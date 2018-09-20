Лайфхак: как хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими

Полезные советы по хранению овощей, мяса и сыра

"События" на телеканале Украина

Более миллиарда тонн еды ежегодно оказывается на свалках, и это только в Украине. Обычно продукты выбрасывают потому, что портятся они быстрее, чем их успевают съесть. Как хранить продукты правильно, чтобы продлить их свежесть?

Чтобы овощи и фрукты хранились дольше, держите их в контейнере или миске с холодной водой, меняя ее раз в неделю. Но такой метод рассчитан лишь на несколько дней, а вот зелени это не вредит. Она держится зеленой, если держать ее в холодильнике завернув в смоченное в воде полотенце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гордон Рамзи назвал пять блюд, которые должен уметь готовить каждый

Чтобы уберечь мясо – не обязательно его замораживать. Здесь пригодится способ, которым пользовались еще наши бабушки. Говядину или свинину тщательно натрите солью и положите в холодное темное место. Другой вариант – создать так называемую ледяную ванну: 50 процентов воды и 50 процентов льда. Такая жидкость имеет температуру ноль градусов. Именно при такой температуре все бактерии впадают в состояние анабиоза. В топе полезных советов – пергаментная бумага. Он может продлить жизнь дорогим сырам.

Не стоит пренебрегать такими хитростями, ведь они могут существенно сэкономить семейный бюджет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сохранить арбуз к новогоднему столу.