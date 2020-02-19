Лайфхак: как правильно почистить манго
Узнайте, как чистить и резать манго
Манго – очень вкусный и полезный фрукт, но почистить и нарезать его бывает довольно сложно. Мы расскажем, как извлечь сладкую мякоть быстро и без лишних усилий.
Смотрите видео, как сделать овощечистку из ножа:
Как и у авокадо, внутри манго – твердая несъедобная косточка, поэтому вам понадобится тонкий и острый нож, чтобы аккуратно ее удалить. К счастью, у манго кожица тоньше, чем у авокадо, поэтому ее можно легко снять с помощью овощечистки.
Как чистить манго
Что нужно:
- Y-образная овощечистка
- Манго
- Бумажное полотенце или кухонное полотенце
- Разделочная доска
- Кухонный нож
Что делать:
- Помойте и обсушите фрукт.
- Используя овощечистку, снимите кожицу с манго. Если плод еще не созрел, продолжайте его очищать, пока мякоть не станет ярко-желтой. Чтобы фрукт не выскальзывал из рук, держите его с помощью бумажной салфетки.
- Поместите манго на разделочную доску и найдите сторону, которая кажется самой высокой – косточка будет располагаться вдоль этой линии.
- Держа манго бумажным полотенцем, возьмите острый нож и срежьте по куску с обеих сторон от косточки, стараясь ее не задеть. Отделите оставшуюся мякоть от косточки.
- Нарежьте мякоть манго горизонтально на более мелкие ломтики или кусочки на один укус.
Напомним, ранее мы делились рецептом мангового кекса. "Сегодня" также писали, как сделать куриные шашлычки с манго.
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Источник: Сегодня