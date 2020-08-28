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Лавандовая панна котта: рецепт необычного итальянского десерта

Сегодня, 19:45

Лаванда дарит сливочному десерту невероятный вкус

Сливочная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Это нежное желе, которое готовят с разными добавками и соусами.

Мы предлагаем сделать изысканную панна котту с лавандой. Ароматные цветки кардинально преображают вкус десерта.

Лавандовая панна котта

Панна котта с лавандой
Панна котта с лавандой
Фото: klaraslife.com

Время приготовления:

  • 30 минут + время для застывания

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 мл жирных сливок
  • 250 мл молока
  • 10 г желатина
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 ст.л. цветов лаванды

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Способ приготовления:

  1. Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут.
  2. В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения).
  3. Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина.
  4. Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.

Как подавать десерт

Достать панна котту из формочек, по желанию полить жидким медом и украсить веточками лаванды.

Смотрите видео, как сделать творожный десерт в итальянском стиле:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черничное мороженое с лавандой.

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Источники: Сегодня , klaraslife.com
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