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Курс на вкус и качество без химии

Новые технологии позволяют сделать тепличные овощи такими же вкусными и полезными, как летние грунтовые овощи

Сейчас в супермаркетах круглый год можно купить овощи не по сезону. Очевидно, что многие из них выращены в теплицах. Но если раньше к слову "тепличные" потребители относились с негативом и была масса предрассудков, что эти овощи безвкусные и напичканы химией, то на сегодняшний день ситуация другая: тепличные овощи могут спокойно конкурировать по натуральности, вкусовым качествам и внешнему виду с овощами, выращенными в открытом грунте. О том, что современные технологии позволяют выращивать безопасный продукт европейского уровня, рассказали на Уманском тепличном комбинате (УТК), производителе огурцов и помидоров под брендом "Гордий", продукция которого не один десяток лет занимает лидирующие позиции на полках украинских супермаркетов.

Большинство украинцев понимают, что без удобрений и создания определенных условий ничего не вырастет. На УТК с этим согласны, но только с одним исключением: растения в теплицах питаются такими же минеральными веществами, как и в открытом грунте, но в теплицах они должны быть в оптимальном балансе, который позволит производить продукт, аналогичный по полезным и вкусовым качествам грунтовым овощам. Именно поэтому производители, которые заботятся о качестве продукции, соблюдают этот баланс, уходят от устаревших технологий и излишней химии в пользу биометодов.

Это не только улучшает качество продукции, но и оптимизирует затраты, даже учитывая дороговизну биометода.

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"Несмотря на строгие карантинные меры, в теплицах могут появляться различные вредители, и уже длительное время в борьбе с ними мы применяем не химию, а биометоды – развешиваем специальные липучки, подсаживаем на растения полезных насекомых, которые уничтожают вредителей и т.п. Например, большую работу делает жучок макролофус: он питается вредителями, при этом сам не составляет угрозы урожаю", – рассказывает главный технолог и начальник лаборатории грунтов, воды и удобрений при УТК Антонина Гордий, специалист со стажем более 40 лет.

Тем не менее, по словам Антонины Гордий, на рынке есть и тот товар, который только укрепляет веру покупателей, что тепличные овощи невкусные. Производят такие овощи, по ее убеждению, по старинке, совершенно не перенося естественные условия произрастания в теплицы.

"Мы сами, кстати, употребляем в пищу только свою продукцию, поскольку заботимся о здоровье, а в качестве наших овощей более чем уверены. Но бывает, конечно, что и чужие овощи получается где-то попробовать. Недавно для интереса пробовали тепличные турецкие помидоры. И это небо и земля в сравнении с нашими. Вот они как раз и пахли чем-то химическим и были не лучшего вкуса. Производители, видимо, не особенно заботятся о том, чтобы "подтянуть" свой продукт до качественного уровня", – добавила она.

По словам Николая Гордия, директора Уманского тепличного комбината, на производстве внедрены различные технологические усовершенствования, которые делают продукцию более экологичной и конкурентоспособной. Одно из них, например, состоит в том, что для выращивания растений применяется кокосовый субстрат – полностью органический продукт, который улучшает вкусовые качества плодов.

"Сегодня мы эксплуатируем самые современные теплицы европейского образца. В основном это технологии наших нидерландских коллег, которые считаются одними из лучших в мире. В них реализованы новейшие разработки и достижения в области выращивания овощей в закрытом грунте. Это и инновационная конструкция самой теплицы, позволяющая повысить световой поток более чем на 10% по сравнению с теплицами предыдущего поколения, и сложная компьютеризированная система поддержания микроклимата, и энергосберегающая технология использования парниковых газов, и система досвечивания, и еще очень много других уникальных и новаторских решений, позволяющих существенно повысить не только урожайность, но и качество продукции, снизив энерго- и трудозатраты", – объяснил Николай Гордий.

Именно благодаря этим факторам продукция комбината занимает твердые позиции на рынке, а потребители ей доверяют. Кстати, развенчали на УТК еще один миф, что лучший товар уходит на экспорт, а то, что "на троечку" – остается украинцам. "Что на экспорт, что на украинский рынок товар идет совершенно одинаковый, высокого качества, за которое мы отвечаем и что подтверждается 10-летним опытом сертификации по международному стандарту GlobalG.A.P. Мы много внимания уделяем сортировке и упаковке продукции, чтобы сохранить товарный вид и высокие потребительские качества. Разница только в том, что за границей покупатели предпочитают строго определенные привычные им виды томатов и огурцов, – объяснил директор УТК. – Наш ежедневный приоритет – безопасность продукта, его высокие вкусовые качества и удовлетворенность покупателя".

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