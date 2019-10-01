Квашеная капуста: польза, вред и рецепты на зиму

Октябрь – самое время готовить квашеную капусту

Квашеная капуста на зиму Фото: Depositphotos

Квашеная капуста – самый доступный источник витаминов в осенне-зимний период. Ее можно без проблем купить в магазине, но самая вкусная – приготовленная своими руками.

Смотрите видео, как сделать вкусный домашние заготовки по рецептам Алексея Суханова:

Прежде чем заквашивать капусту, ее можно по-разному нарезать, в зависимости от дальнейшего ее использования. Тонкими полосками – просто для салата с растительным маслом и луком; кубиками – для щей; длинной "лапшей" с морковкой – для тушения.

Квашеная капуста: польза для здоровья

Квашеная капуста – отличный источник витаминов Фото: Depositphotos

Квашеная капуста – настоящий кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана. Кроме того, квашеная капуста содержит витамин А, витамины группы В, витамины К и U. Эти вещества предупреждают возникновение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной кишки;

Квашеная капуста богата микроэлементами, например, такими, как железо, калий, магний и цинк;

В ней есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина;

Образующаяся в процессе сквашивания молочная кислота стимулирует обмен веществ и делает кожу более свежей и упругой;

Большое содержание витамина С в квашеной капусте помогает укрепить иммунную систему и предупреждает старение клеток и тканей;

Квашеная капуста, повышая иммунитет, усиливает стрессоустойчивость организма, активизирует обмен веществ и способствует стимуляции выработки красных кровяных телец;

Квашеная капуста полезна тем, кто следит за своей фигурой, так как содержит мало калорий. Кроме того, тартроновая кислота, которая содержится в ней, мешает превращать сахар и углеводы в жир.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста противопоказана детям Фото: Depositphotos

Квашеная капуста не рекомендуется при обострении гастрита с повышенной кислотностью (может вызвать изжогу), при язве желудка и двенадцатиперстной кишки;

При желчекаменной болезни;

При почечной недостаточности;

При гипертонической болезни;

При беременности на больших сроках, поскольку может задерживать жидкость в организме;

Маленьким детям, поскольку квашеная капуста вызывает повышенное газообразование и колики.

Квашеная капуста: калорийность

Квашеная капуста содержит всего 19 ккал на 100 г. Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 г этого продукта в день.

Квашеная капуста: классический рецепт

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 5 кг

Соль – 50 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

Кочан освободите от кочерыжки и мелко нашинкуйте. Чтобы капуста получилась белая и хрустящая, не обязательно перетирать ее с солью. Можно приготовить рассол и им залить нашинкованную капусту, плотно уложенную в эмалированную посуду. Для придания особого вкуса, в капусту можно положить спелые ягоды клюквы или половинки зимних сортов яблок. А еще очень вкусно получается, если перемежевывать слои капусты слоями разрезанных пополам соленых огурцов.

Квашеная капуста с морковью Фото: Depositphotos

Есть еще один способ квашения, которым можно заготавливать даже летние сорта капусты. Для этого капусту нашинкуйте, посолите, плотно уложите в банку и залейте горячей водой. Сверху положите кусочек черного хлеба, сбрызнутый несколькими каплями уксуса, и накройте. Через дня три капусту уже можно есть.

Хрустящая квашеная капуста: рецепт быстрого приготовления

Ингредиенты:

4-4.5 кг капусты

350-400 г моркови

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту помойте и нашинкуйте вручную или с помощью кухонного комбайна, удалив кочерыжку. Сложите капусту горкой в большую миску. Сверху натрите очищенную морковь. Посыпьте крупной солью и сахаром (понадобится несколько больших щепоток). Хорошо разомните все чистыми руками. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного сахара или соли. Плотно наполните банку капустой, не заполняя ее до самого верха (должно оставаться место для сока, который будет выделяться в процессе брожения). Неплотно прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на двое суток. Если в доме прохладно, понадобится на день-два больше. Вы увидите, когда процесс брожения подойдет к концу: больше не будет выделяющейся мутноватой жидкости и пропадет пенная шапка на банке с капустой. Готовую квашеную капусту закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Квашеная капуста с пряностями Фото: Depositphotos

Моментальная квашеная капуста

Ингредиенты:

4 кг капусты

300-500 г моркови

1/2 стакана сахара

Для рассола:

1 л кипяченой воды

1,5 ст.л. соли

Способ приготовления:

Нашинкованную капусту смешайте вместе с натертой морковью, перетрите руками, слегка обжимая, чтобы капуста дала сок, и плотно уложите в банки. Залейте рассолом доверху. Горлышко банки обвяжите марлей. Банки с капустой поставьте в тазик, так как при брожении из них будет выливаться сок. Через 3 дня слейте весь сок, растворите в нем сахар и снова влейте в банки с капустой. Через 3-4 часа капусту можно есть. Храните в холодильнике.

С квашеной капустой можно делать салаты Фото: Depositphotos

Квашеная капуста без соли

Ингредиенты:

3 кг капусты

0,5 кг моркови

Способ приготовления:

Нашинкуйте кочаны, поместите их в большую миску, хорошо разомните руками. Добавьте натертую морковку, перемешайте, поместите в посуду, в которой будет проходить квашение. Овощи нужно хорошо утрамбовать. Чтобы они дали сок, груз нужно положить более тяжелый, чем при обычном квашении. Как только овощи полностью покроются соком, груз следует поменять на более легкий. Каждый день груз нужно снимать и перемешивать капусту. Процесс брожения проходит очень быстро. Через 2-3 дня капуста заквашена и готова к употреблению. Хранить ее нужно только в холодильнике.

Квашеная капуста в собственном соку на зиму

Ингредиенты:

2 кг капусты

1-2 моркови

2 ст.л. соли

1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Нашинкуйте подготовленную капусту. Натрите очищенную морковь и перемешайте с капустой. Капусту пересыпьте солью. Добавьте немного сахара – он ускорит процесс квашения. Хорошо размять капусту руками, чтобы она дала сок. Уложите плотно капусту в тару, удобную для хранения, или сразу в банку. Накройте банку марлей, поставьте в чашу, так как по мере брожения сок может "убегать" из банки. Его нужно возвращать опять в банку. Если в банке сока недостаточно, капуста будет не очень сочной, можно добавить воды (100-150 мл). Оставьте банку с капустой на кухне. Квасится капуста, как правило, 3 дня. Если в комнате прохладно то процесс может занять 4 дня. Через день, когда начнет пузыриться, проткните несколько раз деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газ. Делайте проколы ежедневно, чтобы капуста не была горькой. Готовую квашеную капусту в собственном соку уберите в холодное место. Она отлично хранится долгое время.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.