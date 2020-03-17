Лайфхак: как правильно чистить креветки

Как чистить креветки в домашних условиях

Очищенные креветки легко найти в магазине, но в панцире они могут быть немного дешевле. Сэкономьте деньги, выполняя работу самостоятельно. Тем более, что это довольно простой процесс.

Можно покупать как замороженные креветки, которые были предварительно сварены, так и сырые, которые нужно будет сварить самим.

Как правильно чистить креветки

Чтобы очистить креветку, сдавите ее голову между большим и указательным пальцами и потяните, выкручивая, пока она не отделится от шейки. Затем оторвите ножки и осторожно стяните панцирь, оставив мясо внутри целым. Ничего не выбрасывайте: из креветочных голов и панцирей выходят отличные бульоны и соусы.

Как удалить кишечную вену у креветки

Креветки нужно очистить от панциря Фото: freepik.com

Маленькие креветки можно есть целиком, но у тех, которые величиной с палец и больше, нужно удалить кишечную вену: для этого положите очищенную шейку набок, неглубоко разрежьте ее по всей длине сзади, чтобы освободить изнутри тонкую черную жилку. Вытяните ее кончиком ножа – это займет одну секунду, а сделать это можно до и после варки.

Как подавать очищенные креветки

После того, как вы очистили все креветки и разложили их на блюде, надрежьте лимон и сбрызните креветки лимонным соком. Можно также украсить блюдо лимонными дольками по краям.

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:

Затем поставьте в середину блюда соусницу. Чаще всего к креветкам подают сливочный, чесночный или соевый соус. Некоторые любят наливать соус для креветок в круглый бокал для шампанского. Тогда креветки нужно расположить по краям бокала по пять-шесть штук, тогда у каждого будет свой собственный креветочный коктейль.

Напомним, ранее мы писали, как правильно есть креветки. "Сегодня" также делились рецептом креветок в сливочном соусе.

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