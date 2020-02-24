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Курник: рецепт знаменитого праздничного пирога с фаршем и грибами

Курник – одно из традиционных блюд Масленицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23

Курник – это праздничный пирог из дрожжевого теста с несколькими видами начинки, которые перемежаются блинами. Раньше он был неизменной принадлежностью свадебного стола, но его готовили и на Масленицу.

Мы предлагаем приготовить курник с мясным фаршем, жареными грибами и отварным рисом. Чтобы упростить процесс, тесто в этом рецепте используется слоеное.

Курник с фаршем, грибами и рисом

Курник с тремя видами начинки
Курник с тремя видами начинки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Тонкие блины
  • 300 г сметаны
  • 200 г вареного риса
  • 2 яйца
  • 4 луковицы
  • 500 г шампиньонов
  • 500 г фарша
  • 30 г сливочного масла
  • Слоеное тесто
  • Соль и специи – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Грибы обжарить с луком на сливочном масле.
  2. Фарш обжарить с луком.
  3. Тесто раскатать в пласт толщиной 0.3 см. Вырезать круг, приложив тарелку или формой для выпечки. Это будет основа курника. Положить на тесто два блина.
  4. Вареный рис перемешать с жареным луком и вареными яйцами. Это будет первый слой. Накрыть его двумя блинами и смазать сметаной.
  5. Следующий слой – обжаренный с луком фарш. Накрыть его блинами и смазать сметаной.
  6. Затем должны идти шампиньоны и блины, смазанные сметаной.
  7. Раскатать еще один пласт теста, накрыть пирог, подогнуть и защипать края.
  8. Вырезать в середине курника отверстие для выхода пара.
  9. С верху неплотно вставить шарик из теста, смазать яичным желтком.
  10. Отправить в духовку и запекать при 180 ºС до золотистого цвета.

На заметку

Для приготовления курника можно использовать сдобное, пресное, слоенное или песочное тесто. По правилам традиционного пирога использует два вида теста. Одним видом разделяют слои пирога, а второй используют для изготовления шапки пирога.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов на сыворотке.

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Источник: Сегодня
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