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Лайфхак: как испечь кексы без формочек

Формы для выпечки можно сделать своими руками

Ирина Павлина
Сегодня, 13:00

Хотите испечь вкусные домашние кексы, но у вас нет специальных формочек? Не беда, ведь формы можно легко смастерить из подручных материалов.

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Ниже представлены наиболее простые и доступные кулинарные хитрости, воспользоваться которыми сможет каждый кулинар.

Как печь кексики без формочек: используйте фольгу

Кексы можно печь без формочек
Кексы можно печь без формочек
Фото: freepik.com

Возьмите стакан и пищевую фольгу. Разрежьте фольгу на квадраты со стороной 10-12 см. Полученными заготовками плотно оберните дно стакана, покрывая его снаружи примерно до половины. Обрежьте и загните книзу неровные края. Аккуратно снимите получившиеся формочки. Наполните их тестом и пеките, как указано в рецепте. После выпечки дайте кексам немного остыть и снимите фольгу, чтобы тесто не отсырело.

Смотрите видео, как сделать формочки для печенья:

Как испечь кекс без формы: возьмите коробку от молока или сока

Если вы хотите испечь большой прямоугольный кекс, в этом вам поможет плотная картонная коробка от молока или сока. Просто срежьте лишнюю стенку и удалите пластиковую крышечку, если она есть. По желанию застелите получившуюся форму пекарской бумагой или фольгой. Налейте тесто и пеките согласно рецепту. Преимущество упаковок Тетра Пак для выпечки заключается в том, что они не горят в духовке.

Как печь кексы без формочек: налейте тесто в чашку

Кекс шоколадный в кружке
Кекс шоколадный в кружке
Фото: Depositphotos

Кексы в чашках – отличное решение, если у вас нет специальных формочек. Только помните, что далеко не вся посуда подходит для запекания в духовке или в микроволновке. Убедитесь, что вы используете жаропрочные емкости, и обязательно смажьте их маслом – сливочным или растительным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. "Сегодня" также делились рецептом полезных цельнозерновых кексов с кабачками.

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Источник: Сегодня
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