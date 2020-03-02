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Лайфхак: как чистить мидии в ракушках

Узнайте, как правильно готовить мидии

Ирина Павлина
Сегодня, 13:20

Мидии содержат минимум жира при огромном количестве белков. Эти моллюски отлично сочетаются с белым сухим вином и светлыми сортами пива. Готовят мидии с различными соусами, как правило, с петрушкой, луком и чесноком.

Мидии и другие съедобные моллюски живут в ракушках и должны быть живыми, когда вы их покупаете. Как правило, у живых моллюсков ракушка закрыта, но если вам попалась открытая раковина, троньте ее пальцем – она должна закрыться. Если же не закроется, это значит, что моллюск внутри мертвый, и употреблять его в пищу нельзя.

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Кстати, лучшие по вкусу мидии – это те, которых выловили в холодное время года.

Как чистить мидии

Мидии в ракушках готовятся очень просто
Мидии в ракушках готовятся очень просто
Фото: freepik.com

Для начала переберите мидии. Выбросите поврежденные, треснувшие и те, что не захлопываются при касании. Тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите. Обязательно снимите "усики" или "бороды" со стенок раковин.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями:

Приготовьте мидии по выбранному вами рецепту. Обязательно выбросите ракушки, которые не раскроются во время термической обработки.

Как готовить мидии в раковинах

Рецепт мидий в томатном соусе с белым вином от Эктора Хименес-Браво.

Мидии в томатном соусе с вином
Мидии в томатном соусе с вином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг мидий в раковинах
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 2 шт. репчатого лука
  • 3 зубчик чеснока
  • 700 г помидоров
  • 1/2 стакана белого сухого вина
  • Зелень петрушки, укропа
  • Соль, перец черный

Способ приготовления:

  1. Подготовить мидии, как указано выше.
  2. Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки.
  3. Нагреть в сотейнике сливочное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности.
  4. Добавить измельченный чеснок и жарить минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут.
  5. После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще две-три минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать.
  6. Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить, пока все мидии не раскроются.
  7. Подавать блюдо с поджаренными на масле кусками багета.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.

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Источник: Сегодня
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