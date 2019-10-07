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Лапша со свининой и овощами по-китайски: рецепт дня

Быстрый рецепт гречневой лапши с овощами и мясом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Китайская лапша со свининой и овощами
Китайская лапша со свининой и овощами
Фото: Depositphotos

Лапша по-китайски – это сытное, вкусное и быстрое блюдо, которые можно приготовить за считанные минуты. Для него желательно (но не обязательно) наличие вока или казана.

Смотрите видео, что продают украинцам вместо рисовой лапши:

Если хотите, вы можете заменить сахар жидким медом. В этом случае предварительно подогревать соус не потребуется.

Китайская лапша с мясом и овощами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 223 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г замороженных стручков молодого гороха
  • 100 г замороженных соцветий брокколи
  • 200 г филе свинины
  • 100 г лапши соба
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 1 сладкий красный перец
  • 6 ст. л. устричного соуса
  • 2 ст. л. сухого белого вина
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 3 ч. л. сахар
  • Соль морская и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Отварить лапшу в подсоленной воде до готовности.
  2. Приготовить соус: в глубокой миске смешать соевый и устричный соус, сахар, вино. Слегка подогреть, чтобы сахар растворился.
  3. Свинину нарезать на тонкие полоски. Шпинат разморозьте и нарежьте на полоски. Брокколи разморозить и разрезать пополам. Зеленый горошек просто разморозить. Морковь нарезать кружочками, лук — кубиками, перец – полосками.
  4. Выложить свинину в раскаленный вок либо в сковороду с толстыми бортами с небольшим количеством масла. Обжарить со всех сторон на среднем огне.
  5. Далее к мясу добавить овощи и жарить, постоянно помешивая, 5 минут.
  6. Добавить к овощам и свинине отварную лапшу и шпинат, жарить несколько минут, далее влить приготовленный соус и тушить несколько минут на медленном огне. Приправить перцем.
  7. Подавать лапшу горячей.

Как варить лапшу соба, чтобы она не слиплась

Довести воду до кипения, добавить лапшу и варить ее 3-5 минут. Чтобы соба не слиплась, после варки ее следует окунуть в ледяную воду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить китайские пельмени с креветками. "Сегодня" также писали, как приготовить карамелизированные фрукты по-китайски.

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Источник: Сегодня
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