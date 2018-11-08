Лайфхак: как правильно жарить тыквенные семечки

Готовим семечки в духовке с солью и специями

Жареные тыквенные семечки Фото: pixabay.com

Тыквенные семечки – не только вкусный, но и полезный продукт, богатый витаминами, микро- и макроэлементами и другими ценными веществами. Жареные семечки тыквы можно есть как здоровый перекус, добавлять в салаты, супы, гранолу, соусы, печенье и пироги.

Замочите семечки в холодной воде

Разрежьте тыкву на куски, достаньте семечки. Поместите семена в большую миску, наполненную холодной водой. Это поможет легче удалить волокна.

Обсушите семечки

Уберите остатки волокон и выложите тыквенные семечки на бумажное полотенце в один слой. Дайте семенам обсохнуть.

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Выложите семечки на противень

После того как семечки полностью высохнут, налейте 1-2 столовые ложки оливкового масла на небольшой металлический противень. Количество масла зависит от количества семян, которые вы хотите поджарить. Масла должно быть столько, чтобы слегка покрыть каждую семечку. Добавьте тыквенные семена, перемешайте их с маслом и распределите ровным слоем по всей поверхности противня. По желанию щедро посыпьте солью и специями (можно использовать паприку, кайенский перец, кумин, сушеный чеснок).

Поджарьте тыквенные семечки

Запекайте семена при температуре 180 С в течение примерно 15 минут или до золотистого цвета. Вы можете употребить семечки сразу или переложить их в герметичный контейнер и хранить в течение недели.

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