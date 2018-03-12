Куриный рулет с песто: рецепт Руслана Сеничкина

Это абсолютно универсальное блюдо. Его можно подавать на завтрак в бутербродах, как холодную закуску на обед или горячим блюдом на ужин вашим гостям. Готовится очень просто, из доступных ингредиентов, и имеет изысканный вкус.

Куриный рулет с песто

Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Филе – 500 г

Бекон – 250 г

Моцарелла – 200 г

Соус песто – 4 ст. л.

Специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Для приготовления блюда вам понадобится две разновидности мяса – это куриное филе и бекон. Сначала я берусь за курицу. Каждое филе разрезаем пополам. Чтобы мясо не разлетались по кухне, положите его между двумя слоями пищевой пленки, и дальше отбейте скалкой или молотком.

Теперь каждое филе выкладываем на пищевую пленку, посыпаем солью, перцем, своими любимыми пряностями. Далее выкладываем нарезанный сыр моцарелла. Именно этот сорт сыра очень хорошо выдерживает высокие температуры. Он не растекается, не вытекает, а плавится и растягивается.

Сверху смазываем итальянским соусом песто и заворачиваем все в рулет. Этот рулет надо спрятать в холодильник, чтобы он "отдохнул" в течение одного часа.

После вам понадобится бекон. Выкладываем пергамент, на него – кусочки бекона, друг на друга, и – наш рулет. Заворачиваем и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40-50 минут.

Хрустящий рулет с чрезвычайно сочной и нежной начинкой готов. Попробуйте – и вы не пожалеете!

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