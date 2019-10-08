Кускус: польза, вред и секреты приготовления
Кускус можно встретить в первых и вторых блюдах, салатах, сладостях и закусках
Хотя кускус внешне напоминает рис, на самом деле его изготавливают из пропаренной манной крупы. Кускус является одним из основных продуктов в кухне Северной Африки. Он наиболее популярен в Магрибе, регионе Северной Африки, который включает Тунис, Алжир, Марокко и Ливию.
Смотрите видео, как правильно хранить крупу:
Кускус подают как основное блюдо или гарнир, сочетая его с мясом, овощами и фруктами. Его также используют для приготовления супов и салатов.
Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.
Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.
Кускус: польза, вред и калорийность
- Кускус – отличный источник витаминов группы В. Он содержит большое количество фосфора, калия, железа, меди. Последняя предупреждает развитие болезней суставов и способствует выработке женских половых гормонов;
- Крупа предотвращает преждевременное старение кожи;
- Пищевые волокна в кускусе благоприятно действуют на работу ЖКТ;
- Крупа стимулирует деятельность мозга, улучшает память, а калий в составе кускуса помогает укрепить сердечную мышцу;
- Кускус повышает уровень гемоглобина в крови, при этом понижая уровень "плохого" холестерина.
Крупа имеет и противопоказания:
- Кускус стоит с осторожностью включать в рацион людям, которые болеют диабетом;
- Индивидуальная непереносимость пшеницы и других злаков, пищевая аллергия на этот продукт являются противопоказаниями к употреблению кускуса.
- Кускус довольно калориен, поэтому им нельзя злоупотреблять тем, кто страдает от избыточного веса.
Энергетическая ценность кускуса – 376 ккал на 100 г сухого продукта.
Как правильно готовить кускус
Проще всего заварить кускус кипятком, накрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут. Когда крупа запарится, нужно разрыхлить ее вилкой, чтобы она стала рассыпчатой.
Второй способ – когда кускус отваривают 1-2 минуты и подают или готовят дальше с какими-нибудь добавками. Заливать кускус можно и холодной водой, и кипятком. Соотношение воды и крупы обычно указано на упаковке. Оптимальный вариант – чтобы жидкость покрывала кускус на сантиметр.
Как варить кускус на молоке
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана кускуса
- 1 ч.л. сахара
- 500 мл молока
- 8 г ванильного сахара
- Щепотка соли
- Сливочное масло – по вкусу
- Сухофрукты – по желанию
Способ приготовления:
- В небольшую кастрюлю или сотейник влить молоко и довести до кипения.
- Добавить соль, сахар, ванильный сахар и перемешать. Снять кастрюлю с молоком с плиты.
- Всыпать кускус в горячее молоко. Добавить сливочное масло и перемешать.
- Накрыть кастрюлю крышкой, настоять в течение 5-10 минут.
- Подавать кускус на молоке теплым. По желанию можно добавить любые сухофрукты.
Как сделать салат табуле из кускуса
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана кускуса
- 2/3 стакана воды
- 1 свежий огурец
- 1 свежий помидор
- Болгарский перец, красный, зеленый и желтый – по 1/2 шт.
- Свежие травы: петрушка, кинза, базилик, укроп, мята – по 5 г
- 2-3 зубчика чеснока
- Половина лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Залить кускус горячей водой и оставить запариваться на 5 минут. Либо же залить крупу водой и готовить на сковороде в течение 5 минут, помешивая. В кашу для цвета можно добавить куркуму.
- Зелень нарезать очень мелко, добавить к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавить чеснок, посолить – получилась заправка для салата.
- Овощи нарезать очень мелко, добавить к ним готовый кускус, перемешать, полить заправкой, еще раз перемешать, украсить веточкой петрушки. Подавать салат холодным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы с кускусом. "Сегодня" также делились рецептом помидоров с кускусом и мятой.
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