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Рецепт слоек с помидорами черри, сыром и зеленью

Закусочные пирожки с томатами, базиликом и чеддером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Пирожки из слоеного теста с томатами
Пирожки из слоеного теста с томатами
Фото: Depositphotos

Слойки с помидорами и сыром – рецепт быстрой и вкусной несладкой выпечки. Они будут одинаково хороши и к бульону или супу, и к чашечке чая или кофе. Помидоры для пирожков лучше использовать плотные, чтобы они лучше держали форму.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

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Квадратики с чеддером и помидорами черри

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного бездрожжевого теста
  • 200 г сыра чеддер
  • 400 г помидоров черри (можно разноцветных)
  • Пучок базилика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
  2. Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики.
  3. Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам.
  4. Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри.
  5. Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами.
  6. Выпекать при 200 ºС примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.

Полезный совет

Чеддер в рецепте можно заменить любым другим сыром: моцареллой, пармезаном, сулугуни, адыгейским.

Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как испечь слойки с малиной и белым шоколадом.

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Источник: Сегодня
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