Лавандовая панна котта: рецепт необычного итальянского десерта
Лаванда дарит сливочному десерту невероятный вкус
Сливочная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Это нежное желе, которое готовят с разными добавками и соусами.
Мы предлагаем сделать изысканную панна котту с лавандой. Ароматные цветки кардинально преображают вкус десерта.
Лавандовая панна котта
Время приготовления:
- 30 минут + время для застывания
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 мл жирных сливок
- 250 мл молока
- 10 г желатина
- 1/2 стакана сахара
- 2 ст.л. цветов лаванды
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Способ приготовления:
- Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут.
- В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения).
- Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина.
- Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.
Как подавать десерт
Достать панна котту из формочек, по желанию полить жидким медом и украсить веточками лаванды.
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