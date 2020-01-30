Рецепт слоек с помидорами черри, сыром и зеленью
Закусочные пирожки с томатами, базиликом и чеддером
Слойки с помидорами и сыром – рецепт быстрой и вкусной несладкой выпечки. Они будут одинаково хороши и к бульону или супу, и к чашечке чая или кофе. Помидоры для пирожков лучше использовать плотные, чтобы они лучше держали форму.
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:
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Квадратики с чеддером и помидорами черри
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного бездрожжевого теста
- 200 г сыра чеддер
- 400 г помидоров черри (можно разноцветных)
- Пучок базилика
- Соль, перец – по вкусу
- Итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
- Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики.
- Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам.
- Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри.
- Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами.
- Выпекать при 200 ºС примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.
Полезный совет
Чеддер в рецепте можно заменить любым другим сыром: моцареллой, пармезаном, сулугуни, адыгейским.
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Источник: Сегодня