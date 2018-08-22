Лайфхак: как правильно заморозить томаты

Делаем заготовки из помидоров на зиму

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Конец августа – самое время запасаться помидорами. Зимой они, конечно, тоже есть в продаже, но дорогие, и вкус не сравнить с летним, огородным. А вот в замороженных томатах сохраняются не только вкус и аромат, но и все витамины.

Способов заготовить солнечный овощ несколько. Можно нарезать помидоры кружочками и разложить на кухонной доске. Несколько слоев следует изолировать друг от друга с помощью пищевой пленки. Нарезанные томаты нужно на несколько часов поставить в морозильную камеру – кусочки не смерзнутся между собой. Теперь можно переложить их пакет и добавлять хоть в салат, хоть в пиццу.

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Самые сочные сорта помидоров так и замораживают – в виде сока. Для хранения подойдут маленькие пластиковые бутылочки из-под напитков или силиконовые формы для кексов. Когда сок хорошо застынет, переложите эти "шайбочки" в пакеты. Если помидоры есть, а бутылок и формочек нет, подойдут обычные пакеты для бутербродов. Теперь в любой момент можно добавить настоящий томатный сок в блюдо, а можно просто разморозить его и выпить.

Если вы хотите заморозить на зиму домашнюю томатную пасту, разложите ее в формочки для льда. Если таких нет, выложите небольшими порциями на доску и заморозьте. Затем сложите в пакет и используйте по мере необходимости. Так ни один грамм томатной пасты не пропадет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать настоящую томатную пасту. Сайт "Сегодня" также писал, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать.