернуть, при необходимости смазать выделившимся соком и запекать еще 20 минут до готовности и золотистого цвета.
- Подавать вместе с картофелем и салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. "Сегодня" также делились рецептом куриных голеней в индийских специях.
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