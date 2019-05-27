Куриные стрипсы: полезный рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт вкусной и здоровой закуски для всей семьи

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Старшая из сестер Кардашьян знает, как превратить фастфуд в полезный обед. Она готовит куриные стрипсы в духовке, панируя их в миндальной муке и кокосовой стружке. А подавать закуску советует с горчичным соусом.

Смотрите видео, как приготовить сочные куриные стрипсы:

В отличие от обычных, стрипсы по рецепту Кортни Кардашьян не содержат транжиров и других искусственных ингредиентов. Если вы не съедите кусочки курицы сразу, позже их можно будет нарезать и добавить в салат.

Безглютеновые куриные стрипсы от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

450 г куриной грудки без кожи без костей, нарезанной полосками

1 яйцо

1/2 чашки миндальной муки

1/4 стакана несладкой кокосовой стружки

1 чайная ложка паприки

1/4 чайной ложки кайенского перца

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки морской соли

1/4 чайной ложки черного перца

Для соуса:

1/4 стакана дижонской горчицы

1/4 стакана кленового сиропа

2 столовые ложки веганского майонеза

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 200 С. Насыпьте миндальную муку, кокос, паприку, кайенский перец, чеснок, морскую соль и черный перец в небольшую миску. Перемешайте. Разбейте яйцо в другую неглубокую миску и взбейте. Окуните каждый кусочек курицы в яйцо, стряхните излишки и обваляйте в панировке. Поместите стрипсы на противень, выстланный пергаментной бумагой, или на решетку, которая помещается на противень. Запекайте 20 минут, один раз перевернув. Готовая курица должна красиво подрумяниться. Немного остудите и подавайте вместе с горчичным соусом. Для него вам нужно будет перемешать все ингредиенты.

Совет: когда Кортни Кардашьян готовит это блюдо для своих детей, она не добавляет кайенский перец.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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