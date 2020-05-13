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Лайфхак: как правильно чистить ананас

Узнайте, как легко снять кожицу с ананаса

Ирина Павлина
Сегодня, 12:48

Мы уже рассказывали, как разделать ананас на кусочки без ножа. Но если вам нужно просто очистить фрукт от кожицы, следуйте нашим пошаговым инструкциям с фото. Почистить ананас очень просто, главное – взять большой острый нож с широким лезвием.

Выбирая ананас, проследите, чтобы на поверхности фрукта не было вмятин и пятен. Обратите внимание и на листики. У спелого плода они должны быть зелеными, а в окраске кожицы преобладать теплые желтые оттенки.

Как почистить ананас

Сначала нужно срезать верхушку и дно
Сначала нужно срезать верхушку и дно
Фото: Depositphotos

Что нужно:

  • Ананас
  • Разделочная доска
  • Большой нож

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Что делать:

  1. Для начала помойте фрукт и обсушите его полотенцем. Затем срежьте дно и верхушку ананаса, чтобы он стал более устойчивым.
  2. Поставьте фрукт вертикально на разделочную доску и осторожно начните срезать жесткую кожуру большими полосами, двигаясь сверху вниз.
  3. Продолжайте поворачивать ананас, пока не снимите всю кожуру. В конце вы можете зачистить места, которые пропустили.

Как чистить ананас в домашних условиях
Как чистить ананас в домашних условиях
Фото: Depositphotos

Когда вы закончите, мякоть ананаса можно будет нарезать шайбами, треугольными кусочками или кубиками.

Смотрите видео, как из кабачка сделать ананасовое варенье:

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить и нарезать авокадо. Сегодня.Lifestyle также писали, как почистить мидии.

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Источник: Сегодня
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