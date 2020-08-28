Лавандовая панна котта: рецепт необычного итальянского десерта

Лаванда дарит сливочному десерту невероятный вкус

Сливочная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Это нежное желе, которое готовят с разными добавками и соусами.

Мы предлагаем сделать изысканную панна котту с лавандой. Ароматные цветки кардинально преображают вкус десерта.

Лавандовая панна котта

Панна котта с лавандой Фото: klaraslife.com

Время приготовления:

30 минут + время для застывания

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 мл жирных сливок

250 мл молока

10 г желатина

1/2 стакана сахара

2 ст.л. цветов лаванды

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Способ приготовления:

Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут. В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения). Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина. Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.

Как подавать десерт

Достать панна котту из формочек, по желанию полить жидким медом и украсить веточками лаванды.

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