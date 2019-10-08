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Кускус: польза, вред и секреты приготовления

Кускус можно встретить в первых и вторых блюдах, салатах, сладостях и закусках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Кускус делают из твердых сортов пшеницы
Кускус делают из твердых сортов пшеницы
Фото: freepik.com

Хотя кускус внешне напоминает рис, на самом деле его изготавливают из пропаренной манной крупы. Кускус является одним из основных продуктов в кухне Северной Африки. Он наиболее популярен в Магрибе, регионе Северной Африки, который включает Тунис, Алжир, Марокко и Ливию.

Смотрите видео, как правильно хранить крупу:

Кускус подают как основное блюдо или гарнир, сочетая его с мясом, овощами и фруктами. Его также используют для приготовления супов и салатов.

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Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.

Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.

Кускус: польза, вред и калорийность

Кускус отличается довольно большой калорийностью
Кускус отличается довольно большой калорийностью
Фото: freepik.com

  • Кускус – отличный источник витаминов группы В. Он содержит большое количество фосфора, калия, железа, меди. Последняя предупреждает развитие болезней суставов и способствует выработке женских половых гормонов;
  • Крупа предотвращает преждевременное старение кожи;
  • Пищевые волокна в кускусе благоприятно действуют на работу ЖКТ;
  • Крупа стимулирует деятельность мозга, улучшает память, а калий в составе кускуса помогает укрепить сердечную мышцу;
  • Кускус повышает уровень гемоглобина в крови, при этом понижая уровень "плохого" холестерина.

Крупа имеет и противопоказания:

  • Кускус стоит с осторожностью включать в рацион людям, которые болеют диабетом;
  • Индивидуальная непереносимость пшеницы и других злаков, пищевая аллергия на этот продукт являются противопоказаниями к употреблению кускуса.
  • Кускус довольно калориен, поэтому им нельзя злоупотреблять тем, кто страдает от избыточного веса.

Энергетическая ценность кускуса – 376 ккал на 100 г сухого продукта.

Как правильно готовить кускус

Кускус можно отварить или запарить кипятком
Кускус можно отварить или запарить кипятком
Фото: freepik.com

Проще всего заварить кускус кипятком, накрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут. Когда крупа запарится, нужно разрыхлить ее вилкой, чтобы она стала рассыпчатой.

Второй способ – когда кускус отваривают 1-2 минуты и подают или готовят дальше с какими-нибудь добавками. Заливать кускус можно и холодной водой, и кипятком. Соотношение воды и крупы обычно указано на упаковке. Оптимальный вариант – чтобы жидкость покрывала кускус на сантиметр.

Как варить кускус на молоке

Кускус с сухофруктами
Кускус с сухофруктами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана кускуса
  • 1 ч.л. сахара
  • 500 мл молока
  • 8 г ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Сливочное масло – по вкусу
  • Сухофрукты – по желанию

Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюлю или сотейник влить молоко и довести до кипения.
  2. Добавить соль, сахар, ванильный сахар и перемешать. Снять кастрюлю с молоком с плиты.
  3. Всыпать кускус в горячее молоко. Добавить сливочное масло и перемешать.
  4. Накрыть кастрюлю крышкой, настоять в течение 5-10 минут.
  5. Подавать кускус на молоке теплым. По желанию можно добавить любые сухофрукты.

Как сделать салат табуле из кускуса

Салат табуле
Салат табуле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана кускуса
  • 2/3 стакана воды
  • 1 свежий огурец
  • 1 свежий помидор
  • Болгарский перец, красный, зеленый и желтый – по 1/2 шт.
  • Свежие травы: петрушка, кинза, базилик, укроп, мята – по 5 г
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Половина лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залить кускус горячей водой и оставить запариваться на 5 минут. Либо же залить крупу водой и готовить на сковороде в течение 5 минут, помешивая. В кашу для цвета можно добавить куркуму.
  2. Зелень нарезать очень мелко, добавить к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавить чеснок, посолить – получилась заправка для салата.
  3. Овощи нарезать очень мелко, добавить к ним готовый кускус, перемешать, полить заправкой, еще раз перемешать, украсить веточкой петрушки. Подавать салат холодным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы с кускусом. "Сегодня" также делились рецептом помидоров с кускусом и мятой.

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Источник: Сегодня
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