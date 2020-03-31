Лайфхак: как правильно чистить кальмары
Перед приготовлением нужно удалить кожицу и внутренности
В кальмарах много белка и йода, к тому же это самый диетический морской продукт. Они содержат витамины групп В и С и другие микроэлементы, полезные для пищеварения.
Кальмары можно готовить во фритюре, на гриле, тушить с овощами. Их добавляют в макароны, ризотто, в пиццу, супы или салаты. Но чтобы приготовить кальмары, сначала их нужно почистить. Это можно сделать несколькими способами.
Замороженные кальмары – это готовая тушка, у которой нужно удалить внутренности и пленки.
- Достаньте кальмаров из морозильной камеры и дайте им оттаять.
- Вскипятите воду в кастрюле и приготовьте миску с холодной водой (можно добавить несколько кубиков льда).
- Используя шумовку, опустите кальмара на несколько секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду.
- После перепада температур кожица на тушке кальмара полопается и сморщится. Ее нужно будет аккуратно снять.
- Очищенную тушку разрежьте с одной стороны, удалите хитиновую пластину и внутренности. Теперь кальмары готовы к приготовлению.
Чтобы освободить тушку от пленки, можно применить холодный способ:
- Со свежего или быстрозамороженного кальмара снимите пленку чулком. Если она не снимается сразу и рывком, делайте это понемногу, слегка оттягивая при помощи ножа.
- В конце удалите из кальмара внутренности и хорду.
Главный секрет приготовления кальмаров – не переварить, иначе они станут жесткими и резиновыми.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные кальмары:
В кипящей воде кальмары варят 1-2 минуты под крышкой. Либо можно варить кальмары по такому правилу: варить полминуты после закипания, выключить огонь и настояться 10 минут.
Замороженные кольца кальмара разморозить и варить 1 минуту.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кальмаров от Юлии Высоцкой.
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