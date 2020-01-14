Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Курс на вкус и качество без химии

Новые технологии позволяют сделать тепличные овощи такими же вкусными и полезными, как летние грунтовые овощи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

Сейчас в супермаркетах круглый год можно купить овощи не по сезону. Очевидно, что многие из них выращены в теплицах. Но если раньше к слову "тепличные" потребители относились с негативом и была масса предрассудков, что эти овощи безвкусные и напичканы химией, то на сегодняшний день ситуация другая: тепличные овощи могут спокойно конкурировать по натуральности, вкусовым качествам и внешнему виду с овощами, выращенными в открытом грунте. О том, что современные технологии позволяют выращивать безопасный продукт европейского уровня, рассказали на Уманском тепличном комбинате (УТК), производителе огурцов и помидоров под брендом "Гордий", продукция которого не один десяток лет занимает лидирующие позиции на полках украинских супермаркетов.

Большинство украинцев понимают, что без удобрений и создания определенных условий ничего не вырастет. На УТК с этим согласны, но только с одним исключением: растения в теплицах питаются такими же минеральными веществами, как и в открытом грунте, но в теплицах они должны быть в оптимальном балансе, который позволит производить продукт, аналогичный по полезным и вкусовым качествам грунтовым овощам. Именно поэтому производители, которые заботятся о качестве продукции, соблюдают этот баланс, уходят от устаревших технологий и излишней химии в пользу биометодов.

Это не только улучшает качество продукции, но и оптимизирует затраты, даже учитывая дороговизну биометода.

1/3

"Несмотря на строгие карантинные меры, в теплицах могут появляться различные вредители, и уже длительное время в борьбе с ними мы применяем не химию, а биометоды – развешиваем специальные липучки, подсаживаем на растения полезных насекомых, которые уничтожают вредителей и т.п. Например, большую работу делает жучок макролофус: он питается вредителями, при этом сам не составляет угрозы урожаю", – рассказывает главный технолог и начальник лаборатории грунтов, воды и удобрений при УТК Антонина Гордий, специалист со стажем более 40 лет.

Тем не менее, по словам Антонины Гордий, на рынке есть и тот товар, который только укрепляет веру покупателей, что тепличные овощи невкусные. Производят такие овощи, по ее убеждению, по старинке, совершенно не перенося естественные условия произрастания в теплицы.

"Мы сами, кстати, употребляем в пищу только свою продукцию, поскольку заботимся о здоровье, а в качестве наших овощей более чем уверены. Но бывает, конечно, что и чужие овощи получается где-то попробовать. Недавно для интереса пробовали тепличные турецкие помидоры. И это небо и земля в сравнении с нашими. Вот они как раз и пахли чем-то химическим и были не лучшего вкуса. Производители, видимо, не особенно заботятся о том, чтобы "подтянуть" свой продукт до качественного уровня", – добавила она.

По словам Николая Гордия, директора Уманского тепличного комбината, на производстве внедрены различные технологические усовершенствования, которые делают продукцию более экологичной и конкурентоспособной. Одно из них, например, состоит в том, что для выращивания растений применяется кокосовый субстрат – полностью органический продукт, который улучшает вкусовые качества плодов.

"Сегодня мы эксплуатируем самые современные теплицы европейского образца. В основном это технологии наших нидерландских коллег, которые считаются одними из лучших в мире. В них реализованы новейшие разработки и достижения в области выращивания овощей в закрытом грунте. Это и инновационная конструкция самой теплицы, позволяющая повысить световой поток более чем на 10% по сравнению с теплицами предыдущего поколения, и сложная компьютеризированная система поддержания микроклимата, и энергосберегающая технология использования парниковых газов, и система досвечивания, и еще очень много других уникальных и новаторских решений, позволяющих существенно повысить не только урожайность, но и качество продукции, снизив энерго- и трудозатраты", – объяснил Николай Гордий.

Именно благодаря этим факторам продукция комбината занимает твердые позиции на рынке, а потребители ей доверяют. Кстати, развенчали на УТК еще один миф, что лучший товар уходит на экспорт, а то, что "на троечку" – остается украинцам. "Что на экспорт, что на украинский рынок товар идет совершенно одинаковый, высокого качества, за которое мы отвечаем и что подтверждается 10-летним опытом сертификации по международному стандарту GlobalG.A.P. Мы много внимания уделяем сортировке и упаковке продукции, чтобы сохранить товарный вид и высокие потребительские качества. Разница только в том, что за границей покупатели предпочитают строго определенные привычные им виды томатов и огурцов, – объяснил директор УТК. – Наш ежедневный приоритет – безопасность продукта, его высокие вкусовые качества и удовлетворенность покупателя".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

овощи теплица Гордий УТК Уманский тепличный комбинат
Реклама

Новости партнеров

Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:38Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 23:39Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 18:43Fun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

Вчера, 18:31Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Вчера, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяТехно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

12 январяFun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Новости партнеров

10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Эксперты объяснили, чем опасен холодец