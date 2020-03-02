Лайфхак: как чистить мидии в ракушках

Узнайте, как правильно готовить мидии

Мидии содержат минимум жира при огромном количестве белков. Эти моллюски отлично сочетаются с белым сухим вином и светлыми сортами пива. Готовят мидии с различными соусами, как правило, с петрушкой, луком и чесноком.

Мидии и другие съедобные моллюски живут в ракушках и должны быть живыми, когда вы их покупаете. Как правило, у живых моллюсков ракушка закрыта, но если вам попалась открытая раковина, троньте ее пальцем – она должна закрыться. Если же не закроется, это значит, что моллюск внутри мертвый, и употреблять его в пищу нельзя.

Кстати, лучшие по вкусу мидии – это те, которых выловили в холодное время года.

Как чистить мидии

Мидии в ракушках готовятся очень просто Фото: freepik.com

Для начала переберите мидии. Выбросите поврежденные, треснувшие и те, что не захлопываются при касании. Тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите. Обязательно снимите "усики" или "бороды" со стенок раковин.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями:

Приготовьте мидии по выбранному вами рецепту. Обязательно выбросите ракушки, которые не раскроются во время термической обработки.

Как готовить мидии в раковинах

Рецепт мидий в томатном соусе с белым вином от Эктора Хименес-Браво.

Мидии в томатном соусе с вином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг мидий в раковинах

2 ст.л. сливочного масла

2 шт. репчатого лука

3 зубчик чеснока

700 г помидоров

1/2 стакана белого сухого вина

Зелень петрушки, укропа

Соль, перец черный

Способ приготовления:

Подготовить мидии, как указано выше. Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки. Нагреть в сотейнике сливочное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и жарить минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут. После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще две-три минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать. Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить, пока все мидии не раскроются. Подавать блюдо с поджаренными на масле кусками багета.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.

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