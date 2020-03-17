Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как правильно чистить креветки

Как чистить креветки в домашних условиях

Ирина Павлина
Сегодня, 11:40

Очищенные креветки легко найти в магазине, но в панцире они могут быть немного дешевле. Сэкономьте деньги, выполняя работу самостоятельно. Тем более, что это довольно простой процесс.

Читайте также:
Быстрый салат с креветками, помидорами черри и перепелиными яйцами

Можно покупать как замороженные креветки, которые были предварительно сварены, так и сырые, которые нужно будет сварить самим.

Как правильно чистить креветки

Чтобы очистить креветку, сдавите ее голову между большим и указательным пальцами и потяните, выкручивая, пока она не отделится от шейки. Затем оторвите ножки и осторожно стяните панцирь, оставив мясо внутри целым. Ничего не выбрасывайте: из креветочных голов и панцирей выходят отличные бульоны и соусы.

Как удалить кишечную вену у креветки

Креветки нужно очистить от панциря
Креветки нужно очистить от панциря
Фото: freepik.com

Маленькие креветки можно есть целиком, но у тех, которые величиной с палец и больше, нужно удалить кишечную вену: для этого положите очищенную шейку набок, неглубоко разрежьте ее по всей длине сзади, чтобы освободить изнутри тонкую черную жилку. Вытяните ее кончиком ножа – это займет одну секунду, а сделать это можно до и после варки.

Как подавать очищенные креветки

После того, как вы очистили все креветки и разложили их на блюде, надрежьте лимон и сбрызните креветки лимонным соком. Можно также украсить блюдо лимонными дольками по краям.

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:

Затем поставьте в середину блюда соусницу. Чаще всего к креветкам подают сливочный, чесночный или соевый соус. Некоторые любят наливать соус для креветок в круглый бокал для шампанского. Тогда креветки нужно расположить по краям бокала по пять-шесть штук, тогда у каждого будет свой собственный креветочный коктейль.

Напомним, ранее мы писали, как правильно есть креветки. "Сегодня" также делились рецептом креветок в сливочном соусе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как вкусно приготовить креветки в сливочно-чесночном соусе Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами Лайфхак: как чистить мидии в ракушках Как сварить сырный суп с креветками
креветки морепродукты полезные советы лайфак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака

Популярные статьи

Сегодня, 11:40Wellness

Как накачать грудные мышцы в домашних условиях: эффективные упражнения

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Сегодня, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Вчера, 19:30Wellness

Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 18:29Wellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Вчера, 16:20Food

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 14:41Психология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Вчера, 12:42Fun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Вчера, 12:32Wellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Вчера, 11:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 09:21Fun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

15 мартаТехно

Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

Новости партнеров

7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Медики назвали продукт для долголетия
Медики назвали продукт для долголетия
Чизкейк с желатином без выпечки: находка для хозяйки
Чизкейк с желатином без выпечки: находка для хозяйки
Толстые блины на дрожжах рецепт с фото пошагово
Толстые блины на дрожжах рецепт с фото пошагово