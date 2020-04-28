Лайфхак: как быстро почистить яйца от скорлупы

Чтобы яйца хорошо чистились, нужно их правильно выбрать и отварить

Казалось бы, что может быть проще, чем почистить вареные яйца. Однако, бывает так, что белок намертво прилипает к скорлупе. Это обычно случается, если яйца очень свежие. Поэтому для варки лучше не брать только что снесенные яйца. Хорошим вариантом будут те, что хранились как минимум неделю, а лучше две.

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Добавьте в воду немного соды Фото: freepik.com

Одна из причин, по которой вареные яйца может быть трудно очищать, связана с их уровнем pH. Яичные белки имеют низкое значение pH, что заставляет их крепко "цепляться" за скорлупу. Но добавление в воду небольшого количества пищевой соды (всего 1/2 чайной ложки на 1 литр жидкости) повышает ее щелочность и, следовательно, pH, облегчая очистку готового продукта.

Только помните, что добавление пищевой соды усиливает запах сероводорода, так что будьте осторожны.

Как легко почистить яйца от скорлупы

Перед чисткой охладите яйца Фото: freepik.com

Не торопитесь и как следует охладите яйцо прежде, чем чистить. Подержите его в ледяной воде 10 -15 минут, и тогда оно почистится идеально.

До того, как заливать яйцо холодной водой, его можно немного расколоть, чтобы жидкость попала под скорлупу. Тогда чистить будет легче.

Начинайте чистить яйцо с тупого конца. Именно там находится воздушный карман, который позволит подцепить скорлупу, не повредив белок.

Если вы соблюдали все правила варки, а яйцо все равно плохо чистится, попробуйте включить кран и почистить под струей холодной воды.

Смотрите видео, как выбрать куриные яйца:

Напомним, ранее мы делились научным способом варки яиц. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, что будет, если есть по два яйца в день.

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