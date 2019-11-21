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Куриные тефтели с тыквой и сыром: рецепт дня

Рецепт мясных шариков из курицы с овощами, сыром и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:50
Мясные шарики из курицы с тыквой
Мясные шарики из курицы с тыквой
Фото: freepik.com

Простые куриные тефтели можно разнообразить, если добавить в фарш тертую тыкву, сыр, зелень и овсяные хлопья. Так вы получите вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Тефтели из курицы можно подавать с любым гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, макаронами, гречкой, рисом, кускусом или булгуром.

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Куриные тефтели с тыквой, сыром и зеленью

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 163 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г филе куриных грудок без кожи
  • 500 г тыквы
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 2 луковицы
  • 1 кг протертых томатов в собственном соку
  • 2-4 веточки эстрагона
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. тертого пармезана
  • Белое сухое вино (можно заменить бульоном)
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Растительное масло
  • Сметана
  • Базилик

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Разделить на две равные части.
  2. Куриные грудки измельчить в мясорубке.
  3. Мелко нарезать одну луковицу и добавить ее в фарш.
  4. Одну часть тыквы добавить в фарш. Туда же положить натертый на мелкой терке пармезан, овсяные хлопья, соль, свежемолотый черный перец, измельченные листья эстрагона.
  5. Вымесить фарш до гладкости, затянуть пленкой и убрать в холодильник на 10-15 минут.
  6. В это время мелко нарезать вторую луковицу и обжарить ее до прозрачности на сковороде с добавлением растительного масла. Затем всыпать туда остаток тыквы и обжаривать 5 минут. Влить вино (или бульон), слегка выпарить его, добавить пюре из томатов, посолить. Попробовать на вкус и добавить при необходимости сахар. Готовить 5-10 минут, помешивая. Соус не должен быть слишком густым.
  7. Мокрыми руками сформовать из фарша тефтели в виде шариков диаметром около 3 см, и осторожно опускать их в кипящий соус.
  8. Готовить, накрыв крышкой, в течение 25-30 минут.
  9. При подаче посыпать рубленым базиликом, тертым пармезаном или добавить сметану.

Чем заменить тыкву в рецепте

Вместо тыквы можно использовать кабачок, морковь, пастернак, сельдерей, батат или другие овощи. А вместо курицы взять индейку.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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