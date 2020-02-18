Лайфхак: как открыть кокос в духовке
Узнайте, как легко открыть купленный кокос
Кокос – один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях.
Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:
Но не все знают, как правильно расколоть кокос. Чаще всего орех разбивают молотком или топором, но это весьма травмоопасный способ. Как же тогда открыть кокос без особых усилий?
На одной из сторон кокоса есть три углубления. Вставьте в одно из них тонкий нож или отвертку. Сделайте небольшое отверстие. Возьмите любую подходящую емкость и перелейте в нее кокосовый сок.
Разогрейте духовку до 190 °C, поместите противень с кокосом на средний уровень. Оставьте примерно на 10 минут, пока скорлупа кокоса не треснет.
Поместите кокос в кухонное полотенце и плотный пакет, а затем несколько раз ударьте им о поверхность кухонного стола. Орех должен расколоться на части.
Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. Затем обычным ножом или овощечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу. Готово!
Полезный совет
Прогреть кокос можно и в микроволновке. Поставьте его в подходящей посуде в СВЧ-печь примерно на три минуты.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с кокосовой стружкой. "Сегодня" также писали, как приготовить лимонно-кокосовое печенье.
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