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Лайфхак: как быстро почистить яйца от скорлупы

Чтобы яйца хорошо чистились, нужно их правильно выбрать и отварить

Ирина Павлина
Сегодня, 14:16

Казалось бы, что может быть проще, чем почистить вареные яйца. Однако, бывает так, что белок намертво прилипает к скорлупе. Это обычно случается, если яйца очень свежие. Поэтому для варки лучше не брать только что снесенные яйца. Хорошим вариантом будут те, что хранились как минимум неделю, а лучше две.

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Добавьте в воду немного соды
Добавьте в воду немного соды
Фото: freepik.com

Одна из причин, по которой вареные яйца может быть трудно очищать, связана с их уровнем pH. Яичные белки имеют низкое значение pH, что заставляет их крепко "цепляться" за скорлупу. Но добавление в воду небольшого количества пищевой соды (всего 1/2 чайной ложки на 1 литр жидкости) повышает ее щелочность и, следовательно, pH, облегчая очистку готового продукта.

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Только помните, что добавление пищевой соды усиливает запах сероводорода, так что будьте осторожны.

Как легко почистить яйца от скорлупы

Перед чисткой охладите яйца
Перед чисткой охладите яйца
Фото: freepik.com

  • Не торопитесь и как следует охладите яйцо прежде, чем чистить. Подержите его в ледяной воде 10 -15 минут, и тогда оно почистится идеально.
  • До того, как заливать яйцо холодной водой, его можно немного расколоть, чтобы жидкость попала под скорлупу. Тогда чистить будет легче.
  • Начинайте чистить яйцо с тупого конца. Именно там находится воздушный карман, который позволит подцепить скорлупу, не повредив белок.
  • Если вы соблюдали все правила варки, а яйцо все равно плохо чистится, попробуйте включить кран и почистить под струей холодной воды.

Смотрите видео, как выбрать куриные яйца:

Напомним, ранее мы делились научным способом варки яиц. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, что будет, если есть по два яйца в день.

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Источник: Сегодня
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