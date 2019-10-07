Лапша со свининой и овощами по-китайски: рецепт дня
Быстрый рецепт гречневой лапши с овощами и мясом
Лапша по-китайски – это сытное, вкусное и быстрое блюдо, которые можно приготовить за считанные минуты. Для него желательно (но не обязательно) наличие вока или казана.
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Если хотите, вы можете заменить сахар жидким медом. В этом случае предварительно подогревать соус не потребуется.
Китайская лапша с мясом и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 223 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г замороженных стручков молодого гороха
- 100 г замороженных соцветий брокколи
- 200 г филе свинины
- 100 г лапши соба
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- 1 сладкий красный перец
- 6 ст. л. устричного соуса
- 2 ст. л. сухого белого вина
- 3 ст. л. соевого соуса
- 3 ч. л. сахар
- Соль морская и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить лапшу в подсоленной воде до готовности.
- Приготовить соус: в глубокой миске смешать соевый и устричный соус, сахар, вино. Слегка подогреть, чтобы сахар растворился.
- Свинину нарезать на тонкие полоски. Шпинат разморозьте и нарежьте на полоски. Брокколи разморозить и разрезать пополам. Зеленый горошек просто разморозить. Морковь нарезать кружочками, лук — кубиками, перец – полосками.
- Выложить свинину в раскаленный вок либо в сковороду с толстыми бортами с небольшим количеством масла. Обжарить со всех сторон на среднем огне.
- Далее к мясу добавить овощи и жарить, постоянно помешивая, 5 минут.
- Добавить к овощам и свинине отварную лапшу и шпинат, жарить несколько минут, далее влить приготовленный соус и тушить несколько минут на медленном огне. Приправить перцем.
- Подавать лапшу горячей.
Как варить лапшу соба, чтобы она не слиплась
Довести воду до кипения, добавить лапшу и варить ее 3-5 минут. Чтобы соба не слиплась, после варки ее следует окунуть в ледяную воду.
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