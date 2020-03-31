Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как правильно чистить кальмары

Перед приготовлением нужно удалить кожицу и внутренности

Ирина Павлина
Сегодня, 13:47

В кальмарах много белка и йода, к тому же это самый диетический морской продукт. Они содержат витамины групп В и С и другие микроэлементы, полезные для пищеварения.

Читайте также:
Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом

Кальмары можно готовить во фритюре, на гриле, тушить с овощами. Их добавляют в макароны, ризотто, в пиццу, супы или салаты. Но чтобы приготовить кальмары, сначала их нужно почистить. Это можно сделать несколькими способами.

Как чистить замороженные кальмары

Очищенные тушки кальмаров
Очищенные тушки кальмаров
Фото: Depositphotos

Замороженные кальмары – это готовая тушка, у которой нужно удалить внутренности и пленки.

  • Достаньте кальмаров из морозильной камеры и дайте им оттаять.
  • Вскипятите воду в кастрюле и приготовьте миску с холодной водой (можно добавить несколько кубиков льда).
  • Используя шумовку, опустите кальмара на несколько секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду.
  • После перепада температур кожица на тушке кальмара полопается и сморщится. Ее нужно будет аккуратно снять.
  • Очищенную тушку разрежьте с одной стороны, удалите хитиновую пластину и внутренности. Теперь кальмары готовы к приготовлению.

Как чистить кальмары без кипятка

Снять пленку с кальмара можно как чулок
Снять пленку с кальмара можно как чулок
Фото: Depositphotos

Чтобы освободить тушку от пленки, можно применить холодный способ:

  • Со свежего или быстрозамороженного кальмара снимите пленку чулком. Если она не снимается сразу и рывком, делайте это понемногу, слегка оттягивая при помощи ножа.
  • В конце удалите из кальмара внутренности и хорду.

Как правильно варить кальмары

Главный секрет приготовления кальмаров – не переварить, иначе они станут жесткими и резиновыми.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кальмары:

В кипящей воде кальмары варят 1-2 минуты под крышкой. Либо можно варить кальмары по такому правилу: варить полминуты после закипания, выключить огонь и настояться 10 минут.

Замороженные кольца кальмара разморозить и варить 1 минуту.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кальмаров от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Глютен: действительно ли он вреден для здоровья Бананы: польза и вред для здоровья Лайфхак: как разогреть выпечку правильно Лайфхак: как сохранить зелень надолго без потери витаминов
морепродукты полезные советы кальмар свойства продуктов кальмары
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Сегодня, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Сегодня, 08:40Fun

Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака: уделите внимание здоровью

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 17:17Wellness

"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется