Лайфхак: как чистить мидии в ракушках
Узнайте, как правильно готовить мидии
Мидии содержат минимум жира при огромном количестве белков. Эти моллюски отлично сочетаются с белым сухим вином и светлыми сортами пива. Готовят мидии с различными соусами, как правило, с петрушкой, луком и чесноком.
Мидии и другие съедобные моллюски живут в ракушках и должны быть живыми, когда вы их покупаете. Как правило, у живых моллюсков ракушка закрыта, но если вам попалась открытая раковина, троньте ее пальцем – она должна закрыться. Если же не закроется, это значит, что моллюск внутри мертвый, и употреблять его в пищу нельзя.
Кстати, лучшие по вкусу мидии – это те, которых выловили в холодное время года.
Для начала переберите мидии. Выбросите поврежденные, треснувшие и те, что не захлопываются при касании. Тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите. Обязательно снимите "усики" или "бороды" со стенок раковин.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями:
Приготовьте мидии по выбранному вами рецепту. Обязательно выбросите ракушки, которые не раскроются во время термической обработки.
Рецепт мидий в томатном соусе с белым вином от Эктора Хименес-Браво.
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 84 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мидий в раковинах
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 шт. репчатого лука
- 3 зубчик чеснока
- 700 г помидоров
- 1/2 стакана белого сухого вина
- Зелень петрушки, укропа
- Соль, перец черный
Способ приготовления:
- Подготовить мидии, как указано выше.
- Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки.
- Нагреть в сотейнике сливочное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности.
- Добавить измельченный чеснок и жарить минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут.
- После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще две-три минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать.
- Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить, пока все мидии не раскроются.
- Подавать блюдо с поджаренными на масле кусками багета.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.
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