Лайфхак: как открыть кокос в духовке

Узнайте, как легко открыть купленный кокос

Как открыть кокос Фото: Depositphotos

Кокос – один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях.

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Но не все знают, как правильно расколоть кокос. Чаще всего орех разбивают молотком или топором, но это весьма травмоопасный способ. Как же тогда открыть кокос без особых усилий?

Сделайте отверстие и слейте сок

На одной из сторон кокоса есть три углубления. Вставьте в одно из них тонкий нож или отвертку. Сделайте небольшое отверстие. Возьмите любую подходящую емкость и перелейте в нее кокосовый сок.

Поставьте кокос в духовку

Кокос нужно предварительно нагреть Фото: freepik.com

Разогрейте духовку до 190 °C, поместите противень с кокосом на средний уровень. Оставьте примерно на 10 минут, пока скорлупа кокоса не треснет.

Заверните кокос в полотенце и пакет

Поместите кокос в кухонное полотенце и плотный пакет, а затем несколько раз ударьте им о поверхность кухонного стола. Орех должен расколоться на части.

Очистите кокос от скорлупы и кожицы

Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой Фото: Pixabay

Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. Затем обычным ножом или овощечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу. Готово!

Полезный совет

Прогреть кокос можно и в микроволновке. Поставьте его в подходящей посуде в СВЧ-печь примерно на три минуты.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с кокосовой стружкой. "Сегодня" также писали, как приготовить лимонно-кокосовое печенье.

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