Куриные тефтели с тыквой и сыром: рецепт дня
Рецепт мясных шариков из курицы с овощами, сыром и зеленью
Простые куриные тефтели можно разнообразить, если добавить в фарш тертую тыкву, сыр, зелень и овсяные хлопья. Так вы получите вкусное и сытное блюдо для всей семьи.
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Тефтели из курицы можно подавать с любым гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, макаронами, гречкой, рисом, кускусом или булгуром.
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Куриные тефтели с тыквой, сыром и зеленью
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 163 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г филе куриных грудок без кожи
- 500 г тыквы
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 2 луковицы
- 1 кг протертых томатов в собственном соку
- 2-4 веточки эстрагона
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. тертого пармезана
- Белое сухое вино (можно заменить бульоном)
- Соль, свежемолотый черный перец
- Растительное масло
- Сметана
- Базилик
Способ приготовления:
- Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Разделить на две равные части.
- Куриные грудки измельчить в мясорубке.
- Мелко нарезать одну луковицу и добавить ее в фарш.
- Одну часть тыквы добавить в фарш. Туда же положить натертый на мелкой терке пармезан, овсяные хлопья, соль, свежемолотый черный перец, измельченные листья эстрагона.
- Вымесить фарш до гладкости, затянуть пленкой и убрать в холодильник на 10-15 минут.
- В это время мелко нарезать вторую луковицу и обжарить ее до прозрачности на сковороде с добавлением растительного масла. Затем всыпать туда остаток тыквы и обжаривать 5 минут. Влить вино (или бульон), слегка выпарить его, добавить пюре из томатов, посолить. Попробовать на вкус и добавить при необходимости сахар. Готовить 5-10 минут, помешивая. Соус не должен быть слишком густым.
- Мокрыми руками сформовать из фарша тефтели в виде шариков диаметром около 3 см, и осторожно опускать их в кипящий соус.
- Готовить, накрыв крышкой, в течение 25-30 минут.
- При подаче посыпать рубленым базиликом, тертым пармезаном или добавить сметану.
Чем заменить тыкву в рецепте
Вместо тыквы можно использовать кабачок, морковь, пастернак, сельдерей, батат или другие овощи. А вместо курицы взять индейку.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.
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