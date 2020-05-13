Лайфхак: как правильно чистить ананас
Узнайте, как легко снять кожицу с ананаса
Мы уже рассказывали, как разделать ананас на кусочки без ножа. Но если вам нужно просто очистить фрукт от кожицы, следуйте нашим пошаговым инструкциям с фото. Почистить ананас очень просто, главное – взять большой острый нож с широким лезвием.
Выбирая ананас, проследите, чтобы на поверхности фрукта не было вмятин и пятен. Обратите внимание и на листики. У спелого плода они должны быть зелеными, а в окраске кожицы преобладать теплые желтые оттенки.
Как почистить ананас
Что нужно:
- Ананас
- Разделочная доска
- Большой нож
Что делать:
- Для начала помойте фрукт и обсушите его полотенцем. Затем срежьте дно и верхушку ананаса, чтобы он стал более устойчивым.
- Поставьте фрукт вертикально на разделочную доску и осторожно начните срезать жесткую кожуру большими полосами, двигаясь сверху вниз.
- Продолжайте поворачивать ананас, пока не снимите всю кожуру. В конце вы можете зачистить места, которые пропустили.
Когда вы закончите, мякоть ананаса можно будет нарезать шайбами, треугольными кусочками или кубиками.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить и нарезать авокадо. Сегодня.Lifestyle также писали, как почистить мидии.
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