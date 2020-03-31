Лайфхак: как правильно чистить кальмары

Перед приготовлением нужно удалить кожицу и внутренности

В кальмарах много белка и йода, к тому же это самый диетический морской продукт. Они содержат витамины групп В и С и другие микроэлементы, полезные для пищеварения.

Читайте также: Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом

Кальмары можно готовить во фритюре, на гриле, тушить с овощами. Их добавляют в макароны, ризотто, в пиццу, супы или салаты. Но чтобы приготовить кальмары, сначала их нужно почистить. Это можно сделать несколькими способами.

Как чистить замороженные кальмары

Очищенные тушки кальмаров Фото: Depositphotos

Замороженные кальмары – это готовая тушка, у которой нужно удалить внутренности и пленки.

Достаньте кальмаров из морозильной камеры и дайте им оттаять.

Вскипятите воду в кастрюле и приготовьте миску с холодной водой (можно добавить несколько кубиков льда).

Используя шумовку, опустите кальмара на несколько секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду.

После перепада температур кожица на тушке кальмара полопается и сморщится. Ее нужно будет аккуратно снять.

Очищенную тушку разрежьте с одной стороны, удалите хитиновую пластину и внутренности. Теперь кальмары готовы к приготовлению.

Как чистить кальмары без кипятка

Снять пленку с кальмара можно как чулок Фото: Depositphotos

Чтобы освободить тушку от пленки, можно применить холодный способ:

Со свежего или быстрозамороженного кальмара снимите пленку чулком. Если она не снимается сразу и рывком, делайте это понемногу, слегка оттягивая при помощи ножа.

В конце удалите из кальмара внутренности и хорду.

Как правильно варить кальмары

Главный секрет приготовления кальмаров – не переварить, иначе они станут жесткими и резиновыми.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кальмары:

В кипящей воде кальмары варят 1-2 минуты под крышкой. Либо можно варить кальмары по такому правилу: варить полминуты после закипания, выключить огонь и настояться 10 минут.

Замороженные кольца кальмара разморозить и варить 1 минуту.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кальмаров от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться