Лайфхак: как правильно чистить ананас

Узнайте, как легко снять кожицу с ананаса

Мы уже рассказывали, как разделать ананас на кусочки без ножа. Но если вам нужно просто очистить фрукт от кожицы, следуйте нашим пошаговым инструкциям с фото. Почистить ананас очень просто, главное – взять большой острый нож с широким лезвием.

Выбирая ананас, проследите, чтобы на поверхности фрукта не было вмятин и пятен. Обратите внимание и на листики. У спелого плода они должны быть зелеными, а в окраске кожицы преобладать теплые желтые оттенки.

Как почистить ананас

Сначала нужно срезать верхушку и дно Фото: Depositphotos

Что нужно:

Ананас

Разделочная доска

Большой нож

Что делать:

Для начала помойте фрукт и обсушите его полотенцем. Затем срежьте дно и верхушку ананаса, чтобы он стал более устойчивым. Поставьте фрукт вертикально на разделочную доску и осторожно начните срезать жесткую кожуру большими полосами, двигаясь сверху вниз. Продолжайте поворачивать ананас, пока не снимите всю кожуру. В конце вы можете зачистить места, которые пропустили.

Как чистить ананас в домашних условиях Фото: Depositphotos

Когда вы закончите, мякоть ананаса можно будет нарезать шайбами, треугольными кусочками или кубиками.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить и нарезать авокадо. Сегодня.Lifestyle также писали, как почистить мидии.

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