Лайфхак: как испечь кексы без формочек
Формы для выпечки можно сделать своими руками
Хотите испечь вкусные домашние кексы, но у вас нет специальных формочек? Не беда, ведь формы можно легко смастерить из подручных материалов.
Читайте также:Как испечь кексы на кефире с замороженными ягодами
Ниже представлены наиболее простые и доступные кулинарные хитрости, воспользоваться которыми сможет каждый кулинар.
Возьмите стакан и пищевую фольгу. Разрежьте фольгу на квадраты со стороной 10-12 см. Полученными заготовками плотно оберните дно стакана, покрывая его снаружи примерно до половины. Обрежьте и загните книзу неровные края. Аккуратно снимите получившиеся формочки. Наполните их тестом и пеките, как указано в рецепте. После выпечки дайте кексам немного остыть и снимите фольгу, чтобы тесто не отсырело.
Смотрите видео, как сделать формочки для печенья:
Если вы хотите испечь большой прямоугольный кекс, в этом вам поможет плотная картонная коробка от молока или сока. Просто срежьте лишнюю стенку и удалите пластиковую крышечку, если она есть. По желанию застелите получившуюся форму пекарской бумагой или фольгой. Налейте тесто и пеките согласно рецепту. Преимущество упаковок Тетра Пак для выпечки заключается в том, что они не горят в духовке.
Кексы в чашках – отличное решение, если у вас нет специальных формочек. Только помните, что далеко не вся посуда подходит для запекания в духовке или в микроволновке. Убедитесь, что вы используете жаропрочные емкости, и обязательно смажьте их маслом – сливочным или растительным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. "Сегодня" также делились рецептом полезных цельнозерновых кексов с кабачками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное