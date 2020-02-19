Лайфхак: как правильно почистить манго

Узнайте, как чистить и резать манго

Как чистить манго Фото: Depositphotos

Манго – очень вкусный и полезный фрукт, но почистить и нарезать его бывает довольно сложно. Мы расскажем, как извлечь сладкую мякоть быстро и без лишних усилий.

Смотрите видео, как сделать овощечистку из ножа:

Как и у авокадо, внутри манго – твердая несъедобная косточка, поэтому вам понадобится тонкий и острый нож, чтобы аккуратно ее удалить. К счастью, у манго кожица тоньше, чем у авокадо, поэтому ее можно легко снять с помощью овощечистки.

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Как чистить манго

Манго полезно для здоровья Фото: freepik.com

Что нужно:

Y-образная овощечистка

Манго

Бумажное полотенце или кухонное полотенце

Разделочная доска

Кухонный нож

Что делать:

Помойте и обсушите фрукт. Используя овощечистку, снимите кожицу с манго. Если плод еще не созрел, продолжайте его очищать, пока мякоть не станет ярко-желтой. Чтобы фрукт не выскальзывал из рук, держите его с помощью бумажной салфетки. Поместите манго на разделочную доску и найдите сторону, которая кажется самой высокой – косточка будет располагаться вдоль этой линии. Держа манго бумажным полотенцем, возьмите острый нож и срежьте по куску с обеих сторон от косточки, стараясь ее не задеть. Отделите оставшуюся мякоть от косточки. Нарежьте мякоть манго горизонтально на более мелкие ломтики или кусочки на один укус.

Напомним, ранее мы делились рецептом мангового кекса. "Сегодня" также писали, как сделать куриные шашлычки с манго.

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