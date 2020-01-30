Рецепт слоек с помидорами черри, сыром и зеленью

Закусочные пирожки с томатами, базиликом и чеддером

Пирожки из слоеного теста с томатами Фото: Depositphotos

Слойки с помидорами и сыром – рецепт быстрой и вкусной несладкой выпечки. Они будут одинаково хороши и к бульону или супу, и к чашечке чая или кофе. Помидоры для пирожков лучше использовать плотные, чтобы они лучше держали форму.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Квадратики с чеддером и помидорами черри

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного бездрожжевого теста

200 г сыра чеддер

400 г помидоров черри (можно разноцветных)

Пучок базилика

Соль, перец – по вкусу

Итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре. Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики. Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам. Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри. Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами. Выпекать при 200 ºС примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.

Полезный совет

Чеддер в рецепте можно заменить любым другим сыром: моцареллой, пармезаном, сулугуни, адыгейским.

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