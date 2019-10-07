Лапша со свининой и овощами по-китайски: рецепт дня

Быстрый рецепт гречневой лапши с овощами и мясом

Китайская лапша со свининой и овощами Фото: Depositphotos

Лапша по-китайски – это сытное, вкусное и быстрое блюдо, которые можно приготовить за считанные минуты. Для него желательно (но не обязательно) наличие вока или казана.

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Если хотите, вы можете заменить сахар жидким медом. В этом случае предварительно подогревать соус не потребуется.

Китайская лапша с мясом и овощами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

223 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г замороженных стручков молодого гороха

100 г замороженных соцветий брокколи

200 г филе свинины

100 г лапши соба

1 морковь

1 репчатый лук

1 сладкий красный перец

6 ст. л. устричного соуса

2 ст. л. сухого белого вина

3 ст. л. соевого соуса

3 ч. л. сахар

Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить лапшу в подсоленной воде до готовности. Приготовить соус: в глубокой миске смешать соевый и устричный соус, сахар, вино. Слегка подогреть, чтобы сахар растворился. Свинину нарезать на тонкие полоски. Шпинат разморозьте и нарежьте на полоски. Брокколи разморозить и разрезать пополам. Зеленый горошек просто разморозить. Морковь нарезать кружочками, лук — кубиками, перец – полосками. Выложить свинину в раскаленный вок либо в сковороду с толстыми бортами с небольшим количеством масла. Обжарить со всех сторон на среднем огне. Далее к мясу добавить овощи и жарить, постоянно помешивая, 5 минут. Добавить к овощам и свинине отварную лапшу и шпинат, жарить несколько минут, далее влить приготовленный соус и тушить несколько минут на медленном огне. Приправить перцем. Подавать лапшу горячей.

Как варить лапшу соба, чтобы она не слиплась

Довести воду до кипения, добавить лапшу и варить ее 3-5 минут. Чтобы соба не слиплась, после варки ее следует окунуть в ледяную воду.

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