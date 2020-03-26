Нежные куриные оладьи с зеленью и сыром: рецепт дня

Рецепт сочных оладий из рубленого куриного филе

Этот рецепт очень простой и быстрый. Оладьи из куриного филе с сыром и зеленью можно подавать на ужин или в качестве горячей закуски. Они прекрасно сочетаются с домашними соусами дип.

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Для приготовления куриных оладий вам нужно будет мелко порубить мясо – кубики должны быть со стороной не больше сантиметра. Поэтому как следует наточите нож.

Куриные оладьи с сыром на сковороде

Куриные оладьи из филе Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г куриного филе

3 яйца

100 г твердого сыра

2-3 ст.л. сметаны

2-3 ст.л. муки или крахмала

1 пучок зелени

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе вымыть и обсушить. Нарезать филе очень мелкими кубиками. Натереть сыр на крупной терке. Зелень помыть и мелко порубить. К куриному филе добавить сыр, зелень, яйца, соль, перец и сметану. Хорошо перемешать. Всыпать муку или крахмал, перемешать и поставить в холодильник на час. Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло. Столовой ложкой выкладывать куриные оладьи в горячее масло. Жарить на умеренном огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

Как подавать оладьи

Куриные оладьи можно подавать вместе с картофельным пюре, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:

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