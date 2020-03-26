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Нежные куриные оладьи с зеленью и сыром: рецепт дня

Рецепт сочных оладий из рубленого куриного филе

Ирина Павлина
Сегодня, 14:14

Этот рецепт очень простой и быстрый. Оладьи из куриного филе с сыром и зеленью можно подавать на ужин или в качестве горячей закуски. Они прекрасно сочетаются с домашними соусами дип.

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Для приготовления куриных оладий вам нужно будет мелко порубить мясо – кубики должны быть со стороной не больше сантиметра. Поэтому как следует наточите нож.

Куриные оладьи с сыром на сковороде

Куриные оладьи из филе
Куриные оладьи из филе
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 2-3 ст.л. сметаны
  • 2-3 ст.л. муки или крахмала
  • 1 пучок зелени
  • 50 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе вымыть и обсушить. Нарезать филе очень мелкими кубиками.
  2. Натереть сыр на крупной терке. Зелень помыть и мелко порубить.
  3. К куриному филе добавить сыр, зелень, яйца, соль, перец и сметану. Хорошо перемешать.
  4. Всыпать муку или крахмал, перемешать и поставить в холодильник на час.
  5. Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло. Столовой ложкой выкладывать куриные оладьи в горячее масло. Жарить на умеренном огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

Как подавать оладьи

Куриные оладьи можно подавать вместе с картофельным пюре, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке. "Сегодня" также делились рецептом сочных куриных котлет на пару.

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Источник: Сегодня
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