Нежные куриные оладьи с зеленью и сыром: рецепт дня
Рецепт сочных оладий из рубленого куриного филе
Этот рецепт очень простой и быстрый. Оладьи из куриного филе с сыром и зеленью можно подавать на ужин или в качестве горячей закуски. Они прекрасно сочетаются с домашними соусами дип.
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Для приготовления куриных оладий вам нужно будет мелко порубить мясо – кубики должны быть со стороной не больше сантиметра. Поэтому как следует наточите нож.
Куриные оладьи с сыром на сковороде
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 212 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 2-3 ст.л. сметаны
- 2-3 ст.л. муки или крахмала
- 1 пучок зелени
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе вымыть и обсушить. Нарезать филе очень мелкими кубиками.
- Натереть сыр на крупной терке. Зелень помыть и мелко порубить.
- К куриному филе добавить сыр, зелень, яйца, соль, перец и сметану. Хорошо перемешать.
- Всыпать муку или крахмал, перемешать и поставить в холодильник на час.
- Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло. Столовой ложкой выкладывать куриные оладьи в горячее масло. Жарить на умеренном огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон.
Как подавать оладьи
Куриные оладьи можно подавать вместе с картофельным пюре, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.
Смотрите видео, как сделать оладьи из индейки:
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