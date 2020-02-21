Лайфхак: как легко достать кексы из формы

Способы для металлических, силиконовых и бумажных форм

Не знаете, как легко вытащить готовый кекс из формы? После выпечки дайте ему постоять примерно 10 минут. Затем проведите тонким ножом или кухонной лопаткой вдоль стенок формы.

Поставьте форму вверх дном на тарелку и постучите по дну. Кекс должен выпасть сам. Аккуратно отделите лист пергаментной бумаги (если используете) и переложите на решетку, чтобы выпечка полностью остыла.

Как сделать так, чтобы кекс не прилипал к форме

Кексы прилипают к металлической форме? Перед заливкой теста обязательно нужно смазать емкость маслом: растительным или сливочным. Не забывайте покрыть слоем как дно, так и бортики. Дополнительная защита – слой панировочных сухарей, манной крупы или муки. Для хрустящей нижней корочки у шарлотки используйте сахар-песок.

Чтобы кекс не прилипал к форме, ее нужно хорошо смазать Фото: Depositphotos

Кексы прилипают к бумажной форме? Тогда смажьте вкладыши кулинарным спреем или растительным маслом перед тем, как раскладывать в них тесто. Это поможет готовым кексам легче отлипнуть от бумажных формочек.

Когда нужно вынимать кекс из формы

Если хотите вытряхнуть горячий пирог, опустите дно формы в тазик с холодной водой на несколько секунд – перепад температур поможет десерту "отскочить". Однако лучший вариант – подождать 15-20 минут, чтобы пирог немного остыл. Так тесто не осядет, а вы не рискуете сильно обжечься.

Как достать кекс из силиконовой формы

Силиконовые формы удобны тем, что не нужно смазывать их маслом – достаточно лишь сбрызнуть водой. Вынимайте кекс из формы, дав ему предварительно постоять минут пять-семь. Затем просто наклоните форму набок – готовая выпечка сама вывалится из формы без усилий с вашей стороны. Если кекс все же прилип и не вынимается – отогните край формы наружу, благо силикон позволяет сделать это без проблем.

Смотрите видео, как сделать формы для печенья своими руками:

Можно также подцепить выпечку сбоку силиконовой или деревянной лопаткой. Не используйте для извлечения выпечки металлические ножи или вилки – иначе проткнете форму.

Как вынимать кексы из силиконовой формы

Чтобы достать порционные кексы из силиконовой формы, слегка нажмите на донышки – изделия "выскочат" сами. Если кексы прилипли к стенкам, предварительно их отогните.

Кекс в металлической форме: рецепт с изюмом и орехами

Кекс с изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400-450 г муки пшеничной

270 г сахара

150 г размягченного сливочного масла

0,5 л кефира

4 яйца

50 г изюма

50 г орехов

1 ст.л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Изюм замочить в кипятке на полчаса. Воду слить. Орехи порубить. Яйца растереть с сахаром до бела. Смешать с маслом, кефиром, орехами и изюмом. Добавить муку, соль и разрыхлитель. Все хорошо перемешать. Две формы для кекса смазать маслом, посыпать мукой или панировочными сухарями. Наполнить формы на 2/3. Выпекать 15-20 минут при 200 ºС, затем еще минут 25-30 при 180 ºС. Кексы должен треснуть сверху и зарумянится. Проверить готовность деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой.

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