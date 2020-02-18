Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как открыть кокос в духовке

Узнайте, как легко открыть купленный кокос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Как открыть кокос
Как открыть кокос
Фото: Depositphotos

Кокос – один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях.

Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:

Но не все знают, как правильно расколоть кокос. Чаще всего орех разбивают молотком или топором, но это весьма травмоопасный способ. Как же тогда открыть кокос без особых усилий?

Читайте также:
Творожный торт с кокосовой посыпкой: рецепт десерта без выпечки

Сделайте отверстие и слейте сок

На одной из сторон кокоса есть три углубления. Вставьте в одно из них тонкий нож или отвертку. Сделайте небольшое отверстие. Возьмите любую подходящую емкость и перелейте в нее кокосовый сок.

Поставьте кокос в духовку

Кокос нужно предварительно нагреть
Кокос нужно предварительно нагреть
Фото: freepik.com

Разогрейте духовку до 190 °C, поместите противень с кокосом на средний уровень. Оставьте примерно на 10 минут, пока скорлупа кокоса не треснет.

Заверните кокос в полотенце и пакет

Поместите кокос в кухонное полотенце и плотный пакет, а затем несколько раз ударьте им о поверхность кухонного стола. Орех должен расколоться на части.

Очистите кокос от скорлупы и кожицы

Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой
Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой
Фото: Pixabay

Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. Затем обычным ножом или овощечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу. Готово!

Полезный совет

Прогреть кокос можно и в микроволновке. Поставьте его в подходящей посуде в СВЧ-печь примерно на три минуты.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с кокосовой стружкой. "Сегодня" также писали, как приготовить лимонно-кокосовое печенье.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать домашнюю шоколадную пасту Лайфхак: как почистить гранат в воде Как приготовить манник с кокосовой стружкой в мультиварке Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами
орехи полезные советы лайфхак кокос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Сеть
Сеть "разорвал" сборник фактов о Валерии и Константине Меладзе
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар

Популярные статьи

Сегодня, 15:27Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Почему болит поясница?
Почему болит поясница?
"Постаріли": Каменських і Потап налякали мережу своїм виглядом